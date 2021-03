Conductor de Uber Eats es asesinado por dos adolescentes: Mohammad Anwar

Dos adolescentes fueron acusadas de asesinato por la muerte de un conductor de Uber Eats, a quien supuestamente robaron y agredieron con una pistola paralizante durante horas de la tarde del pasado martes 23 de marzo en Washington, DC.

NBC Washington reveló que la víctima fue identificada como Mohammad Anwar, de 66 años, un conductor de Uber Eats que laboraba en el vecindario Navy Yard en Washington, DC.

De acuerdo con The New York Post, las sospechosas de 13 y 15 años están siendo acusadas de atacar al conductor dentro de su automóvil mientras él conducía cerca del Nationals Park.

El medio de comunicación agregó que la víctima perdió el control de su automóvil y se volcó como consecuencia del intento de robo por parte de las adolescentes.

Mohammad Anwar, 66, was the victim of a fatal carjacking by two teen girls yesterday in D.C., police say. “He was a hardworking immigrant who came to the U.S. in 2014 to build a better life for himself and his family,” his loved ones said https://t.co/ehxjzhbTJN pic.twitter.com/ulH2KBMoXj

