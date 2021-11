Regístrese para una prueba gratuita aquí

¿Estás buscando una forma de ver HBO Max en Android? Entonces estás en el lugar preciso porque tenemos lo que buscas. Muchos consumidores tienen una preferencia entre los productos de Apple y Android, pero eso no se aplica cuando se trata de esta plataforma. El servicio ha sido habilitado para ver a través de Android TV, que se sumergirá en cómo acceder a continuación, así como Apple TV.

HBO Max es un servicio de streaming que proporciona a los suscriptores acceso a un grupo de contenido propiedad de WarnerMedia. Esto incluye programas y películas actuales; y clásicas de HBO. Lo que quiere decir que es una biblioteca llena de clásicos de Warner Bros. Además ofrece acceso a algunos de sus estrenos más recientes; una línea de HBO Max Originals; y canales especializados de Turner Classic Movies, DC y más.

Además, el servicio ha sido habilitado en la mayoría de las regiones a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa si quieres transmitir programas en tu dispositivo Android? Pues esta guía te mostrará cómo descargarla e instalarla rápidamente y sin mucha complicación.

Puedes encontrar la aplicación HBO Max en la tienda de Apps Google, aparecerá como “Esta app está disponible para tu dispositivo”[This app is available for your device]. Entonces podrás descargarla y utilizarla (los suscriptores de HBO Now se actualizarán automáticamente al nuevo servicio.

En este caso estamos utilizando un Smartphone con sistema operativo Android, pero HBO Max también es compatible con Android TV, tabletas Android y Chromecast.

¿Cómo ver HBO Max en Android?

– Ahora abre la Play Store, busca y descarga la aplicación que ha diseñado el servicio.

– Pulsa “omitir” [Skip] si la tienda te pide información de pago en este momento; no deberías registrarla hasta que tengas abierto HBO Max

– Una vez que hayas instalado el software, ejecútalo e intenta transmitir algún contenido. La plataforma te pedirá que inicies sesión.

– Cuando se te pidan los datos de pago (necesarios incluso para la prueba de 14 días), opta por algún medio de pago. Ahora tienes la posibilidad de utilizar datos de tu perfil para autorizar el pago a través de Google Play.

Ahora estás listo para transmitir el contenido que prefieras. Bueno, una vez que hayas elegido algunas cosas del perfil, como por ejemplo una.

Regístrese para una prueba gratuita aquí

¿Cómo puedo obtener HBO Max en mi Smart TV Android?

También puedes ver HBO Max directamente en televisores inteligentes (Smart TV) con este sistema operativo:

Paso 1. Abre la aplicación HBO Max en tu Smart TV o dispositivo de televisión conectado.

Nota: Necesitarás un segundo dispositivo para iniciar sesión por primera vez.

Paso 2. Introduce el código de la pantalla del televisor en el segundo dispositivo.

Paso 3. Elija Iniciar sesión a través de un proveedor de TV o móvil.

Paso 4. Seleccione el servicio

Paso 5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del servicio de cable

Paso 6. ¡Comienza a ver HBO Max en el televisor!

Además, una de las características más destacadas de la aplicación HBO Max para Android es la posibilidad de descargar títulos para usarlos sin conexión. Por supuesto, los usuarios pueden ver los programas en streaming a través de Wi-Fi o datos, pero descargarlos puede ser útil para los momentos en los que no se dispone de una conexión fiable a Internet.

Para ello, HBO dice que hay que abrir la App, tocar cualquier programa o película y, a continuación, tocar el icono de descarga (el que parece una flecha hacia abajo). Pulsa “Continuar” en la ventana emergente para confirmar la descarga y, así, se guardará localmente en el dispositivo.

¿Existen otras alternativas para ver HBO Max en Android?

Sí, afortunadamente este sistema operativo es muy versátil.

Ahora con Android TV hay una diversidad de alternativas particulares. Comenzando con los tradicionales decodificadores, hasta adaptadores de fácil conexión, además de estos clásicos equipos de casa. Para aquellos que no están totalmente enterados, se trata de un sistema operativo de televisión que ha sido diseñado bajo la base tecnológica de Android; entonces representa una opción conveniente para descargar y usar cualquier App que tengas en el móvil.

Por otro lado, Google presentó el nuevo Chromecast con Google TV, rápidamente se posicionó como uno de los equipos de streaming preferidos por la comunidad. Sobre todo, porque brinda todas las capacidades, a un adaptador de menor tamaño, pero que facilita un mando a distancia.

Regístrese para una prueba gratuita aquí