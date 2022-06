¿Cómo surgió el COVID-19? esto dice la OMS

Durante el jueves 9 de junio, un equipo de científicos internacionales encargados de determinar los orígenes del virus del SARS-COV-2, indicó que aún no han logrado identificar su fuente creadora, publicando solo un primer informe que pone sobre la mesa la hipótesis de origen animal, sin descartar un accidente de laboratorio.

“Todavía no tenemos las respuestas sobre de dónde vino o cómo ingresó a la población humana”. Dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud – OMS.

El Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens “SAGO”, como fue denominado el Grupo Asesor Científico para los Orígenes de Nuevos Patógenos, se creó el año pasado (2021) con el fin de realizar estudios en las diferentes áreas, los cuales pudieran llevar a identificar del cómo se originó la pandemia, y de cómo evitar que un futuro surjan patógenos de este tipo.

El panel se declara “abierto a toda evidencia científica que pueda surgir en el futuro y que permita una evaluación exhaustiva de toda hipótesis razonable”, según ViveUSA.

Por su parte, informó CNN, que el grupo asesor científico de 27 miembros convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los datos disponibles sugieren que el virus saltó de los animales a los humanos, pero las lagunas en los “datos clave” significaron que no se pudo establecer una comprensión completa de los orígenes de la pandemia.

Señala el máximo establecimiento en salud, que aún falta hacer más estudios a personas, animales, y a factores medio ambientales de la China y otros lugares, que den luz a la gran pregunta. “Estudiar los orígenes de cualquier nuevo patógeno o pandemia es increíblemente difícil”, dijo la Dra. María Van Kerkhove, directora técnica de Covid-19 de la OMS para su Programa de Emergencias Sanitarias. “Hay mucho más trabajo por hacer, en China y en otros lugares”, según declaraciones citadas por CNN.

El informe

• hipótesis de origen animal:

Los datos preliminares presentados por SAGO sugieren que el Covid-19 tiene un origen zoonótico, y que los virus genéticamente más cercanos hasta ahora conocidos son los coronavirus beta de los murciélagos de China y Laos, detectados en el 2013 y 2020.

No obstante, los científicos aseguran no haber podido identificar el virus progenitor, ni el reservorio natural que funcionó como intermediario, ni de la manera como el virus logró pasar a los humanos. CNN dice que el grupo señaló investigaciones publicadas de animales vendidos en el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, donde se identificó el virus por primera vez.

Para los científicos el mercado tuvo gran incidencia en el contagio masivo del virus a comienzos de la pandemia. Muchas de las personas detectadas con la enfermedad en diciembre de 2019, tenían relación con el mercado, en donde pruebas ambientales mostraron que el virus circulaba en él.

Informa CNN, que entre 2017 y 2019, la encuesta mostró que varias especies conocidas por ser susceptibles al SARS-CoV-2, como los perros mapache y los zorros rojos, estaban presentes en el mercado, pero que esos animales no fueron muestreados en los estudios presentados al equipo por científicos chinos invitados.

De hecho, SAGO dijo que se ha solicitado más información sobre los estudios sobre las pruebas de estos animales, así como el rastreo de las granjas de origen y las investigaciones serológicas sobre las personas que criaron y vendieron o intercambiaron los animales.

Sin embargo, una vez más, quedan grandes lagunas. Publica CNN que “es necesario examinar muestras ambientales recolectadas de puestos y desagües específicos en el mercado en enero de 2020 que dieron positivo por SARS-CoV-2 en áreas que se sabe que han vendido animales vivos”, dijo SAGO.

“Otros estudios esenciales incluyen el mapeo detallado del comercio de lujo de animales salvajes/domésticos vendidos en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei y el historial clínico y la seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en humanos y animales de las granjas de origen de los animales vendidos en los mercados de Wuhan”, decía el informe.

• El escape del virus en un laboratorio:

Según ViveUSA, la comisión de la OMS señaló que, debido a que han ocurrido accidentes de laboratorio en el pasado, esa teoría no se puede descartar del todo, pese a que se ha politizado mucho.

Dice NIUS Diario, que pese a que señalan al origen zoonótico como la vía más probable de aparición del coronavirus en los humanos, los expertos del SAGO detallan que “sigue siendo importante tener en cuenta todos los datos científicos razonables que estén disponibles a través de fuentes publicadas u otras fuentes oficiales” para “evaluar la posibilidad de la introducción del SARS-CoV-2 en la población humana a través de un incidente de laboratorio”.

“Sería necesario tener acceso y revisar las pruebas de todas las actividades de laboratorio (tanto estudios ‘in vitro’ como ‘in vivo’) con coronavirus, incluidos los virus relacionados con el SARS-CoV-2 o sus ancestros cercanos, y el enfoque del laboratorio para la aplicación y la mejora de la bioseguridad y la bioprotección del laboratorio”.

Agrega el medio de comunicación que, de todas formas, reconocen que, “como no es una práctica común publicar la implementación institucional de las prácticas de bioseguridad y bioprotección de los laboratorios en revistas científicas revisadas por pares”, será “necesario obtener y revisar información adicional para hacer recomendaciones concluyentes”.

De otro lado, cabe señalar que el panel investigador, también tuvo acceso a muestras de sangre de 40.000 donantes en Wuhan entre septiembre y diciembre de 2019, las cuales no fueron publicadas, y sobre las que se informó de la detención de anticuerpos contra el Covid-19. Estos resultados los catalogan de relevancia pues serían los primeros anticuerpos que el cuerpo humano desarrollo en contra del virus.

Finalmente, SAGO, recalcó en su apoyo a otras investigaciones que se den en otras partes del mundo, en donde se puedan recolectar evidencias firmes del origen de este virus antes de desatarse la pandemia. “La única forma en que este trabajo científico puede avanzar con éxito es con la colaboración total de todos los países, incluida China, donde se informaron los primeros casos de SARS-CoV-2”, puntualizó.

“Siempre es difícil investigar el origen de un nuevo patógeno cuando no se tiene el caso inicial, pero tenemos algunas pistas. Ahora sabemos que hay diferentes especies que pueden ser infectadas, lo que al principio no sabíamos”, dijo la presidenta del panel, Marietjie Venter. Su vicepresidente Jean-Claude Manuguerra, recordó que “tomó años entender cómo empezó el VIH y cómo pasó al ser humanos, pero si persistimos encontraremos respuestas sobre el origen (del Covid)”

Puede leer el informe completo aquí

