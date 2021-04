Profesora de español de Ohio, tuvo sexo con alumno de 15 años: [Fotos]

Corissa McCalister es la profesora de español de secundaria de Ohio que está acusada de abusar sexualmente de un estudiante adolescente. McCalister enseña en la escuela Catholic Central High School en Steubenville, ubicada en el este de Ohio, a unas 30 millas al oeste de Pittsburgh.

McCalister, de 21 años, fue arrestada el 23 de abril. Ella enfrenta dos cargos de agresión sexual, según informó WTOV-TV.

Esto es lo que necesita saber:

Los investigadores dicen que McCalister tuvo relaciones sexuales con un adolescente en su automóvil antes de llevarlo a casa desde una pista de atletismo

El arresto de McCalister se debe a un incidente ocurrido el 30 de marzo, según WTOV-TV. El medio, citando al alguacil del condado de Harrison, Joe Myers, informó que McCalister llevó a un niño de 15 años a casa después de una competencia de atletismo.

El Daily Mail informó que la competencia de atletismo se llevó a cabo en el distrito escolar local de Edison.

Pero antes de llevarlo a casa, dijeron las autoridades, McCalister se detuvo en el recinto ferial del condado de Harrison. Según el Daily Mail, la maestra McCalister tuvo relaciones sexuales con el adolescente en el asiento trasero de su vehículo.

La madre del niño alertó a los funcionarios de la escuela Catholic Central High School, donde el niño asiste, informó WTOV-TV.

McCalister enseña español y entrena a campo travieso y pista

En el momento de escribir este artículo, McCalister todavía figuraba como profesora de español de secundaria en el sitio web de la escuela Catholic Central. Según un comunicado de prensa de la Diócesis de Steubenville citado por el Daily Mail, la escuela ha puesto a McCalister en licencia administrativa.

La declaración también identificó a McCalister como entrenadora de campo travieso de la escuela. También se desempeñó como asistente de entrenadora de atletismo. La sección de atletismo del sitio web de la escuela no incluye los nombres de los entrenadores para los deportes individuales.

McCalister ha suspendido o eliminado su cuenta de LinkedIn. Pero una búsqueda en Google muestra una pequeña parte de su biografía. Se identificó a sí misma como la entrenadora principal de campo travieso de la Catholic Central High School en esa sección.

McCalister también es entrenadora de los Steuben Striders. Es un club de seguimiento para estudiantes de entre 5 y 18 años. Una búsqueda de registros en línea archivados mostró que McCalister incluyó a la organización en sus cuentas de LinkedIn y Twitter. También fue identificada como entrenadora en la página de Facebook de Steuben Striders.

McCalister estudió español en la Universidad de Saint Francis y estuvo en el equipo de atletismo

Congratulations to Senior Corissa McCalister for choosing St. Francis College to continue her track and field career. #BigRedProud pic.twitter.com/ZbgJWxHqyR

— Principal Gorman (@BigRedPrincipal) April 3, 2017