Identifican al autor del tiroteo en un banco de Kentucky que dejó cinco muertos

Connor Sturgeon fue el pistolero que mató a cuatro personas e hirió al menos a otras seis en un tiroteo en el Old National Bank en Louisville, Kentucky, el 20 de abril de 2023, según un informe de WVUA. La estación de noticias confirmó con la Universidad de Alabama que Sturgeon, un empleado bancario de 25 años que asistió a la universidad, era el presunto tirador. Sturgeon también está muerto, según la policía.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville dijo que los oficiales respondieron a las llamadas de un tirador activo en el banco del centro en la cuadra 300 de East Main Street alrededor de las 8:30 a.m. El “tirador solitario” fue encontrado muerto junto con otras cuatro víctimas que fueron asesinadas, según policía. Al menos seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de la Universidad de Louisville, dijo la policía.

El nombre de Sturgeon circuló previamente en las redes sociales después de que los oficiales lo nombraran en las transmisiones del escáner policial. La policía no ha confirmado oficialmente su identidad. Las víctimas, que incluyen a un oficial de policía de Louisville que se encuentra en estado crítico, no han sido identificadas públicamente.

Esto es lo que necesita saber sobre el sospechoso del tiroteo en Louisville Old National Bank, Connor Sturgeon:

1. Connor Sturgeon llamó a un amigo y dijo que iba a ‘matar a todos en el banco’, según Police Scanner Audio

El audio del escáner policial, obtenido por Heavy a través de Broadcastify, reveló detalles de lo que se les dijo a los oficiales mientras respondían a la escena. Un despachador dijo preliminarmente a los oficiales que una persona que llamó dijo que “dispararon de ocho a nueve personas” en el banco, y que el sospechoso era un hombre blanco con pantalones oscuros.

El subjefe de policía Paul Humphrey dijo en una conferencia de prensa que la “respuesta heroica” de los oficiales “salvó vidas por completo”.

El despachador dijo en el audio que el sospechoso era un hombre blanco de 25 años que llamó a un amigo y dejó un mensaje de voz diciendo que iba a “matar a todos en el banco” porque tenía sentimientos suicidas. El nombre de Connor Sturgeon fue mencionado como sospechoso, según el audio obtenido por Heavy. Se dijo que el sospechoso medía 6 pies y 4 pulgadas de alto, según el audio del escáner.

La madre y el hermano del tirador se acercaron a la policía en la escena fuera del banco, dijo un oficial de policía al despachador en el audio del escáner obtenido por Heavy. Los oficiales que respondieron describieron una escena caótica, con un “oficial abajo justo en frente del banco”. Los oficiales que respondieron informaron haber escuchado disparos cuando llegaron. En un momento durante el audio, se pueden escuchar disparos de fondo.

2. Connor Sturgeon era asociado de sindicatos y banquero de cartera en Old National Bank

En LinkedIn, Connor Sturgeon escribió: “Soy asociado de sindicaciones y banquero de cartera en Old National Bank en Louisville luego de completar el Programa de Capacitación de Desarrollo de Banca Comercial ONB en abril de 2022. Estoy certificado en el Proceso de Decisión de Préstamos RMA, tengo una Maestría en Finanzas de la Universidad de Alabama y formo parte de la junta de Jóvenes Profesionales para Junior Achievement de Kentuckiana”.

Su página dice que trabajó como “asociado de sindicaciones y banquero de cartera para Old National Bank”. Sturgeon comenzó a trabajar como profesional de desarrollo comercial en el banco en junio de 2021 y asumió su puesto más reciente en abril de 2022, según su perfil de LinkedIn.

“Ocupé varios roles a la vez, incluida la gestión de una cartera de banca comercial, la creación de una infraestructura digital para el nuevo equipo de sindicaciones y la reunión con clientes potenciales y existentes de todos los tamaños”, escribió.

3. Connor Sturgeon se graduó de la Universidad de Alabama en 2020 e hizo una pasantía en el banco mientras estaba en la universidad

Sturgeon también fue pasante en el banco desde mayo de 2018 hasta agosto de 2020, y trabajó en el banco “durante 3 veranos consecutivos”, mientras estaba en la universidad, según su perfil de LinkedIn.

Su página de LinkedIn decía que tenía una maestría en finanzas de la Universidad de Alabama, Manderson Graduate School of Business y una licenciatura en finanzas y economía de la Universidad de Alabama. Sturgeon estudió en Alabama de 2016 a 2020 y también obtuvo su maestría en 2020, según su LinkedIn. Destacó una habilidad en el “trabajo en equipo”. Expresó su interés en LinkedIn en un grupo de jóvenes profesionales en Louisville.

Sturgeon escribió en LinkedIn en 2022 sobre su participación en el programa Focus Louisville: “No puedo agradecer lo suficiente a la gente de Leadership Louisville por su trabajo en los últimos días. Focus fue una experiencia reveladora sobre muchos de los problemas de Louisville y las personas que están trabajando para resolverlos. Una de las conclusiones más importantes fue el volumen de personas que trabajan para tener un impacto positivo en lugares como Junior Achievement, Goodwill y JCTC. Estoy agradecido por la oportunidad de aprender y por conocer a tantas personas excelentes como oradores y compañeros de clase”.

4. Sturgeon fue a Floyd Central High School en Indiana, donde su padre era el entrenador de baloncesto de la escuela

Según la página de Facebook de la madre de Sturgeon, Sturgeon asistió a Floyd Central High School en Indiana. Su padre, Todd Sturgeon, fue entrenador de baloncesto masculino en la escuela hasta 2022 y entrenó a Connor Sturgeon cuando era estudiante en la escuela, según la página de Facebook de la madre del sospechoso.

Todd Sturgeon se convirtió en entrenador de Floyd Central en 2014, según el Louisville Courier-Journal. Todd Sturgeon previamente entrenó en la Universidad de Indianápolis. Según el Courier-Journal, Sturgeon era un estudiante de segundo año de 6 pies 4 pulgadas en la escuela secundaria cuando su padre tomó el trabajo. Su hermano menor estaba en la escuela secundaria en ese momento.

Todd Sturgeon le dijo al periódico: “Mi esposa dijo que siempre estabas buscando una señal, si era el momento adecuado para hacer algo, y esta vez fue un mazo en la cabeza. Son las oportunidades de entrenar a mis propios hijos. Tengo un interés especial en que el programa cambie”.

El padre de Sturgeon retuiteó un video del entrenador de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, hablando sobre el control de armas solo unas horas antes del tiroteo en Louisville. Todd Sturgeon retuiteó un video clip del reportero Tom Orsborn con la leyenda: “Pop usó los últimos 10 minutos de su prensa previa al juego para criticar a los ‘legisladores cobardes e inconscientes’ por su inacción en el control de armas a raíz de los tiroteos masivos que han plagado a Estados Unidos. . Su inacción, dijo, ha contribuido a convertir a Estados Unidos en el “hazmerreír” del mundo”.

5. Connor Sturgeon, quien no parece tener antecedentes penales, escribió “Dios y el baloncesto” en su perfil de Instagram

Connor Sturgeon no parece tener antecedentes penales en Kentucky o Indiana ni arrestos, según una búsqueda de registros realizada por Heavy. Sturgeon ha vivido en Louisville desde 2022. Anteriormente vivió con su familia en Greenville, Indiana, y en Indianápolis, Indiana.

Un antiguo perfil de Instagram de Sturgeon no parece haber sido actualizado en varios años. Escribió en la sección de biografía de la página de redes sociales, “Dios y el baloncesto”. Un perfil de Instagram más reciente con el nombre de usuario @csturg41 fue eliminado después del tiroteo. Heavy no pudo localizar una página de Facebook de Connor Sturgeon y no quedó claro de inmediato si tenía otras páginas activas en las redes sociales.

Heavy no pudo comunicarse con la familia de Sturgeon, incluidos sus padres y su hermano, para hacer comentarios. Este artículo se actualizará a medida que haya más información disponible sobre Sturgeon y el tiroteo.

