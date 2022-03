CocaCola, McDonald’s, PepsiCo y Starbucks suspenden ventas en Rusia

A raíz de la de guerra que libra Rusia en contra de Ucrania, varias empresas decidieron retirar sus servicios en este país. Luego de recibir fuertes críticas por no suspender sus actividades comerciales con Rusia, las emblemáticas empresas estadounidenses de Coca Cola, McDonald’s y Starbucks cedieron ante la presión publica, y durante la presente semana anunciaron el cierre de sus operaciones en la nación socialista.

De acuerdo con Mundo Actualidad, McDonald’s anunció el martes su decisión de cerrar temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia y suspender todas las operaciones en el país. “La situación es extraordinariamente difícil para una marca mundial como la nuestra y hay muchas consideraciones a tener en cuenta”, subrayó el Director General, Chris Kempczinski.

El grupo seguirá pagando a sus 62.000 empleados en el país, así como a sus múltiples proveedores. Rusia representa el 9% de su facturación. “Al mismo tiempo, respetar nuestros valores significa que no podemos ignorar el sufrimiento humano inútil que tiene lugar en Ucrania”, agregó.

Coca Cola anunció, por su parte, la suspensión de sus operaciones en Rusia. “Seguiremos vigilando y evaluando la situación a medida que evoluciona”, subraya en un comunicado el grupo, que no ofrece detalles sobre sus actividades exactas en Rusia.

Starbucks también anunció el cierre temporal de sus 130 cafés en Rusia, que pertenecen a un conglomerado kuwaití. El grupo kuwaití que posee la licencia para operar en el país, “aceptó suspender inmediatamente las operaciones en las tiendas y ofrecerá apoyo a cerca de 2.000 empleados que dependen de Starbucks para vivir”, dijo el director general de la cadena, Kevin Johnson, en un mensaje.

Es de señalar que la compañía Pepsi, gran competidora de Coca Cola, también se unió al grupo de empresas que decidieron cesar la comercialización de sus gaseosas Pepsi y Seven Up, principalmente. Sin embargo, informaron que no cierra sus plantas porque su negocio está dedicado también a la fabricación de productos lácteos, que incluyen leche, y comida para bebés, artículos de primera necesidad para los hogares rusos. Además, agregaron que la compañía da trabajo a 20.000 personas y a otros 40.000 ganaderos en la cadena de suministro.

“Llevamos operando en Rusia durante más de sesenta años y tenemos un lugar en muchos hogares rusos. Pepsi-Cola entró al mercado en lo alto de la Guerra Fría y ayudó a crear un terreno común entre Estados Unidos y la Unión Soviética”, escribió el consejero delegado, Ramon Laguarta, que defendió que la situación no podía continuar sin cambios “dados los horribles acontecimientos” en Ucrania.

InfoBae, publicó que los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el “American Way of Life” y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald´s en 1990, se convirtió en su momento un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética.

Compañía de internet también se retira de Rusia

La compañía Lumen, uno de los principales proveedores de internet en Rusia, también anunció la retirada de sus servicios del país por no estar de acuerdo con su invasión a Ucrania. De esta manera, se convierte en la segunda compañía de telecomunicaciones estadounidense en cortar relaciones comerciales con el país, luego de que el viernes Cogent Communications, anunciara su retiro de este.

“Hemos decidido desconectar la red debido al aumento del riesgo de seguridad dentro de Rusia. Todavía no hemos sufrido interrupciones en la red, pero dado el entorno cada vez más incierto y el mayor riesgo de acción estatal, hemos tomado esta medida para garantizar la seguridad de nuestra red y la de nuestros clientes, así como la integridad permanente de la Internet mundial”.

De acuerdo con InfoBae, según expertos en telecomunicaciones, es probable que estas retiradas de Lumen y Cogent dificulten el acceso de los rusos a los servicios internacionales, como los sitios de noticias y las redes sociales con sede en occidente. El acceso a las redes internas de Rusia no se vería afectado.

De otro lado, Amazon también anunció este martes que ha bloqueado nuevos accesos a sus servicios de la nube en Rusia y Bielorrusia, según informó la compañía en un comunicado. “Dadas las circunstancias actuales, la incertidumbre y la falta de crédito disponible en Rusia ahora mismo, no aceptaremos nuevos clientes rusos en estos momentos”, detalló Drew Herdener, portavoz de la empresa.

En días pasados, otras importantes marcas globales aplicaron diversas medidas contra Rusia: las grandes tecnológicas -Google, Meta (Facebook), Apple y Youtube- interrumpieron sus servicios en territorio ruso, lo mismo que hicieron las compañías de pago internacional Visa y MasterCard, la multinacional del mueble Ikea o la de alimentación Nestlé.

Según, este medio, estos dos últimos nombres demuestran que el movimiento de boicot no es exclusivamente estadounidense y que a él se suman compañías europeas de renombre.

La respuesta rusa: Ley de guerra

En respuesta a la oleada de empresas que se retiran, Andréi Turchak, Secretario del Consejo General del Partido Gobernante Rusia Unida, advirtió que Moscú podría nacionalizar los activos extranjeros inactivos.

“Rusia Unida propone nacionalizar las plantas de producción de las empresas que anuncien su salida y el cierre de la producción en Rusia durante la operación especial en Ucrania”, escribió Turchak en una declaración publicada en el sitio web del partido el lunes por la noche.

El comunicado mencionaba a las empresas privadas finlandesas de alimentos Fazer, Valio y Paulig como las más recientes en anunciar cierres. “Tomaremos duras medidas de represalia, actuando de acuerdo con las leyes de la guerra”, dijo Turchak.

