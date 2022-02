VIDEO: El comercial de Super Bowl de Uber Eats está lleno de estrellas

Uber Eats acaba de regresar al juego del Super Bowl, y podría ser el comercial del día del juego más poco apetecible de la historia, intencionalmente.

Para el 2022, el servicio de comida a domicilio dio a conocer que hacen más que solo pedidos de comida.

En un anuncio del día del juego repleto de estrellas que se mostró durante el gran enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, grandes celebridades como Jennifer Coolidge, Gwyneth Paltrow y Trevor Noah se sorprendieron al encontrar artículos en sus Uber Eats. órdenes de entrega que no suelen ser comestibles.

Además de las “comidas” poco apetecibles de Coolidge, la estrella de “Succession” Nicholas Braun decidió “comer” el jabón de platos que le entregaron, mientras que Gwyneth Paltrow mordisqueaba una vela. Y si quieres ver lo que comió Trevor Noah, pues…

Después de que llegó la entrega de Uber Eats de Coolidge, preguntó: “Si se entregó con Uber Eats, ¿eso significa que puedo ‘comerlo’?” Respondió a su propia pregunta masticando un rollo de toallas de papel. (Dato curioso: Coolidge le dijo a The Today Show que realmente masticó toallas de papel mientras filmaba la publicidad).

Uber Eats ha visto su enfoque expanderse en los últimos años

Uber Eats ha crecido sustancialmente en los últimos años. Para 2021, las estrellas de “Wayne’s World”, Mike Myers y Dana Carvey, se unieron para un anuncio del Super Bowl de Uber Eats con el mensaje “Eat Local” destinado a apoyar a los restaurantes locales. Pero mucho ha cambiado en el último año en lo que respecta a las necesidades de los consumidores, y Uber está en ello.

El enfoque original en la entrega en restaurantes llevó a la empresa a otro mantra de “compra local” que incluye entregas de comidas, cosméticos y productos para el hogar. De ahí el nuevo eslogan “Uber Eats. Y Uber Don’t Eats”.

En una entrevista con Adweek, el presidente de mercadeo de Uber, Thomas Racnese, dijo que la pandemia de COVID-19 generó un gran crecimiento y un nuevo enfoque para la empresa. El objetivo es que Uber Eats proporcione ahora “todo en su comunidad local para que pueda obtenerlo en la próxima hora”.

Antes del anuncio completo de 2022, Uber Eats lanzó un trío de avances que brindan pistas para la campaña de este año. El primero presentaba al presentador nocturno Trevor Noah oliendo, y luego comiendo, un desodorante que se entregó con su pedido de Uber Eats. El veredicto: No es bueno. (El sabor, no el servicio de entrega.)

En otro clip, se vio a la actriz Jennifer Coolidge mordiendo un lápiz labial de color violeta brillante después de que ella preguntó por qué se lo entregaron con sus compras de Uber Eats.

“¿Qué? ¿Lápiz labial? ¿Lápiz labial entregado con Uber Eats? Coolidge dijo en el adelanto, antes de darle un mordisco y declarar: “¡Sabe a púrpura!”. Para que conste, también le dio un mordisco a una brocha de maquillaje.





Y un tercer clip, que llegó al anuncio terminado, mostraba a la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow comiendo de una de sus velas “This Smells Like My Vagina” (esto huele como mi vagina) de $75, junto con un pedido de Uber Eats.

“Esta vela sabe raro”, dijo mientras hace una mueca de confusión en el video. “No está mal, pero es gracioso”.





