INFORME: Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Barcelona al ‘querer irse’ de Manchester

La temporada de libros de pases siempre generan historias alocadas dentro del mundo del fútbol, que en algunos casos salen siendo realidad. Esta puede llegar a ser una de las más insólitas si sale siendo verdad.

Cristiano Ronaldo ya le ha comunicado a su agente Jorge Mendes que está harto del Manchester United y que le busque equipo en el caso de que el club inglés continúe con su política errática tanto en los banquillos como en la secretaría técnica. La llegada de Ralf Rangnick no ha aportado la estabilidad deseada.

Uno de los deseos del entrenador alemán quiere reducir su amplia plantilla pero, durante este proceso, no se ha ganado a los que tienen que ser sus pesos pesados en el vestuario. Y uno de ellos es Cristiano Ronaldo.

Dada esta situación de supuesta incomodidad de Cristiano en el cuadro inglés, esto en combinación a la excelente relación de Mendes con los actuales gestores del club azulgrana (Mateu Alemany y Joan Laporta) y a la necesidad de Xavi Hernández de fichar gol. Según Diario SPORT, se menciona que no sería algo fuera de lo común que el nombre de CR7 se volviera a vincular con el Barcelona.

El goleador, con contrato con el Manchester hasta el 2023, ha vuelto a demostrar este curso que su instinto goleador sigue intacto y sigue siendo uno de los máximos goleadores en el fútbol europeo. Es un nombre que Mendes pondrá en la mesa del Barça a la que pueda.

Rumores del pasado suelen decir que esto sería falso

Muchos se olvidan que en el mercado de pases del verano pasado, se rumoraba que Cristiano estaba muy cerca a llegar al Manchester City. Parecía difícil de creer teniendo en cuenta que su pasado con el United. Yendo con esa lógica, lo mismo se podría decir del portugués si fuese a aceptar una llegada al Barcelona conociendo su historia en el Real Madrid.

Digamos que sea real un posible interés mutuo, esta operación sería complicada teniendo en cuenta la cantidad de salario que el Barcelona tendría que liberar para poder registrar al ex merengue.

Sin embargo, el equipo pudo liberar espacio tras la renovación de contrato de Samuel Umtiti, permitiendo finalmente el registro de Ferrán Torres.

CR no juega en la FA Cup

Cristiano no fue ni convocado al partido entresemana de la FA Cup contra el Aston Villa. Obviamente, la especulación se aumentó después de esto justo ocurriera después de que saliera este rumor.

“Supongo que estará en el estadio, pero tuvo algunos problemas con su cadera, con su músculo de la cadera, y decidimos que lo mejor para él sería no jugar este partido. No creo que sea nada serio. Me dijo que ha tenido este problema en el último par de días. En un partido de Copa, donde pueden ser 120 minutos de juego, consideré que sería mejor no asumir riesgos”, declaró según la BBC.

Rangnick también confirmó que había hablado con el jugador al respecto y como medida de precaución lo dejará fuera para este enfrentamiento.

