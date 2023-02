¿Cómo aprender sobre el cambio climático? Pregúntale a Antonio Gómez

El año 2022 se clasificó como el quinto año más caluroso registrado en la Tierra, según análisis de la NASA. Mientras que el pasado mes de enero -de este 2023- batió récord de temperaturas en Europa. Este cambio de temperatura en el planeta Tierra se debe al cambio climático, según Climate.gov.

Lo cierto es que no todos creen. Así es, un 10 por ciento de americanos no creen en el cambio climático, según reportó Newsweek en 2021. Por lo que el modelo venezolano Antonio Gómez, de 24 años, se tomó la tarea de formar parte de la fundación llamada VoLo para transmitir soluciones para que ayuden a la Tierra.

AM: Háblame sobre VoLo Foundation. ¿Por qué es importante que la gente conozca esta fundación?

AG: VoLo es una fundación familiar que fue creada en el 2014 por David S. Vogel y Thais López Vogel, y tiene como misión el acelerar el cambio y el impacto global apoyando soluciones climáticas basada en la ciencia mejorando la educación y la salud. Y nuestra visión es un planeta donde todos los seres tengan garantizado el acceso a un medio ambiente sostenible y limpio. Apoyamos más de 100 programas que generan resultados medibles, significativos y sostenibles.

AM:¿Por qué decidiste formar parte de esta fundación?

AG: Porque es un tema que siempre me ha interesado y es importante aprender más acerca del tema. Cuando me di cuenta de la falta de información veráz en las redes sociales, quise que la gente aprendiera como pueden ser parte del cambio. Me gusta VoLo porque es como el puente entre los cientificos y el público, educando a las personas que carecen del conocimiento, pero estan interesados en saber sobre el cambio climático y qué hacer para ser parte de la solución.

AM: ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a los lectores?

AG: Principalmente queremos transmitir nuestro conocimiento y nuestra vision a las personas, para que se informen y se eduquen sobre la realidad de lo que estamos viviendo, sobre todos los cambios negativos que la humanidad le ha generado al planeta, pero que juntos podemos impactar de manera positiva si trabajamos en ser personas mas sostenibles y concíentes.

AM: ¿Qué le dices a la gente que no cree en el cambio climático?

AG: Al 10% de estadounidenses que no cree en el cambio climático les aconsejo que hagan su propia investigación acerca del tema, que no se dejen influenciar por partidos politicos, ya que no es un tema ni rojo, ni azul, sino un problema verde que nos afecta a todos. Creo que lo más importante es tener una mente abierta y dispuesta a aprender sobre el tema. Si vemos que existen tantas noticias de como el cambio climático nos esta afectando, yo creo que todos debemos aprender más acerca de ello, ya que esto está ocasionando desastres en bienes raices, en nuestra comida, nuestras finanzas y literalmente, en todos los aspectos de nuestra vida.

AM: ¿Cuáles son los temas principales dentro de la fundación de VoLo?

AG: Educar al público y apoyar soluciones basadas en datos cientificos para atenuar el cambio climatico y acelerar un cambio global positivo, además de apoyar leyes que ayuden a revertir el cambio climático.

AM: ¿Por qué es importante usar las redes sociales para transmitir el mensaje de VoLo?

AG: Porque las redes sociales se han convertido en la plataforma de comunicación masiva más utilizada, por lo tanto debemos tomar ventaja de ello y aprender sobre este tema que nos afecta a todos por igual

Antonio Gomez tiene cerca de 16 mil seguidores en TikTok

AM: También tienes una plataforma personal ¿De qué se trata tu página de TikTok? ¿Para quiénes está dirigida?

AG: Más que todo la uso para mantenerme en contacto con mi gente, aunque he logrado mis seguidores…Comparto chistes, consejos de belleza, grabo vídeos graciosos, comparto fotos y otras formas de contenido light. Es una herramienta de promoción, así que la uso como tal, para promocionarme, y compartir mi talento.

AM: ¿Qué es lo qué más disfrutas filmar y compartir en tus redes?

AG: Como brand ambassador de VoLo y creador de contenido, disfruto mucho poder transmitir informacion importante para mi generación y las venideras, para que así juntos podamos mejorar nuestra calidad de vida en las proximas décadas.



AM: ¿Qué se puede esperar ver en tus redes y en la de la Fundación VoLo?

AG: En las redes sociales de VoLo puedes esperar mucho contenido que te ayudará a reducir tu huella de carbono personal, y llevar una vida más sostenible. Además contenido interesante, como por ejemplo: no sé si sabes que todos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana en plástico debido a los microplásticos que se encuentran en nuestros alimentos. También encuentras referencias sobre nuestros programas socios, e información sobre nuestros eventos y giveaways.

AM: ¿Qué otro tema te gustaría compartir con los lectores de AhoraMismo?

AG: Solamente que por favor reduzcan su huella de carbono, es muy importante que todas las generaciones creemos conciencia de los resultados de nuetras acciones. A las nuevas generaciones los motivo a que sean la generación del cambio informándose y educando a sus familias y amigos a llevar una vida más sostenible. Para mantenerse enterados pueden escuchar nuestro podcast en inglés, Climate Correction, y en español nos encuentran como Corrección Climática el podcast. También pueden seguirnos por TikTok, Facebook, IG y twitter, allí nos encuentran como @VoLoFoundation.

Para seguir a Antonio Gomez entra a su Instagram, aquí.

Para seguir a Antonio Gómez entra a su TikTok, aquí.