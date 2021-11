Regístrese para una prueba gratuita aquí

Cuando se lanzó HBO Max en mayo de 2020, decenas de millones de usuarios de Roku lamentaron la exclusión de su dispositivo de streaming, ya que no podían acceder a una gran cantidad de contenidos clásicos y premium, aunque estuvieran suscritos.

Ya que el atractivo de la marca HBO, los derechos exclusivos de HBO Max para programas populares, además de que todas las películas de Warner Brothers en 2021 se transmitirán en la plataforma, así como en las salas de cine, parecía mutuamente beneficioso que ambas compañías llegaran a un acuerdo. Y ahora, ver HBO Max en Roku no podría ser más fácil.

¿Cómo ver HBO Max en Roku?

HBO Max es el último y más actualizado canal de HBO y está disponible en tu dispositivo de streaming Roku compatible.

HBO Max es compatible con tu reproductor de streaming Roku o con tu Roku TV™ si éste ejecuta Roku OS 9.3 y más. Para encontrar esta información, ve a la pantalla de inicio y selecciona Configuración y Sistema [Settings & System], luego haz clic en Acerca [About].

Si tu dispositivo Roku de generación anterior no es compatible con Roku OS 9.3 y quieres ver HBO Max, visita las páginas de productos Roku y pide un nuevo dispositivo de streaming Roku que se ajuste a tus necesidades.

Los clientes actuales de HBO o HBO Max, que nunca hayan añadido ninguno de los dos canales a su dispositivo Roku, deben seguir las siguientes instrucciones para añadir HBO Max:

– En la página de inicio, ve a Canales de Streaming

– Selecciona “Nuevos y notables” [New & Notable] y “Películas y TV” [Movies & TV] en la tienda de canales

– Haz clic en HBO Max y “Añade el canal” [Add Channel] para fijarlo en tu página de inicio

– Puedes registrarte con tus datos actuales

Si no estás suscrito a HBO, puedes registrarte y pagar por HBO Max en Roku directamente con Roku Pay.

Por otra parte, los suscriptores de la antigua versión de HBO deberían encontrar que ésta se ha actualizado automáticamente a la nueva HBO Max en su página de inicio. Si eso no ha ocurrido, puedes simplemente

– Seleccionar la pestaña de HBO

– Pulsar la tecla de la estrella en tu mando a distancia

– Elegir la opción “Buscar actualizaciones”.

– El icono de HBO debería cambiar a HBO Max

Es posible que tengas derecho a HBO Max de forma gratuita, dependiendo del proveedor al que hayas contratado HBO Now o HBO.

Una vez instalado, aparecerá un icono para HBO Max en tu pantalla de inicio junto con tus otros canales de streaming. Si lo prefieres, puedes mover el canal a otro lugar de la parrilla utilizando el botón estrella del mando a distancia de Roku.

También puedes añadir el canal desde tu cuenta Roku en un navegador web, o desde la aplicación móvil Roku.

¿Está disponible HBO Max si estoy suscrito a HBO en el Canal Roku?

Si estabas suscrito a HBO en el Canal Roku desde el 25 de febrero de 2021, tu suscripción cambió automáticamente a una suscripción a HBO Max sin coste adicional. A partir de esa fecha, cada vez que visites my.roku.com para gestionar tus suscripciones de Roku Pay, tu suscripción indicará que es para HBO Max en lugar de HBO en el Canal Roku.

¿Qué puedo ver en HBO Max con Roku?

Más de 10.000 horas de entretenimiento con de algunos de los nombres más importantes del cine y la televisión.

Tienes toda la gama de programas de televisión icónicos e innovadores de HBO, como The Wire y Boardwalk Empire, y éxitos como Lovecraft Country, The Undoing y Euphoria.

Hay títulos selectos de la centenaria filmoteca de Warner Brothers, clásicos seleccionados por TCM, éxitos de taquilla de DC Entertainment, documentales, una gran cantidad de contenido de animación y aclamado anime de Studio Ghibli y Crunchyroll. De hecho, incluso puedes ver “Earwig and the Witch”, la primera incursión de Studio Ghibli en el 3D CG.

Además, está todo el contenido exclusivo: todas las temporadas de Friends, Gossip Girl y The Big Bang Theory, además de emocionantes series de Max Original como The Flight Attendant y Raised by Wolves. Además de las 17 películas esperadas que usualmente llegan a HBO Max este año, disponibles a un mes de su estreno en el cine.

