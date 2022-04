Courtney Clenney: Cubierta en sangre detuvieron a la modelo tras la muerte de su novio[VIDEO]

Un video gráfico muestra a la modelo de OnlyFans, Courtney Clenney, también llamada Courtney Tailor, ensangrentada y sentada en el piso de su lujoso edificio de apartamentos en Miami, Florida, después de la muerte a puñaladas de su novio.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que algunos lo encontrarán perturbador.

Christian Obumseli es el hombre asesinado a puñaladas, según News10.

Clenney es una popular modelo de OnlyFans e influencer de Instagram. Aunque News10 dice que la policía cree que Clenney apuñaló a Obumseli, ella no ha enfrentado cargos penales y su abogado le dijo a The Miami Herald que actuó en defensa propia.

TMZ obtuvo un video que dice que muestra a Clenney cubierta de sangre después del apuñalamiento de su novio.

En el video, ella se sienta en el suelo mientras los oficiales se arremolinan, luciendo ensangrentados y desaliñados.

“La investigación preliminar determinó que tanto el señor Obumseli como la mujer habían estado involucrados en un altercado físico”, dijo la policía de Miami al Miami Herald.

El abogado de Clenney, Frank Prieto, le dijo al Herald que ella actuó en defensa propia y que fue víctima de violencia doméstica. “Mientras Courtney lucha con el dolor de ser una sobreviviente de violencia doméstica y las consecuencias de los eventos de esa noche, pedimos que la comunidad y la familia de Christian permitan que la policía y el estado realicen una investigación independiente de los hechos”, dijo a el periódico. “Esta es una tragedia para todos los involucrados pero no fue una conducta criminal; Courtney se estaba defendiendo y la investigación revelará exactamente eso”.

La policía dice que el apuñalamiento surgió durante una disputa doméstica

La policía ha publicado pocos detalles sobre lo que le sucedió a Obumseli.

Según NBC Miami, la víctima fue identificada por amigos y tenía 27 años. Él “fue asesinado en un apuñalamiento” que ocurrió dentro de un lujoso edificio de apartamentos de gran altura en Miami, informó la estación de televisión.

La estación agregó que una “mujer fue detenida en el lugar” y llevada a una evaluación de salud mental. El apuñalado se derivó de una “disputa doméstica” en el edificio de lujo One Paraiso en 3131 Northeast 7th Avenue en Edgewater, según NBC Miami.

La estación informó que Obumseli vivía en el edificio con su novia y que ambos se mudaron a Florida desde Texas.

El Dallas Morning News informó que Obumseli fue apuñalado una vez.

Los amigos hablaron con Local10 sobre la relación conflictiva de la pareja. Su versión difiere de la de un vecino en cuanto a qué miembro de la relación fue el provocador.

“La hemos visto golpearlo. Nunca lo he visto golpearla”, dijo Ashley Vaughn, una amiga de la pareja, a News 10.

“Por lo que hemos experimentado personalmente entre los dos, creemos que Christian no la pondría en una posición en la que necesitaría apuñalarlo para protegerse”, dijo Vaughn a la estación de televisión.

Sin embargo, un vecino le dijo a la estación que vio a Obumseli golpeando a Clenney una semana antes del apuñalamiento.

“No podía decir si era con las manos abiertas o cerradas, pero él la estaba golpeando”, dijo a News10.

No surgieron casos para Clenney en los registros judiciales del condado de Miami-Dade. Heavy se ha comunicado con la oficina de asuntos públicos del Departamento de Policía de Miami para obtener detalles adicionales.

Según News10, había un historial de problemas en la relación de la pareja.

En los últimos tres meses, dijo la policía a la estación de televisión, respondieron “a múltiples llamadas de disturbios en el apartamento de la pareja”.

En Instagram, Clenney se hizo llamar “Courtney Tailor”. Tiene un sitio web que resume sus páginas de redes sociales, incluido lo que ella llama “contenido exclusivo”.

Eso enlaza con su cuenta de OnlyFans, también a nombre de Courtney Tailor. Su perfil de OnlyFans dice: “¡Orgullosa tejana! Modelo de acondicionamiento físico de tiempo completo y amante de la comida que vive con mis 2 perros, Jesse y Ranger. ¡Me acabo de mudar a Miami, así que necesito tus vibraciones positivas! GRAN cambio aterrador para esta pequeña chica de Texas 💕”

Una publicación de OnlyFans el 2 de abril de 2022 decía: “Háblame sucio 💕”. El 1 de abril, escribió: “No siempre soy tan desagradable… espera, sí, lo soy”.

