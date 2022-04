En escuela New Jersey más de 100 personas han desarrollado extraños tumores cerebrales

Un grupo de más de 100 personas han desarrollado tumores cerebrales y cáncer, quienes han sido asociados con una sola escuela secundaria de Nueva Jersey, lo cual está causando preocupación. Colonia High School es ahora objeto de investigación de detección de radiación.

Tres de las víctimas son Al Lupiano, su esposa Michelle y su hermana Angele Decillis. Todos ellos también se graduaron de la Escuela Secundaria Colonia, y todos tienen tumores cerebrales, informó ABC7. Ángela murió a causa de eso. Lupiano comenzó la búsqueda de respuestas, utilizando Facebook para recopilar casos similares de personas que trabajaban o eran estudiantes de la Escuela Secundaria Colonia. Su actualización más reciente de Facebook, del 17 de abril de 2022, dice que ha identificado 102 casos.

Fue Lupiano, quien es científico ambiental e ingeniero industrial, quien comenzó a conectar los puntos.

“Le había dicho a mi hermana desde el principio que había demasiada coincidencia de que yo, mi esposa y ella todos tuviéramos el mismo tumor”, dijo Lupiano a ABC 7.

Esto es lo que necesita saber:

1. Lupiano recurrió a Facebook para buscar a otras víctimas y declaró: “Necesito urgentemente su ayuda”

4/11 UPDATE: 100…as of midnight Sunday 4/10, I recorded the 100th case of someone having a primary brain tumor. I never… Publicado por Al Lupiano en Lunes, 7 de marzo de 2022

La publicación de Lupiano en Facebook inicialmente decía: “Llamando a todos los ex alumnos de Colonia High School (CHS)… ¡Necesito su ayuda con urgencia!”.

El escribio:

Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Al Lupiano y me gradué de la clase CHS del ’89. Mis tres hermanos se graduaron de la promoción del 91, 95 y 98. Mi esposa Michele – promoción del 91. Hace unas semanas, perdimos repentina y trágicamente a mi hermana Angela (CHS-95) de 44 años de edad debido a un glioma cerebral maligno muy raro y altamente agresivo (glioblastoma multiforme (GBM)) descubierto en su lado izquierdo. La tasa de incidencia de GBM es de aproximadamente 30 por cada 1 000 000 de personas. El mismo día que diagnosticaron a mi hermana (agosto de 2021), recibí la devastadora noticia de que mi esposa Michele (de soltera Zawada) también tiene un tumor cerebral muy grande (3,0 cm) y muy raro llamado neuroma acústico (también conocido como schwannoma vestibular) en su lado izquierdo. lado. Si bien, por lo general, solo pone en peligro la vida si no se trata, la radiación y la extirpación quirúrgica suelen dejar a las personas con numerosos debilitamientos, incluidos dolores de cabeza crónicos, problemas de equilibrio, fatiga, sordera, dificultad para hablar, incapacidad para parpadear y parálisis facial (por nombrar solo algunos), y eso supone que no vuelve a crecer en el futuro. Estos tumores son aún más raros y ocurren en 10 de cada 1,000,000 de individuos. ¿Por qué es esto alarmante? En 1999, a mí también me diagnosticaron un tumor cerebral muy raro en el lado izquierdo. Esto ahora nos convierte a tres en una familia con tumores cerebrales primarios, todos en el lado izquierdo. En el momento en que buscaba tratamiento, mi oncólogo/neurocirujano estaba asombrado de que alguien de mi edad (yo tenía 27 años) tuviera un tumor tan grande. Estos tumores suelen crecer 1 mm por año… Con 3,6 cm, mi tumor AN parecía haber crecido a un ritmo sin precedentes (me hicieron una resonancia magnética del cuello y el cerebro unos años antes por un problema no relacionado y el tumor no estaba presente) . Por suerte, mi esposa y mi hermana fueron asignadas al mismo médico para que se encargara de su tratamiento. Su neurólogo, que ha sido reconocido como líder mundial en neurocirugía por la Federación Mundial de Sociedades Neurológicas, ha tratado y estado involucrado con decenas de miles de tumores cerebrales en su carrera. Él cree que mi esposa y yo podemos ser el primer caso documentado de cónyuges que tienen una AN, ambos aproximadamente del mismo tamaño y en el mismo lado de la cabeza… según él, las probabilidades son quizás de 1 entre MIL MILLONES. Decir que estaba preocupado cuando descubrió que los tres crecimos en el mismo vecindario es quedarse corto. ¿Por qué? Hay una causa bien documentada de tumores cerebrales: la exposición a la radiación. Entonces, ¿por qué estoy pidiendo ayuda? Como se indicó anteriormente, existe básicamente una causa médicamente comprobada de tumores cerebrales raros como el nuestro: la radiación. Pero, ¿de dónde vino la exposición? Desde que descubrí que tres personas en mi familia fueron diagnosticadas con tumores cerebrales muy raros, y todos del mismo tamaño y en el mismo lado de nuestra cabeza, necesitaba encontrar un vínculo. Mi esposa y yo nos conocemos desde que nos conocimos en la escuela primaria (Lynn Crest). Después del segundo grado, mi esposa asistió a la escuela parroquial hasta la secundaria, donde asistió a CHS. Mi hermana y mis hermanos asistieron a Lynn Crest, Colonia Middle y Colonia High School. Todos crecimos en Woodbridge Township, pero yo vivía en Iselin, a millas de distancia de donde ella creció en Colonia. Entonces, si no era el barrio, ¿cuál era el vínculo? ¡Y de repente, me golpeó! Todos asistimos a la Escuela Secundaria Colonia. ¿Puede ser ese el enlace? Necesitaba más datos. Durante los últimos seis meses, pasé cientos de horas explorando Internet y hablando con la gente sobre los tumores cerebrales. Durante mi investigación, descubrí que un número impactante de nuestros amigos y familiares de Woodbridge Township también han sido diagnosticados con tumores cerebrales primarios. Cuando analicé los números, ¡no estaba preparado para ver los resultados! ¡Descubrí que 15 personas de nuestro círculo de amigos y sus familiares y amigos habían sido diagnosticados con tumores cerebrales! (dos casos recién descubiertos están pendientes de una mayor investigación) Lamentablemente, varios ya han muerto. ¿Cómo fue esto posible? ¿Fue la calle o el barrio donde crecimos lo que nos unió? No lo creo, ya que todos venimos de diferentes partes del municipio. Entonces, si no es una exposición localizada, y no algo que inhalamos o bebimos, ¿cuál podría ser el vínculo? Una y otra vez, los hechos hablaron por sí mismos: todos eran alumnos de CHS desde aproximadamente 1975 hasta 1995. Suponiendo que sigamos el mismo análisis estadístico que se indicó anteriormente, durante un período de 20 años desde 1975 hasta 1995, estimo que aproximadamente 5000 personas han pasado por los sagrados pasillos de CHS. Eso significa que tenemos una tasa de incidencia de 15 casos por cada 5000 personas. Dado que la tasa de incidentes de GBM y AN establecida anteriormente es de 10 a 30 de 1 000 000, la tasa de tumores cerebrales de CHS es de 30 000 de 1 000 000. ¡Esto es alarmante si es cierto! ¿Aún más preocupante? ¿La exposición continúa? Actualmente estoy organizando datos para formular mis próximos pasos. ¡Yo estoy pidiendo tu ayuda! Si usted es o conoce a un amigo, familiar o maestro al que le diagnosticaron un tumor cerebral PRIMARIO, comuníquese conmigo. Puedes enviarme un mensaje privado usando FB Messenger o llamarme/enviarme un mensaje de texto al (732)718-4753. Este es un llamado urgente a la acción… Tengo dos pistas que estoy explorando sobre lo que pudo haber causado esto, ¡pero necesito su ayuda! Hace tres semanas, le hice una promesa a mi amada hermana en su lecho de muerte: ¡Descubriré la verdad! ¡No descansaré hasta encontrar la respuesta! Hice esto compartible desde mi página personal si desea compartir… ¡gracias por su ayuda!

El 15 de abril de 2022, Lupiano escribió en Facebook:

Necesito tu ayuda Facebook. Si estuviste afectado o tienes un tumor o cáncer raro, necesito tu ayuda. Si está dispuesto, grabe un video corto en su teléfono hablando de su “problema”. Manténgalo en 30 segundos o menos. Indique su nombre, qué le diagnosticaron, cuándo y en qué año se graduó de CHS o trabajó allí. Sostenga el teléfono en modo horizontal. Envíame lo antes posible por PM (FB Messenger)… ¡nos gustaría poner esto en NBC Nightly News con Lester Holt ESTA NOCHE!

Lupiano ha estado publicando largas actualizaciones en su página de Facebook:

ACTUALIZACIÓN DEL 11 DE ABRIL: 100… a partir de la medianoche del domingo 10 de abril, registré el caso número 100 de alguien que tenía un tumor cerebral primario. Nunca en mi peor pesadilla imaginé alcanzar este hito. Son 100 personas con su vida cambiada para siempre. 100 familias a las que hay que dar la terrible noticia. 100 historias de conmoción e incredulidad con el diagnóstico. Ruego que encontremos respuestas… (a partir de las 18:00 4/11, la lista es de 102 personas… 😢) ACTUALIZACIÓN DEL 5/4: Ha habido bastante cobertura de noticias ahora… Katie Tur de MSNBC, NJ Spotlight, Tap Into, Infolad, etc. Estoy trabajando en un gran artículo para Vice News que se transmitirá en su red en un semana o dos, y Star Ledger está publicando una historia de varias páginas que debería publicarse este domingo. Esta noche me sentaré con The Garden State Podcast, que se transmite en varios servicios de podcast y Tik Tok. El número de tumores cerebrales primarios continúa (lamentablemente) aumentando a medida que la historia se ha vuelto nacional. Mi lista actualmente es de 90 casos. Soy optimista de que podemos ver acción en los próximos días. ¡¡Manteniendo mis dedos cruzados!! 🤞 ACTUALIZACIÓN 31/03: Gracias a todos vosotros, la publicación se ha vuelto viral. Después de la transmisión de CBS Channel 2 News, la transmisión de radio resumida en CBS 880 y la cobertura de NJ 101.5, mi teléfono no ha dejado de sonar. Si bien estoy encantado de que la información vuelva a llegar, también es muy preocupante ver que los números continúan creciendo. A partir de ahora (necesito un descanso… tengo que dejar esto por la noche), ¡la lista ha aumentado a 80 casos! Eso no son cánceres corporales y tumores en general… ¡son 80 tumores cerebrales primarios “raros”! ¡Nunca pensé que cuando comencé esta publicación llegaría a este número! 😢

ACTUALIZACIÓN DEL 29 DE MARZO: La lista ha seguido creciendo y ahora asciende a 65 personas. Varias agencias de noticias se han puesto en contacto conmigo y anticipo que los artículos completos y las entrevistas se publicarán en breve. Nuestras reuniones con el Estado y los federales. es continuo. Somos optimistas, veremos algo de “acción” pronto. ACTUALIZACIÓN DEL 25 DE MARZO: Las reuniones con las agencias del condado, estatales y federales van bien. Tomando los siguientes pasos para comenzar la investigación. ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE MARZO: Tengo programado presentar mis datos a los funcionarios locales, del condado y del estado. ¡Deséame suerte!

ACTUALIZACIÓN DEL 16 DE MARZO: Desde que creé esta publicación hace una semana, la pregunta más frecuente que me hacen es: “¿Hay algo que pueda hacer y necesitas mi ayuda?” ¿La respuesta? Sí hay. Y, SÍ… ¡Definitivamente LO HAGO! Si bien he pasado incontables horas recopilando datos, simplemente no he tenido suficiente tiempo para involucrar a otros. Me comuniqué con las noticias y los periódicos locales, pero no he recibido ningún interés. No sé si es porque han considerado que esto no es una “noticia digna” o simplemente porque mis solicitudes de ayuda han caído en saco roto. Pero, para poder dar los siguientes pasos, necesito la ayuda de otros. Si desea ayudar, comuníquese con las agencias de noticias y medios de comunicación, así como con los funcionarios locales, del condado y del estado, y hágalos participar. Hice el trabajo preliminar para ellos y recopilé los datos de los últimos 6 meses. Los necesitamos para investigar el problema y, si es posible, tratar la causa. Entonces, si desea ayudar, por favor ayúdeme a “hacer correr la voz”. ¡Necesitamos acción! ¡Necesitamos una investigación! ¡Necesitamos respuestas!

Antes de que aumentara el número de casos, escribió:

Desde que se publicó esto hace unos días, el número actual de personas confirmadas (a partir de las 19:00 horas, 3/14) ahora ha aumentado a 61 personas. De nota especial: muchos son ex maestros y miembros del personal de CHS que no vivían en Colonia, solo trabajaban en la escuela. También comencé una sublista de lo que clasifico como “casos de interés” debido a varias anomalías. Esta lista también ha crecido rápidamente y ahora es de 24 personas. Si bien no sé con seguridad si están relacionados, ser graduados de la escuela secundaria, vivir al lado de la escuela secundaria y/o tener cánceres raros es algo que siento que debe explorarse más a fondo. Solicité algunos datos históricos, tratando de determinar la historia del sitio antes de la construcción del HS. He solicitado una discusión con el Departamento de Salud y, si es necesario, podemos involucrar a las agencias federales. Mi enfoque principal sigue siendo determinar si la radiación ionizante es la causa de estos tumores y otros cánceres raros. En resumen, los tumores cerebrales primarios de este tipo tienen una incidencia de entre 10-30 por cada 1.000.000 de individuos. Con casos confirmados ahora en 61, tenemos una incidencia de 61 de aproximadamente 10,000 individuos. ¡Sigue llegando la información! Y una vez más… ¡No podría hacer esto sin tu ayuda!

2. Otras víctimas incluyen dos hermanas

Según ABC7, una de las víctimas fue una mujer llamada Janice Wisinski, quien murió hace 10 años de un tumor cerebral inoperable mientras estaba embarazada. Su hermana Cheryl Black murió de cáncer cerebral en 2015.

“Mi esposa peleó como loca. En ese momento, la esperanza de vida media para su tipo de tumor era de 18 meses. Lo hizo cinco años”, dijo Jason Wisinski a la estación de televisión.

“Mi esposa fue increíble y pienso en ella todos los días; hablo con ella todo el tiempo”, dijo Wisinski.

Según la televisora, las hermanas se graduaron de la preparatoria Colonia.

3. El alcalde llamó dijo ser un grupo "alarmante"





Why Al Lupiano raised alarm over Colonia HS cancer links Is it a cancer cluster or a coincidence? Al Lupiano, a Colonia High School graduate is on a mission to answer that question after discovering more than 80 fellow graduates from the Woodbridge Township school developed the same rare brain tumor and graduated between the years 1975 to 1995. Lupiano believes there’s a link between… 2022-04-04T21:10:04Z

“Es alarmante porque hay tantas personas con un tumor, maligno o benigno, y es grave. Realmente tenemos que echarle un vistazo”, dijo el alcalde del municipio de Woodbridge, John McCormac, a ABC 7.

La estación de televisión informó que las pruebas están en curso.

“Dos ambientalistas están usando un GPS para probar la radiación” en la escuela secundaria, que aún está abierta, informó la estación de televisión.

Según My Central New Jersey, el municipio “ha aprobado un contrato de emergencia de $221,350 para que una empresa de ingeniería realice evaluaciones radiológicas en Colonia High School”.

Colonia High School está ubicada en Colonia, Nueva Jersey. Las cuentas de las redes sociales de la escuela han guardado silencio sobre los tumores cerebrales.

4. Una planta cercana que una vez recibió uranio está bajo escrutinio

Según Fox News, el centro de atención en la controversia es la planta de muestreo de Middlesex, ahora cerrada, que se encuentra a media hora de Colonia.

“Fue un punto de entrada para los minerales de uranio africano conocidos como pechblenda” que fueron “importados para su uso en el programa de energía atómica inicial de la nación, se analizaron en la planta de muestreo de Middlesex y luego se enviaron a otros sitios para su procesamiento”, según el Ejército de EE. UU. Cuerpo de Ingenieros (USACE) División de Nueva York.

Fox News informó que la planta “recibió minerales de uranio, torio y berilio entre las décadas de 1940 y 1967, que es el mismo año en que se construyó la Escuela Secundaria Colonia”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene una extensa hoja informativa sobre esa planta. Dice,

La planta de muestreo de Middlesex está ubicada en 239 Mountain Avenue en Middlesex, Nueva Jersey. La instalación, que incluye varios edificios en 9,6 acres, fue un punto de entrada para los minerales de uranio africanos conocidos como pechblenda. Estos minerales, importados para su uso en el primer programa de energía atómica de la nación, se analizaron en la planta de muestreo de Middlesex y luego se enviaron a otros sitios para su procesamiento. El sitio recibió minerales de uranio, torio y berilio desde la década de 1940 hasta 1967, momento en el cual la instalación fue descontaminada según los estándares vigentes en ese momento. Sin embargo, durante la descontaminación se pasaron por alto rastros de materiales radiactivos que habían sido llevados fuera del sitio a lo largo de los años por el viento y la lluvia a los patios de las casas vecinas. Además, los registros revelaron más tarde que en 1948, algunos materiales contaminados radiactivamente habían sido transportados en camiones desde la planta hasta el Relleno Sanitario Municipal de Middlesex (MML), a media milla de distancia. En la década de 1980, las propiedades residenciales contaminadas se limpiaron y el suelo excavado se almacenó en el sitio en una pila especialmente construida, conocida como la pila de propiedades vecinas (VP). También en la década de 1980, los materiales contaminados desechados en la MML fueron excavados, llevados al sitio y almacenados en una pila especialmente construida, conocida como la pila MML. En 1997, se demolió el edificio del proceso contaminado y se almacenó el acero para su reciclaje. En 1998, el Cuerpo de Ingenieros recicló y eliminó el acero almacenado. Además, el Cuerpo eliminó 33,000 yardas cúbicas de tierra contaminada contenida dentro de la pila (MML). En 1999, el Cuerpo preparó una Evaluación de Ingeniería/Análisis de Costo (EE/CA) para abordar la pila de Propiedad Vecinal (VP) que quedaba en el sitio. Entre agosto de 1999 y noviembre de 1999, el Cuerpo eliminó 35,000 yardas cúbicas de tierra contaminada contenida dentro de la pila de VP. Se firmó un Registro de decisión (ROD) para suelos en septiembre de 2005. La acción correctiva de acuerdo con este ROD se completó en el año fiscal 2008.

5. La Escuela Secundaria Colonia fue construida en 1967

I hope everyone is ready to return back to school tomorrow! Hope everyone had a nice weekend! 🙂 – Joe Publicado por Colonia High School, NJ en Lunes, 17 de enero de 2022

Según Tapinto.net, Colonia High abrió sus puertas en 1967, “construida en una propiedad boscosa cerca de Garden State Parkway, en la ‘sección inmobiliaria’ de la comunidad, rodeada de vecindarios residenciales”.

La escuela “fue uno de los primeros edificios construidos allí y desde entonces se ha ampliado. El municipio no tiene registros que datan de hace 55 años”, señaló el sitio.

Según My Central New Jersey, el alcalde dijo que el sitio de la escuela “era un terreno baldío hasta que se construyó la escuela en 1967, por lo que cree que hay pocas posibilidades de que haya algo en el suelo antes de esa fecha, pero si hay algo en el sitio, podría han venido de relleno durante la fase de construcción.”

