Le amputan pierna a funcionario de Trump: ¿Que le pasó a Crede Bailey?

Crede Bailey, director de la oficina de seguridad de la Casa Blanca, ha estado gravemente enfermo desde septiembre pasado, después de contraer el coronavirus.

Mientras Crede finalmente comienza a recuperarse de COVID-19, una página de GoFundMe creada por su amigo, dice que fue dado de alta de la UCI a principios de diciembre, pero la recaudación de fondos también afirma que perdió “en el proceso el dedo gordo del pie izquierdo y su pie derecho y la parte inferior de la pierna”.

En septiembre, Bloomberg informó que el funcionario se enfermó con el virus antes de la ceremonia del Rose Garden el 26 de septiembre, que desde entonces ha sido apodada como un evento de súper propagación, después de que numerosos empleados de la Casa Blanca, incluidos Kellyanne Conway, Hope Hicks, Kayleigh McEnany y Stephen. Miller, contrajeran COVID-19 después.

La familia de Bailey le pidió al presidente Donald Trump que no discutiera públicamente su diagnóstico de COVID-19, sin embargo, los amigos del funcionario de la Casa Blanca han abierto una cuenta de GoFundMe para su rehabilitación.

“Él estará listo para una prótesis de pierna en los próximos meses y ¡no son baratas! Por supuesto, tendrá que tener todo el equipo médico necesario para moverse: muletas, un andador, una silla de ruedas, un scooter… Su casa deberá ser renovada para adaptarse a su discapacidad; rampas para entrar y salir de la casa, la ducha del baño deberá ser modificada, habrá que instalar pasamanos, etc. etc.”, mencionaron el la campaña de recaudación de fondos.

La recaudación de fondos fue creada por Dawn McRobie. Recientemente agregó una nota a la página de GoFundMe que dice:

“Esta es una campaña para ayudar a Crede Bailey y su familia con los gastos médicos y de curación necesarios, como resultado de la enfermedad COVID-19 de Crede y los resultados que alteran la vida. Primero déjenme decirles que Crede NO estará feliz de haber hecho esto, ya que es un hombre orgulloso, quien es el primero en ayudar a los demás, pero nunca pediría ayuda por sí mismo”.

Al 14 de diciembre, la campaña GoFundMe ha recaudado más de $ 44,000.

Crede tiene un largo camino por recorrer en términos de rehabilitación después de pasar más de 3 meses en el hospital.

McRobie afirma en la página de GoFundMe que Crede necesita ayuda financiera para pagar las “asombrosas facturas médicas” de la familia, después de pasar más de tres meses en el hospital. Además de “un largo camino por delante en rehabilitación, antes de que pueda irse a casa”, la familia Bailey necesita hacer que su hogar sea accesible para discapacitados.

“No queremos que Crede o su familia carguen con la carga financiera, necesitamos que se concentren en su salud y recuperación. ¡Por favor donen la cantidad que puedan! Todos los fondos se destinarán a facturas médicas, renovaciones y equipo necesario, como resultado de su discapacidad.

Para aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados de estar en la vida de Crede, ahora es el momento de demostrarle cuánto lo apreciamos y lo cuidamos a él y a su familia. Cualquiera que lea esto y no lo conozca, créame que es el amigo que siempre ha querido, el tipo del que depende para cualquier cosa y el que siempre le hará reír. Gracias de antemano, ¡su ayuda financiera y sus oraciones de sanación son realmente apreciadas!”.

La estrella de Broadway Nick Cordero tambien sufrió la amputación de la pierna mientras luchaba contra el COVID-19

Nick Cordero, quien protagonizó Waitress y Rock of Ages de Broadway, murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 el 5 de julio a los 41 años. Antes de su muerte, como Crede, Cordero pasó meses en la UCI y fue objeto de la amputación de su pierna derecha.

“Recibimos una noticia difícil ayer”, reveló su esposa, Amanda Kloots, en abril pasado, describiendo cómo los médicos estaban tratando a Cordero con anticoagulantes para ayudar a aliviar la coagulación en la pierna derecha de Cordero, pero los anticoagulantes le estaban causando problemas de presión arterial, lo que podría provocar una hemorragia interna en los intestinos.

Por lo tanto, continuó, “Le quitamos los anticoagulantes, pero eso nuevamente iba a causar la coagulación en la pierna derecha. Así que hoy le amputarán la pierna derecha”.

Además de perder su pierna, Cordero pasó seis semanas en coma inducido médicamente y un total de 95 días en la UCI, luchando contra el COVID-19 antes de morir.

