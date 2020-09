El coronavirus está mutando: qué efectos tiene ello en las vacunas?

View this post on Instagram

🇺🇸Despite the 76-day quarantine in Wuhan, China, new cases have begun to appear. Authorities decided to test the entire 11 million city. Changqing district official was fired from his job due to his failure. 🇹🇷Çin'in Wuhan şehrinde 76 günlük karantinaya rağmen yeni vakalar görülmeye başlandı. Yetkililer 11 milyonluk şehrin tamamına test yapma kararı aldı. Changqing bölge yetkilisi başarısız olduğu gerekçesiyle işinden atıldı. . . #coronavirus #coronavirüs #koronavirus #türkiye #istanbul #izmir #ankara #who #covid19 #haber #haberler #sondakikahaberler #news #breakingnews #sondakika #china #f4f #türkiye #coronavirüsü #coronaviruesue #virusvideo #corona #istanbul #koronawirus #Hubei #virus #enfected