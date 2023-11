La Cancillería de Colombia, informó este miércoles 22 de noviembre, que uno de los niños migrantes reportados como desaparecidos en aguas del Río Bravo, fue encontrado sin vida, mientras que su hermana todavía sigue sin ser hallada, reportó Noticias RCN.

El cuerpo del menor estaba en un alto grado de descomposición, debido a que llevaba varios días inmerso en las aguas fluviales, pero logró ser identificado gracias a que su madre, Yini Paola Galán, quien se encuentra actualmente en un albergue en la ciudad de Nueva York, lo identificó por las prendas de vestir que le fueron enseñadas.

“Luego de que la autoridad federal notificara al Consulado en Houston del hallazgo de un cuerpo sin vida cuyas características se asemejaba a las de uno de los menores desaparecidos, funcionarios consulares en Nueva York se reunieron con la madre del menor, quien confirmó que la información suministrada por la autoridad correspondía a la de su hijo”, detalló Cancillería, de acuerdo con InfoBae.

Hallan cuerpo de niño colombiano que murió al cruzar el Río Bravo.#frontera https://t.co/UcEyt8fKj0 — ColombianosEnMéxico (@ColombiaEnMex) November 23, 2023

Infobae, publica que en medio de la tragedia, el Ministerio Relaciones Exteriores extendió su sentido de condolencia tanto a la madre como a toda su familia, teniendo en cuenta la dolorosa perdida del niño. Así mismo, se reafirmó el proceso de acompañamiento que se le está realizando a la familia mientras se continúa con la búsqueda de la niña.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más profundo sentimiento de dolor y envía a la madre del menor, a su padre y demás familiares y amigos en Colombia, un saludo solidario y fraterno. Los Consulados continuarán acompañando y orientando a la familia en este proceso, mientras las autoridades locales avanzan en la búsqueda de la menor”.

Una tragedia para la familia Galán

Familia de niño colombiano muerto en río Bravo pide hallar a su hermanita: “Siempre estaban juntos”https://t.co/N9MFEwvBiE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2023

Los trágicos hechos se registraron el pasado 11 de noviembre cuando la colombiana Yini Paola Galán junto a sus dos hijos de seis y cuatro años oriundos de Girón, Santander, intentaron cruzar el rio Bravo para alcanzar el tan anhelado sueño americano, pero que lamentablemente termino en una fatalidad.

Yini Paola le contó a Noticias RCN cómo la fuerte corriente le arrebató de los brazos a sus hijos: “Uno de los que venía conmigo estaba muy desesperado, no me soltaba y por el desespero yo vengo con el niño, todos caemos encima del otro compañero”. En ese instante y con su propia vida en riesgo, solo tenía una prioridad: “Lo que hacía era levantar al niño para que respirara. Ya me sentía ahogada”.

Los familiares de Yini, también relataron que ella se había comunicado con ellos para decirles que ya estaba a un paso de llegar a tierras de Estados Unidos, pero que se quedaron esperando buenas noticias. Mas tarde todo se desvaneció tras enterarse de lo sucedido.

“Un compañero llamó a mi mamá el domingo (12 de noviembre) a las 2:40 p.m. y le informó que mi hermana estaba cruzando el río Bravo y que un muchacho se estaba ahogando, pues el muchacho de la desesperación se agarró de mi hermana. Ella llevaba a los dos niños y se le soltaron. Se fueron al río”, relató Yulitza Galán, hermana, para un medio local colombiano.

Confirman muerte de niño colombiano que cruzaba el río Bravo con su mamá y hermanitahttps://t.co/NzOZlXtT1z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2023

Ahora, la familia cercana de Yini, clama para que las autoridades les concedan una visa humanitaria para poder acompañar a su familiar, y además para continuar con la búsqueda de la pequeña.

