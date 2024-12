¿Está abierto el correo postal en Navidad y Nochebuena 2024?

El día de nochebuena este 24 de diciembre y el día de navidad que se celebra el 25 de diciembre, son fechas para compartir con familia y amigos más cercanos. Sin embargo, como sucede con muchos feriados federales, numerosos negocios y servicios están cerrados, incluidas las oficinas de correo y las oficinas postales del Servicio Postal, aunque es probable que algunos vestíbulos de las oficinas de correos aún estén abiertos para quioscos de autoservicio que no necesitan personal.

¿Está abierto el correo postal el 24 de diciembre de 2024?

La respuesta es sí. Pero, de acuerdo al sitio web del USPS, los horarios de apertura y cierre en el día de nochebuena pueden variar dependiendo de cada oficina de correo. Por lo que se recomienda consultar con su Unidad de entrada de correo masivo para conocer el horario de atención. Puede consultarlo aquí.

¿El correo postal está abierto en Navidad 2024?

Lastimosamente, aquí tendremos que responderte con un rotundo NO. Debido a que hoy es un feriado federal, el USPS no estará abierto y el Servicio Postal de los Estados Unidos no entregará correo. Sin embargo, algunos servicios de la oficina de correos están disponibles en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en días festivos. Con una cuenta de USPS.com, puede solicitar estampillas, imprimir etiquetas de envío, ordenar cajas y otros suministros de correo y solicitar la recogida de paquetes.

Por su parte, el correo de Priority Mail Express® sí se entregará el día de Navidad. Todas las oficinas de correos se abrirán y reanudarán la entrega de correo regular a partir del martes 26 de diciembre.

“Todas las oficinas de correos estarán cerradas el día de Navidad (miércoles 25 de diciembre) y el día de Año Nuevo (miércoles 1 de enero). El horario habitual de la oficina de correos y la entrega de correo se reanudarán el martes después de cada día festivo. Clientes comerciales: consulte su unidad de entrada de correo masivo para conocer el horario de atención”.

El correo postal – USPS no estará abierto este 25 de diciembre de 2024

Los días festivos en los que los servicios de entrega de UPS suele estar cerrados incluyen los siguientes días: New Year’s Day, Easter, Mother’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving y Christmas. El único servicio que UPS ofrece en estos días festivos es UPS Express Critical. Llame al 1-800-714-8779 o visite UPSExpressCritical.com para mayor información. El servicio UPS Express Critical incluye opciones de servicios aéreos, terrestres, chárter, entre otros.

Otras grandes empresas de mensajería tienen sus propios horarios y operan total o parcialmente en algunos días festivos. FedEx y UPS no realizan entregas en el día de Navidad, excepto a través de sus servicios para entregas urgentes y críticas, y las tiendas UPS Store y FedEx Office estarán cerradas. La mayoría de los servicios operarán normalmente en Nochebuena, es decir, el jueves 24 de diciembre, pero las tiendas pueden tener horarios modificados.

En cuanto a FedEx, las oficiales suelen estar cerradas en las siguientes fechas: Easter, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas y New Year’s Day. Mientras que suelen estar abiertos (o con horarios modificadas) en New Year’s Eve, Christmas Eve, Martin Luther King Jr. Day, Presidents Day, Columbus Day y Veterans Day.

