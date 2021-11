Regístrese para una prueba gratuita aquí

Sony ha anunciado este martes que HBO Max está finalmente habilitada para su consola de nueva generación. Esta compatibilidad con el software, revelada en un tuit de la cuenta oficial de PlayStation, debería ser una gran noticia si tienes una PS5 y pensabas utilizarlo como centro de entretenimiento para filmes además de videojuegos.

Si todavía tienes la PS4, esta actualización probablemente no signifique mucho para ti, ya que ese equipo tiene la aplicación desde hace tiempo. Aunque sí significa que los fans de PlayStation tendrían la oportunidad de ver estrenos, que están disponible en 4K HDR para quienes tienen PS5 con TV compatible.

Hay muchas características que han sido habilitadas en este equipo. Como se ha dicho antes, se puede acceder a los servicios de contenido y gestionarlos por separado en la sección específica de medios.

Conoce cómo conseguirlo en la PS5. Se trata de HBO Max, uno de los proveedores de contenido audiovisual más conocidos en el sector.

¿Cómo ver HBO Max en PS5?

Buenas noticias para los usuarios de esta consola: HBO Max ya está habilitada en este equipo de alta tecnología. Ha sido notorio que este nuevo servicio ha ido cerrando acuerdos a diestra y siniestra para ampliar sus opciones de visualización.

Desde ya tendrás la oportunidad de descargar el software HBO Max, desde la PlayStation Store, en tu PlayStation 5 con unos sencillos pasos.

Lo único que necesitas es una cuenta del servicio para ver al contenido, es decir que, los usuarios con una cuenta HBO existente pueden pasar por la sección de inicio de sesión proporcionando los mismos datos de ingreso. No es necesario crear una nueva cuenta, sólo si eres un nuevo cliente.

– Consigue que tu televisor se asocie a tu PlayStation 5.

– Enciéndelos y permite el acceso a Internet o Wi-Fi a tu PlayStation 5.

– Prefiere la pestaña Media de tu PlayStation 5.

– Especifica el icono de Todas las aplicaciones [All apps] en tu PlayStation 5.

– A continuación, busca la aplicación HBO Max y selecciona la aplicación HBO Max en la lista de resultados.

– Pulsa la opción de descarga en tu PlayStation 5. Tardará un poco.

– Una vez hecho esto, inicia la aplicación HBO Max en tu PlayStation 5 y accede a la opción de inicio de sesión.

– Para finalizar, introduce las credenciales de lo que hayas elegido. Y luego inicia sesión en HBO Max.

Regístrese para una prueba gratuita aquí

¿Existe una actualización de HBO Max para PS5 antes del lanzamiento de Dune?

Sí, definitivamente. El software, tanto PS4 como PS5, cuenta con actualización significativa que trae importantes mejoras técnicas y de uso.

Tal y como han informado algunos medios, el software dispone de una importante actualización. A pesar de que su interfaz no ha sido modificada, ahora provee mejoras relevantes. Desde un aumento en la velocidad que se nota en la navegación, hasta un mejor desempeño de la transmisión.

Por otra parte, también se destaca un avance en las opciones de exploración del contenido en ambas consolas. Esto se traduce en que se puede manejar y conseguir de forma rápida algún programa en específico, agregando preferencias según el perfil.

Por último, se pueden añadir y ajustar imágenes personalizadas. De hecho, el software cuenta con algunos cambios en el menú, como mosaicos más grandes y una nueva imagen de carga.

Esta es sin duda una buena noticia para los interesados en las consolas PS4 y PS5. Además, no podría haber llegado en mejor temporada, ya que la muy esperada adaptación de Dune del director Denis Villeneuve (en definitiva, se estrena de forma exclusiva en la plataforma HBO Max y en los cines este mes de noviembre). El lanzamiento ha surgido antes de que Keanu Reeves “regrese como Neo” en Resurrections of the Matrix a finales del año, tanto simultáneamente en el nuevo servicio como en la gran pantalla.

¿Es posible ver contenidos 4K de HBO Max en PlayStation 5?

Sí. Por suerte, el software HBO Max (habilitado en la tienda PlayStation) es compatible con contenidos multimedia en 4K. Esto significa que ahora puedes ver programas de televisión o películas premiadas en tus consolas de videojuegos PS5 preferidas en calidad de transmisión 4K HDR sin ninguna molestia.

Regístrese para una prueba gratuita aquí