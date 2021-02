Cristina Ortiz fue asesinada por su ex novio después de tener una cita en Tinder

Cristina Ortiz Lozano una joven de 28 años, fue asesinada a puñaladas por su celoso exnovio poco después de asistir a una cita pactada en la aplicación Tinder, dijeron los fiscales durante el juicio por asesinato de su exnovio, Abdelaziz El Yechioui Ourzat, de 30 años. Cristina Ortiz, quien trabajadora en una línea de cruceros, fue encontrada con heridas de arma blanca fatales en su casa en Southampton, Reino Unido, el 21 de septiembre de 2019, justo antes de las 10 p.m., dijo la policía.

Nuevos detalles sobre la muerte de Cristina Ortiz han sido revelados durante el juicio de Ourzat por un jurado en el Tribunal de la Corona de Winchester y los fiscales han argumentado que fue asesinada en un ataque “frenético” después de regresar a casa luego de reunirse con un hombre para tener una cita en un pub, aseguró Daily Mail. La joven fue apuñalada 23 veces con un cuchillo de cocina, dijeron los fiscales.

Ourzat se declaró inocente de asesinato, pero luego se declaró culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida y su juicio ahora está en curso, informó Metro.

La policía dijo que Ourzat quedó captado en video espiando a Cristina mientras tenia su cita en un pub antes de que él la siguiera hasta casa

En un comunicado emitido poco después del asesinato de Cristina Ortiz en 2019, las autoridades dijeron que Ourzat fue arrestado y acusado de su asesinato luego de la investigación, pero no se proporcionó mucha información sobre las circunstancias de su muerte.

Durante el juicio de Ourzat en febrero de 2021, el Tribunal de la Corona de Winchester escuchó que Ourzat fue visto en CCTV afuera de un pub donde su ex novia tenía una cita, “escondido en las sombras”, escribió Metro. Cristina Ortiz había conocido a Vincente Breso-Biosca en Tinder y los dos estaban teniendo una cita en el pub Giddy Bridge en Southampton la noche que fue asesinada.

Según el fiscal Kerry Maylin, Ourzat salió del pub cuando la pareja aún estaban en su cita, compró flores y las llevó a la casa de Cristina Ortiz, luego regresó al pub y entró. Cristina Ortiz vio a su exnovio y le dijo al hombre con quien tenia su cita que lo mejor era irse ya que su ex novio no podía estar cerca de ella después de un incidente anterior, informó Metro.

Maylin le dijo al tribunal que CCTV capturó a Ourzat siguiendo a la pareja hasta la casa de la trabajadora de la línea de cruceros. Mientras su cita, Breso-Biosca, la esperaba afuera, Ourzat entró a la casa y atacó a su exnovia, escribió Metro citando al fiscal. Maylin describió lo que Breso-Biosca informó haber visto cuando entró:

Vio a la señorita Cristina Ortiz Lozano ya acostada de espaldas en el suelo de la cocina, con el señor Ourzat agachado junto a ella con un cuchillo en una mano y la otra en su garganta. Tenía los ojos abiertos pero él la creía muerta, no se movía. Describió al señor Ourzat yendo hacia él, cerró la puerta y continuó asesinando a Cristina Ortiz.

Ourzat dijo a las autoridades que Cristina Ortiz lo invitó a entrar a su casa y tuvieron una discusión, pero que Cristina Ortiz lo apuñaló primero, según Metro.

Cristina Ortiz trabajaba en Norwegian Cruise Line y había salido con Ourzat durante unos 12 años antes de su ruptura

Cristina Ortiz, que trabajaba para Norwegian Cruise Line en el momento de su muerte, y Ourzat se conocieron en España en la escuela, explicaron los fiscales en el juicio, y la pareja estuvo junta durante unos 12 años hasta 2019, informó Daily Mail. En agosto de 2019, Ourzat fue arrestado y acusado de conducir ebrio y fue entonces cuando la pareja se separó, escribió el medio. Maylin le dijo al jurado que Cristina Ortiz terminó con Ourzat porque ella “no podía lidiar con su volatilidad y su embriaguez”.

Ourzat no respondió bien a la ruptura amorosa, dijo Maylin. Destruyó la casa que compartían y fue arrestado, en condición de fianza que restringieron su contacto con su ex novia, escribió el Daily Mail. Antes del asesinato de Cristina Ortiz, Maylin le dijo al tribunal que Ourzat ya había violado las condiciones de su libertad bajo fianza una vez antes y que acosaba a su ex por correo electrónico.

La policía emitió un comunicado de la familia de Ortiz-Lozano que decía: “Cristina, falleciste demasiado pronto para reunirte con tu perro Noa. Nunca olvidaremos tu vitalidad, tu alegría o tu determinación por alcanzar tus metas. Siempre diste lo mejor de ti a tu familia, a tus perritos, a tus sueños. La palabra imposible no estaba en tu vocabulario. Siempre te amaremos y te extrañaremos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

