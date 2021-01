Muere joven estrella locutora de famoso programa de radio

Connie Kellie, una destacada personalidad de la radio en Grand Rapids, Michigan, murió muy joven, según Mix 95.7 (WLHT), la estación de radio donde trabajaba.

La emsiora confirmó la muerte de Kellie y reveló que la causa de la muerte fue un cáncer de hígado, contra el que había estado luchando por poco tiempo. Kellie estuvo en el programa matutino de Connie & Fish en Mix 95.7 (WLHT).

“Nos entristece compartir la noticia de que nuestra amiga y compañera de trabajo, Connie Kellie, falleció el lunes 4 de enero de 2021 después de una breve batalla contra el cáncer de hígado”, escribió la estación en su sitio web.

“A Connie le sobrevive su esposo, Dan; su adorable bebé, Kevin; y su compañero de mucho tiempo en el aire y querido amigo, Fish. Todos nosotros aquí en Mix 95-7 la extrañaremos”.

La página de Facebook de Connie & Fish contiene un homenaje conmovedor a Connie Kellie

Un mensaje publicado en la página de Facebook de Connie y Fish, su compañero de programa le escribe:

“Recuerdo cuando te conocí. Recuerdo cómo conectamos y nos convertimos en los mejores amigos de inmediato. No recuerdo todo sobre nuestros cientos de aventuras a lo largo de los años, pero sí recuerdo muchas de ellas. Fuiste la primera persona que me dio una oportunidad en la radio. Fuiste mi primera mejor amiga. Eres mi hermana, confidente, socia, profesora… eres mi familia. Recuerdo cómo amabas a la gente y cuántas vidas tocabas. Con tu corazón generoso y tu risa aún más grande, trajiste alegría a quienes más lo necesitaban. Me entristece más que el mundo no haya podido experimentar tu grandeza. Para aquellos que lo han hecho, estarán de acuerdo: eres la persona más talentosa que he conocido en nuestra industria. Creo que llegaste a la tierra para brindar felicidad a quienes la necesitaban, para brindar fortaleza a quienes pudieron haber estado ausentes y para brindar amor a quienes la aceptarían. Abriste las puertas para las mujeres en la radio y abriste las mentes tanto para hombres como para mujeres, que está bien. Gracias Connie por nuestro tiempo. Te amo y por favor, si tienes la oportunidad, dile hola a mi madre y que la amo. Si no te importa, aprovecha este tiempo como una oportunidad para ponerle al corriente de todas las cosas que no pude decirle.”

En un comunicado en el sitio web de la emisora, Fish dijo: “Hace más de 25 años, esta mujer increíble, inteligente y fuerte me dio la oportunidad de ser parte de su carrera en la radio. Nuestro viaje no solo será con aquellos que fueron tocados por su inmenso talento, sino que quedaron grabados en mi corazón. Gracias, Connie, por esta aventura. Espero con ansias el día en que nos volvamos a encontrar”.

Kellie había estado en la estación de Michigan durante más de 8 años

Liver Cancer Claims WLHT (Mix 95.7)/Grand Rapids' Connie Kellie https://t.co/TLouPbXhZN pic.twitter.com/4AKCJbN1nL — Partnered Programming Group by Kenny Wall (@partneredprog) January 5, 2021

Según la declaración de la estación de radio, “Connie se unió a nuestro equipo aquí en Mix 95-7 en octubre de 2012, y ha sido un miembro querido de nuestra comunidad desde entonces”.

Creció en Waterford, Michigan y “luego asistió a la Universidad Central de Michigan”, dijo la estación.

“En sus más de 20 años en la radio, Connie trabajó en Mt. Pleasant, Lansing, Jackson, Miss., Omaha, Neb., Madison, Wisc., Milwaukee, Wisc. y luego encontró su camino de regreso a Michigan”.