Un ciervo atacó a Frank Cuesta en pleno directo [VIDEO]

El naturalista y herpetólogo, Francisco Javier Cuesta Ramos reconocido por su audiencia solo como Frank Cuesta o Frank de la Jungla, atravesó hace pocos días por una de las experiencias más aterradoras a lo largo de su vida profesional como youtuber, conductor y presentador de sus programas de aventuras con la naturaleza.

A través de un video en sus redes sociales, Cuesta mostró como hace pocos días un animal lo embistió, le causó graves heridas y lo puso contra las cuerdas de la muerte.

Dedicado a su sueño de acoger a varias especies de animales en estado de vulnerabilidad en su santuario denominado Libertad, en Tailandia, Frank Cuesta mostró como en una de las últimas expediciones sufrió el brutal ataque de un ciervo que vio en él una amenaza para sus crías.

El video que compartió con sus seguidores lo llamo: “A punto de morir hoy”.

Las imágenes comienzan de una forma muy casual en donde el expedicionario se adentra en las aguas de un rio en donde además de una nutria y gansos, hay en una orilla un ciervo adulto y tres crías que pastan tranquilamente hasta que se percatan de que Frank se acerca hacia ellos.

Las crías temerosas se retiran, mientras que su padre como protector se va en contra de la humanidad de Frank y lo encara para embestirlo y propinarle una gran paliza, arrastrándolo por toda la ladera de la montaña. En el audio solo se escuchan los graznidos estridentes de los gansos y de como Frank emite sus gritos de dolor cada que el ciervo le acierto un topetazo.

El presentador consciente de lo grave que puede ser una cornada del animal lo único que acierta es en tomarse de sus astas e intentar alejarlo para evitar ser mal herido.

La lucha por la vida, sigue, pero ante la fuerza del animal el herpetólogo no encuentra manera alguna de salirse de la situación, por lo que el ciervo sigue con la agresión y lo arrastra hacia el para acertarle más golpetazos.

Fueron los cuatro minutos más largos su vida, pero finalmente luego de utilizar algunas piedras con las que golpea al ejemplar logra ponerse en pie y alejarse de su foco de atención.

Ya en la parte superior de la montaña y más tranquilo, el naturalista comento en su video que cometió un gran error al acechar al animal y a sus crías por un lugar en donde no identifico inicialmente una salida de escape.

“La culpa ha sido mía por no darme cuenta”, explica, desvelando que sufrió diversas heridas. “Me ha pegado varias cornadas, algunas más profundas que otras. Pero bueno, son cosas de vivir aquí. He calculado mal, pensé que él tenía salida y no era así… Tengo heridas por todos los lados, he tenido que agarrarle y arrastrarle, estar peleando a ver quién se cansaba antes, pero ya os digo que son cosas de estar con fauna salvaje”, sigue Cuesta, tranquilizando así a sus seguidores y es que, pese a su aspecto, afirma que “estoy bien, un poco aturdido por la pelea. Pero esta vez hemos salido bien dentro de lo que cabe, tengo cornadas por todos los lados”, dijo.

En un segundo video Frank explicó: “Me he cosido, tenía una herida bastante profunda, heridas por todo el cuerpo”, explica. “Quería decir que estas cosas pasan, Perrito como denomino al ciervo, ha estado en celo y tenía dos cables, el último se lo quité en la pelea de hoy. Ha sido una situación de vida o muerte y lo que quiero decir es que a veces la fauna es así, dura, jodida…”.

Y sigue, según InfoBae: “Tengo suerte de ser un tío grande y fuerte. El animal pesa más de 200 kilos y tiene unas astas fuertes. De hecho, en el primer ataque me tuve que quitar una asta de la tripa, me hizo un agujero”, narra. Y por si alguien aprovechara para poner en duda su trabajo, ha insistido en que esto demuestra que todo funciona bien “porque los animales están asalvajados. Perrito es un animal que me adora, pero tiene sus reacciones, su testosterona y sus días… Por eso hay que tener muchísimo cuidado siempre. Cualquiera puede ser letal -el pavo no-. Perrito va a ser el mismo siempre, pero a veces pasan cosas…”, termina.

Por supuesto las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos le criticaron el hecho de acercarse al ciervo en plena temporada de apareamiento y aun cuando estaba con los cervatillos en el abrevadero.

“Espero se recupere pronto y haya aprendido la lección que le dio el ciervo”, “Dios mío. Tuvo suerte de que la situación no pasara a tragedia”, “Cualquier experto en animales salvajes sabe que no es buena idea acercarse a animales en época de apareamiento” y “Ni así aprenden a respetar los hábitats ajenos”, comentaron usuarios en redes sociales, de acuerdo con Noticias Caracol.

