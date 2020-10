Columbus Day 2020: ¿Los bancos están abiertos o cerrados?

El Día de la Raza o Columbus Day también es conocido como el Día de los Pueblos Indígenas y se celebra hoy lunes, 12 de octubre de 2020. Dado que es un feriado nacional, es posible que muchas personas se estén preguntando si los bancos estarán abiertos o cerrados en los Estados Unidos durante este día.

De acuerdo con la Reserva Federal, el Día de la Raza es uno de los 10 días festivos en los Estados Unidos en los que sus bancos permanecen cerrados para darles el día libre a sus trabajadores. El calendario 2020 de American National Bank indica que mientras la Reserva Federal está cerrada el 12 de octubre, el American National Bank permanecerá abierto durante el Día de la Raza 2020. TD Bank también estará abierto en el Día de la Raza.

De acuerdo con GoBankingRates.com, los bancos permanecerán cerrados el 12 de octubre de 2020, tal es el caso de Amarillo National Bank, Ameris Bank, Bank of America, Bank of the West, BBVA, BB&T, Eastern Bank, First Citizens Bank, First Horizon Bank, HSBC, M&T Bank, Peoples Bank, PNC Bank, Regions, Santander Bank, SunTrust, Synovus, Union Bank, USAA, y Wells Fargo. Banks.org indica que Chase celebra el Día de la Raza como un feriado bancario y que sus entidades bancarias permanecerán cerradas. Se espera que estos bancos vuelvan a abrir el martes 13 de octubre, en horarios regulares de operaciones.

La Bolsa de Valores y NASDAQ permanecerán abiertos en el Día de la Raza 2020

Al igual que varios bancos en todo el país, la Bolsa de Valores también permanecerá abierta durante el feriado del Día de la Raza. La Bolsa de Valores de Nueva York y NASDAQ NYSE Amex no cerrarán el lunes 12 de octubre de 2020.

A pesar del feriado nacional, otras de las instituciones que se esperan que permanezcan abiertas son FedEx, UPS, la recolección de basura, parques nacionales y las oficinas estatales y del condado. Las oficinas de The United States Postal Service permanecerán cerradas durante la festividad, al igual que las oficinas del DMV y las del Seguro Social.

El Día de la Raza es uno de los 10 feriados federales. Los otros 9 feriados son New Year’s Day, Martin Luther King Jr. Day, Washington’s Birthday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Veterans Day, Thanksgiving Day y Christmas Day.

15 estados de los Estados Unidos celebran el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de la Raza

Si bien el Día de la Raza todavía es considerado como un feriado nacional, muchos estados y ciudades de todo el país ya no lo reconocen como un día libre de trabajo o escuela. De hecho, este año varios estados han reemplazado el Día de la Raza por otra celebración festiva.

De acuerdo con Good Housekeeping, 14 estados más el Distrito de Columbia han optado por celebrar el Día de los Pueblos Indígenas el 12 de octubre, en lugar del Día de la Raza (celebración que inició como feriado nacional en 1972). Dichos estados son Alabama, Alaska, Hawaii, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Vermont y Wisconsin. Muchas ciudades de todo el país también han adoptado el cambio de la festividad.

La festividad del Día de la Raza se celebra en honor a los pueblos indígenas o nativos americanos que vivían en la tierra que eventualmente se convertiría en los Estados Unidos, mucho antes de que Cristóbal Colón lo “descubriera”. Es un reconocimiento a la historia ancestral de los nativo americanos (que representan aproximadamente el 2% de la población actualmente en los Estados Unidos). Como los primeros habitantes de América, también es un reconocimiento solemne de la devastación causada a los pueblos y a la cultura nativos americanos en manos de la colonización.

El Día de la Raza o el Día de los Pueblos Indígenas siempre se celebra durante un día lunes. A continuación conoce cuándo se celebra en los próximos años:

– 2021: Lunes, 11 de octubre de 2021.

– 2022: Lunes, 10 de octubre de 2022.

– 2023: Lunes, 09 de octubre de 2023.

– 2024: Lunes, 14 de octubre de 2024.

– 2025: Lunes, 13 de octubre de 2025.

– 2026: Lunes, 12 de octubre de 2026.

– 2027: Lunes, 11 de octubre de 2027.

– 2028: Lunes, 09 de octubre de 2020.

– 2029: Lunes, 08 de octubre de 2029.

– 2030: Lunes, 14 de octubre de 2030.

Es importante mencionar que el Día de la Raza o el Día de los Pueblos Indígenas se celebra el mismo Día de Acción de Gracias de Canadá. En los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebra el jueves, 26 de noviembre de 2020.

Traducción al español de la nota original de nuestro sitio web en inglés Heavy.com