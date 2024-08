Christian Cueva denunciado por su esposa por agresión [VIDEO]

Este lunes 19 de agosto de 2024, la ex esposa del futbolista peruano Christian Cueva, Pamela López declaró en el programa matutino local del país ‘América Hoy’ ser víctima de violencia física y psicológica por parte del jugador, así lo reportó el medio Mundo Deportivo.

Bastante afectada y con lagrimas en sus ojos, Pamela López dijo que esta sería la última vez que recibiría un ultrajo de Christian Cueva porque ya no le perdonaría ni una más.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, expresó Pamela López acompañada de su abogada Rosario Sasieta.

Y añadió, de acuerdo con El Comercio:

“He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas consecuencias con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”

La mujer enfatizó en que tiene las pruebas suficientes para respaldar su denuncia. Además, López dio detalles acerca de todas las agresiones que recibió en este año, asegurando que Christian Cueva se volvía más violento cuando estaba bajo los efectos del alcohol. De hecho indicó que había recibido tratamiento para su adicción.

¿Fue un intento de feminicidio?

De acuerdo con el portal Trome, la prueba reina en este caso es un video que salió a la luz pública en últimos momentos y en el que se observa como el cienciano agrede violentamente a Pamela López, mientras están dentro de un ascensor de su edificio habitacional en la ciudad de Trujillo en Perú.

Pamela indicó que ‘Aladino’ como se le conoce popularmente a Christian Cueva, quiso asfixiarla y le tapó la boca luego de someterla. “Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello”, manifestó López, visiblemente afectada

La mujer contó que esta agresión se produjo luego de que ella le reclamara su infidelidad con Pamela Franco, pero que afortunadamente por la intervención de una persona el abuso no trascendió a más.

La conductora Janet Barboza también le preguntó como eran las agresiones que usualmente recibía del jugador, a lo que ella contestó que le daba “cachetadas, la jalaba de los cabellos, le propinaba empujones, y le gritaba toda clase de improperios, pero que las dos últimas veces había ido más allá, inclusive agrediéndola en una discoteca el propio día de su cumpleaños.

Pamela López habló de una relación tóxica por más de trece años, de momentos difíciles de los cuales fueron testigos sus tres hijos por lo que manifestó estar preocupada por la seguridad de ellos asegurando que su papá tiene amistades muy peligrosas. Pamela dijo desconocer quien es el padre de sus hijos en estos momentos, y pidió a las autoridades una orden de alejamiento de todos ellos y del hogar.

“Tiene amistades peligrosas, temo por mi vida y la de mis hijos. Hoy en día desconozco quien es Christian Cueva. Y si, tengo miedo de que él pueda tomar alguna represalia contra mí. No hablo con él desde que hizo su falso comunicado, desde ahí tengo contacto cero con él. Lo desconozco totalmente”, dijo la mujer, de acuerdo con El Comercio.

Christian Cueva visto con Pamela Franco

En medio de la denuncia escandalosa de Pamela López, la presentadora “Magaly TV La firme” sorprendió al público publicando un video del este fin de semana en donde Christian Cueva le da un beso a su nueva pareja mientras departían en una discoteca.

Según El Comercio, la conductora de televisión advirtió a Pamela Franco sobre las actitudes del futbolista, a quien calificó como un “maltratador y borracho”. Asimismo, aseguró que Pamela Franco estaría oficializando una relación tormentosa a un precio muy alto.

“Pamela Franco cree que se llevó el premio gordo de la lotería, pero, sin embargo, se llevó a un maltratador, a un borracho… Esta fue la tramposa que siempre quiso convertirse en la firme y finalmente lo ha logrado. Pero a qué precio. No necesitamos ser terapeutas, psicólogos, psiquiatras para saber que evidentemente Cueva tiene problemas con el alcohol y con el manejo de la ira. Por supuesto que lo sabemos, eso es innegable, innegable”, dijo la conductora del programa ‘Magaly TV, la firme’, según RPP.

¿Qué dijo el club Cienciano sobre la denuncia de Pamela López?

A través de un comunicado, Cienciano dio a conocer que inició un “procedimiento” tras la denuncia de violencia de género de Pamela López.

“El Club Cienciano no tenía conocimiento de los hechos denunciados hoy por la señora Pamela López contra Christian Domínguez, razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo de Liga1 Clausura 2024 (…) Tras haber tomado conocimiento de la denuncia, y conforme a nuestra política interna, hemos iniciado el procedimiento correspondiente. Nos hemos puesto en contacto con el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos”, comunicaron en X.

