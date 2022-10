Clorox retira productos de limpieza: podrían contener bacterias

Durante el día martes, a través de un comunicado, The Clorox Company, informó el retiro del mercado, de sus productos limpiadores aromatizados para diferentes superficies, y de los limpiadores para todo uso.

Clorox, indicó que el producto registrado como desinfectante Pine-Sol original, con aroma a pino, se excluía de la medida.

“Dado que la salud y la seguridad de nuestros productos son una prioridad máxima, por precaución, Pine-Sol emitió un retiro voluntario de productos Pine-Sol perfumados seleccionados dado que los productos seleccionados pueden contener una bacteria”, escribió Pine-Sol en un comunicado. “Original Pine-Sol (aroma de pino) no está dentro del alcance de este retiro y es seguro de usar”, decía el mismo.

Eight Pine-Sol disinfectant cleaning products are being recalled over fears they may contain infection-causing bacteria, the Consumer Product Safety Commission says. https://t.co/ty1dnTZdtV — NBC News (@NBCNews) October 26, 2022

De igual manera, los productos retirados del mercado por la compañía con sede en Oakland, California, también incluyen los limpiadores multiuso CloroxPro Pine-Sol perfumados y los limpiadores frescos de limón Clorox Professional Pine-Sol, dijo la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos en un comunicado.

Estos productos “pueden contener bacterias, incluida Pseudomona aeruginosa, un organismo ambiental que se encuentra ampliamente en el suelo y el agua”, dijo la comisión.

“La bacteria puede ingresar al cuerpo si se inhala, a través de los ojos o a través de una herida en la piel. Las personas con sistemas inmunológicos saludables generalmente no se ven afectadas por la bacteria”, dijo la comisión.

Clorox has recalled some of its Pine-Sol scented multi-surface cleaners and all-purpose cleaners because they may contain bacteria that could cause serious illness in people with compromised immune systems. https://t.co/GP5j9IxPXv — CBC News (@CBCNews) October 26, 2022

En el comunicado de Pine-Sol se lee:

Pine-Sol está retirando voluntariamente ciertos limpiadores perfumados de Pine-Sol® ya que nos enteramos de que algunos productos pueden contener bacterias, incluida Pseudomonas aeruginosa. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados o dispositivos médicos externos que están expuestas a Pseudomonas aeruginosa enfrentan un riesgo de infección grave que puede requerir tratamiento médico. La bacteria puede ingresar al cuerpo si se inhala, a través de los ojos o a través de una herida en la piel. Las personas con sistemas inmunitarios saludables generalmente no se ven afectadas por la bacteria. Estamos realizando este retiro para salvaguardar su salud y bienestar. Es importante destacar que Original Pine-Sol (aroma de pino) no está incluido en este retiro del mercado y puede continuar usándolo de manera segura según lo previsto.

Por su parte, las pruebas identificaron bacterias en los productos retirados producidos entre enero de 2021 y septiembre de 2022, dijo la comisión. Añadiendo que los consumidores deben tomar fotografías del código UPC de 12 dígitos y el código de fecha, tirar el producto en su contenedor a la basura y comunicarse con la compañía para obtener un reembolso, informó Telemundo.

Cabe anotar, que en el informe dado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos- CPSC, este dice que hasta el momento no se ha notificado de alguna persona lesionada por el uso de alguno de estos productos.

De acuerdo con CNN, los productos descritos se fabricaron en la fábrica de Clorox en Forest Park, Georgia. Se vendieron en Amazon y en varios minoristas nacionales como Walmart, Target, Sam’s Club, Kroger y Dollar Tree.

Las botellas retiradas del mercado tienen códigos de fecha que comienzan con el prefijo “A4” seguido de un número de cinco dígitos menor que 22249. Los productos se venden en botellas de diferentes onzas, que van desde 28 a 175 onzas líquidas.

Roughly 37 million bottles of Pine-Sol products have been recalled because they could contain a potentially harmful bacteria. https://t.co/JbU5ofsDsF — CNN (@CNN) October 26, 2022

Para una mayor identificación, según el CPSC el listado de limpiadores que no debes usar en tu rutina de aseo son los siguientes:

• Limpiadores perfumados multisuperficie Pine-Sol® en las fragancias Lavender Clean®, Sparkling Wave® y Lemon Fresh, CloroxPro® Pine-Sol® All Purpose Cleaners, en las fragancias Lavender Clean®, Sparkling Wave®, Lemon Fresh y Orange Energy® y Clorox® Professional™ Pine-Sol® Lemon Fresh Cleaners.

“Aunque su producto parece ser seguro, le pedimos que deje de usar los productos incluidos en este retiro voluntario de inmediato y complete este formulario o llame al 1-855-378-4982 para solicitar un reembolso”, escribió Pine-Sol según USA Today.

En el comunicado de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos se lee:

Este retiro del mercado incluye los limpiadores multisuperficie con aroma Pine-Sol en los aromas Lavender Clean, Sparkling Wave y Lemon Fresh, los limpiadores multiusos CloroxPro Pine-Sol, en los aromas Lavender Clean, Sparkling Wave, Lemon Fresh y Orange Energy, y Clorox Professional Pine -Limpiadores Frescos Sol Lemon, con códigos de fecha que comienzan con el prefijo “A4” y los primeros cinco dígitos numerados menos de 22249. Los productos se venden en botellas de 28, 48, 60, 100, 144 y 175 onzas líquidas. Con mucha precaución, Clorox está retirando del mercado todos los productos descritos anteriormente fabricados en sus instalaciones de Forest Park, Georgia, hasta septiembre de 2022. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los limpiadores multisuperficie con aroma Pine-Sol en las fragancias Lavender Clean, Sparkling Wave y Lemon Fresh, CloroxPro Pine-Sol All Purpose Cleaners, en las fragancias Lavender Clean, Sparkling Wave, Lemon Fresh y Orange Energy, y Clorox Limpiadores profesionales Pine-Sol Lemon Fresh que tienen códigos de fecha impresos en la botella que comienzan con “A4” y los primeros cinco dígitos numerados antes de 22249, lo que representa productos producidos antes de septiembre de 2022. Los consumidores deben tomar fotografías del código UPC de 12 dígitos y el código de fecha, deseche el producto en su contenedor con la basura doméstica y comuníquese con Pine-Sol para obtener un reembolso total del precio de compra, con recibo, o del precio minorista sugerido por el fabricante, sin recibo.

Play

Clorox Recalls 8 Pine-Sol Products Over Possible Harmful Bacteria Clorox is recalling eight of its Pine-Sol disinfectant cleaning products, which covers 37 million containers, due to a possible harmful bacteria contamination. The CDC says the bacteria can cause blood and lung infections in people with compromised immune systems. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you… 2022-10-26T13:45:01Z

¿Qué son las pseudomas aeruginosas y qué causan?

Las bacterias Pseudomonas, incluida la Pseudomonas aeruginosa, están presentes en el suelo y el agua en todo el planeta. Estas bacterias crecen en áreas húmedas, tales como fregaderos, lavabos, piscinas inadecuadamente cloradas y jacuzzis, y en soluciones antisépticas caducadas o inactivadas. En ocasiones, estas bacterias están presentes en las axilas y área genital de las personas sanas, según el portal MSD Manuals.

Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa varían desde infecciones externas leves hasta enfermedades graves potencialmente mortales. Las infecciones son más frecuentes y suelen ser más graves en personas que:

• Estén debilitadas por ciertas enfermedades o trastornos graves

• Sufran diabetes o fibrosis quística

• Se encuentren hospitalizadas

• Padezcan una enfermedad que debilite su sistema inmunitario, como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

• Tomen medicamentos que inhiban el sistema inmunitario, como los utilizados para tratar el cáncer o para evitar el rechazo de órganos trasplantados

Consumer Product Safety Commission has issued a recall notice for multiple household and professional cleaning products from Clorox. Risk of bacterial exposure.

Scan the QR code or click to link to read more.

Poison Help: 1-800-222-1222. Here 24/7 to help. @USCPSC pic.twitter.com/jfXmUZdvwR — Michigan Poison & Drug Information Center (@MichiganPoison) October 27, 2022

Estas bacterias infectan la sangre, la piel, los huesos, los oídos, los ojos, el sistema urinario, las válvulas cardíacas y los pulmones, así como heridas (como quemaduras, lesiones o heridas quirúrgicas). El uso de dispositivos médicos, como catéteres insertados en la vejiga o en una vena, tubos de respiración y ventiladores mecánicos, aumenta el riesgo de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, de acuerdo con el portal MSD Manuals.

Estas infecciones se adquieren habitualmente en los hospitales. En los hospitales, las bacterias a menudo se encuentran en los sumideros, las soluciones antisépticas y los recipientes utilizados para recoger la orina procedente de una sonda vesical, aseguró el portal MSD Manuals.

Finalmente, los síntomas consisten en fiebre, pérdida auditiva, inflamación de los tejidos que rodean el oído infectado, fuerte dolor de oído, secreción maloliente por la oreja y daño neurológico, afirmaron los CDC.

LEER MÁS: Mujer de Iowa afirma que su padre fue un asesino en serie: Donald Studey