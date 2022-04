Corea del Norte amenaza con emprender un ataque nuclear: ¿Podría darse otra guerra?

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y subdirectora del departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, declaró este lunes que su país responderá con armas nucleares contra Corea del Sur en caso de esa nación vecina decida iniciar un conflicto armado contra Pionyang.

“Ya hemos dejado claro que Corea del Sur no es nuestro principal enemigo. En otras palabras, eso significa que si el Ejército surcoreano no emprende ninguna acción militar contra nuestro Estado no será considerado como objetivo de nuestro ataque”, indicó la hermana del líder supremo de Corea del Norte en declaraciones que fueron recogidas por la agencia oficial Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA).

Corea del Norte dijo que si Corea del Sur elige la confrontación militar, atacará con su fuerza nuclear https://t.co/6bo878vLVi — Infobae América (@infobaeamerica) April 5, 2022

Las declaraciones de esta alta funcionaria de Corea del Norte encienden la alarma a nivel mundial: ¿hay posibilidades de que se desencadene un nuevo conflicto bélico? La chance de un enfrentamiento entre las Coreas recrudeció en la última década con la llegada al poder del líder supremo Kim Jong-un.

Corea del Norte promete no “atacar primero”

Kim Yo-jong, hermana del presidente de Corea del Norte, aclaró que su país no será hostil con Corea del Sur en caso de que los surcoreanos decidan no atacar a su nación.

“Si no nos provoca nadie, nosotros nunca atacaremos primero”, indicó.

“En caso de que Corea del Sur opte por la confrontación militar con nosotros, nuestra fuerza nuclear de combate tendrá que cumplir inevitablemente su deber”, agregó la funcionaria.

⚡️ #AHORA | La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, dice que atacarán Corea del Sur con armas nucleares si Seúl inicia una confrontación militar con Corea del Norte. pic.twitter.com/ulFqx5Xpn4 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 5, 2022

Corea del Norte dejó en claro que la disposición de armas nucleares para el combate se trata de una medida disuasoria: “La misión primordial de la fuerza nuclear es antes que nada prevenir esa guerra, pero en caso de guerra su misión se convertirá en la de eliminar las fuerzas armadas del enemigo de un golpe”.

Corea del Norte amenaza con un “terrible” ataque

Pero en caso de que Corea del Sur no se atenga al pedido de no agresión de los norcoreanos, estos prometen responder con “un terrible ataque” sobre el país vecino.

“Si la situación llega a tal fase, se lanzará un terrible ataque y el Ejército surcoreano tendrá que enfrentarse a un destino miserable, poco menos que a la destrucción total y la ruina”, dijo la hermana del presidente.

“Toda la nación coreana sufrirá un desastre como el de hace medio siglo que podría ser más terrible, sin importar qué bando gane o pierda”, agregó.

Sus declaraciones tienen contexto. Recientemente, el Ministro de Defensa de Corea del Sur, Suh Wook, calificó a Corea del Norte como “un país enemigo”.

Además, Suh Wook dijo que Corea del Sur cuenta con misiles dispuestos a “alcanzar con precisión y rapidez cualquier objetivo” en Coreal del Norte.

LEER MÁS: Alemania: Hombre se vacuna 87 veces contra el COVID-19 y vende certificados falsos

Sigue a AhoraMismo en Instagram