¿Cómo ver gratis el documental que destapa los escándalos sexuales de Harvey Weinstein?

La serie documental de seis partes “Catch and Kill: The Podcast Tapes” lleva a los espectadores entre bastidores del explosivo reportaje de Harvey Weinstein de Ronan Farrow. Se estrena el lunes 12 de julio a las 9 PM, Hora del Este, en HBO.

Si no tiene cable, podrá ver “Catch and Kill” a través de HBO Max después de que se emita por HBO, pero HBO Max ya no ofrece una prueba gratuita, así que aquí hay otras formas en las que puede ver “Catch and Kill” online:

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todo el contenido de HBO en vivo y bajo demanda en el canal Prime HBO. Puede probar tanto Amazon Prime como el canal HBO sin costo con una prueba gratuita aquí mismo:

Una vez que esté registrado en el canal Prime HBO, puede ver “Catch and Kill” en vivo o bajo demanda en la aplicación Amazon Video en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield , Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede verlo en su PC a través del sitio web de Amazon.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. HBO solo está incluido en el paquete “Premier”, pero ahora mismo los paquetes “Choice” y superiores vienen con HBO Max sin costo adicional. Además, puede incluir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu PC, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si lo mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Firestick, Apple TV…), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si lo cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puede ver “Catch and Kill” en vivo o bajo demanda en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede verlo en su PC a través del sitio web de AT&T TV.

Ya sea porque ya tiene Hulu o porque quiere una nueva suscripción, HBO está disponible como complemento de Hulu o Hulu con Live TV. Si es un suscriptor nuevo, puede comenzar una prueba gratuita de 30 días de Hulu más el complemento de HBO:

Una vez registrado, puede ver “Catch and Kill” en vivo o bajo demanda en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede verlo en su PC a través del sitio web de Hulu.

Esta nueva serie documental “da vida a las entrevistas íntimas y reveladoras de Ronan Farrow con denunciantes, periodistas, investigadores privados y otras fuentes, realizadas para el podcast del periodista ganador del Premio Pulitzer y el libro más vendido ‘Catch and Kill: Lies, Spies and A Conspiracy to Protect Predators’ , según el comunicado de prensa de HBO.

Continúa:

La serie amplía el podcast y el libro, con imágenes nunca antes vistas y nuevas perspectivas sobre esta historia que sacude la cultura, mejorada por los directores Fenton Bailey y Randy Barbato con un gran tejido creativo de sonido e imágenes adicionales de documentos, cintas de audio, fotos, material de archivo e ilustraciones impactantes. Con nuevas perspectivas y detalles, no solo se esfuerza para exponer a un poderoso depredador, sino también sobre los sistemas que ayudan a encubrir delitos terribles hasta el día de hoy. Hay revelaciones en esta serie que pueden sorprender incluso a quienes están familiarizados con los informes.

El episodio de estreno se titula “The Wire” y su descripción dice: “La modelo filipina-italiana Ambra Gutiérrez revela la operación encubierta de la policía de alto riesgo que capturó una escalofriante admisión de Harvey Weinstein, y su plan para preservar las pruebas después de que las autoridades se negaran a procesarlas.”

El segundo episodio, que se emite directamente después del estreno, se llama “The Reporters” y su descripción dice: “El periodista veterano de The New Yorker Ken Auletta y la escritora de The Hollywood Reporter Kim Masters discuten sobre sus años de búsqueda para revelar el ‘secreto a voces’ del comportamiento de Weinstein y los obstáculos que paralizaron sus esfuerzos”.

Luego, el 19 de julio vienen los episodios tres y cuatro, “The Assistants” y “The Producer”. Sus descripciones decían: “Una ex asistente de la empresa de Weinstein, Rowena Chiu, habla sobre sus experiencias con Weinstein, las decisiones difíciles que ella y su compañera asistente Zelda Perkins tomaron para tratar de responsabilizarlo y su decisión de permanecer en silencio durante décadas” y “Rich McHugh habla sobre la producción de la historia con Farrow en NBC News, entrevistando a Rose McGowan y muchas otras fuentes”.

“Catch and Kill: The Podcast Tapes” se transmite los lunes a las 9 PM, Hora del Este, en HBO.