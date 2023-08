¿Quién es el padre de Lil Tay, Christopher Hope?

Chris Hope es un abogado de Vancouver, Canadá, padre de la ya fallecida sensación del rap en Internet Lil Tay.

Lil Tay, de 14 años, y su hermano murieron, según una publicación del 9 de agosto de 2023 en su página de Instagram. Su verdadero nombre era Claire Hope. La publicación no nombró al hermano fallecido; Hope tenía un medio hermano llamado Jason Tian que fue muy elocuente al hacer acusaciones contra Chris Hope que el padre negó.

El nombre de la madre de Lil Tay es Angela Tian. Heavy se ha puesto en contacto con la policía de Vancouver y la oficina forense de Columbia Británica para ver si tienen alguna información sobre la muerte de Lil Tay y su hermano. La causa de la muerte no está clara. “No hemos recibido ningún informe de su muerte aquí en el Departamento de Policía de Vancouver. A partir de ahora, no estamos al tanto y no estamos investigando”, dijo a Heavy en un correo electrónico la agente Tania Visintin, oficial de relaciones con los medios de la policía de Vancouver. De su hermano, Visintin agregó: “Sí, no estamos al tanto y no estamos investigando”.

Lil Tay y su hermano no aparecen en la base de datos del forense del condado de Los Ángeles.

Según Daily Mail, un usuario de las redes sociales llamado Jesse Ryan escribió: “Como alguien que estuvo en la escena, puedo confirmar que ambos estaban juntos cuando pasaron. Por colisión de vehículos. El hermano conducía. Los funcionarios locales especulan que la causa es “enviar mensajes de texto y conducir”. Los otros ocupantes del vehículo estaban bien con heridas leves”. Daily Mail identificó a su hermano fallecido como Tian, de 21 años, y dijo que el padre de Lil Tay se negó a comentar.

Sin embargo, cuando fue contactado por DailyMail.com, el ex gerente de Lil Tay, Harry Tsang, dijo que había “estado en comunicación con personas que tienen un conocimiento íntimo de la situación de la familia”, pero que no podía “confirmar o descartar definitivamente” que Lil Tay y Tian están muertos.

“Dadas las complejidades de las circunstancias actuales, estoy en un punto en el que no puedo confirmar o descartar definitivamente la legitimidad de la declaración emitida por la familia”, dijo a Daily Mail.

“Esta situación exige una consideración cautelosa y respeto por las sensibilidades involucradas”, agregó.

Esto es lo que necesita saber sobre Chris Hope, el padre de Lil Tay:

1. Chris Hope es piloto comercial de helicópteros y abogado en la Columbia Británica

La página de LinkedIn de Hope lo describe como un “abogado, autor piloto”.

Se nota que ha trabajado como abogado para una firma en Vancouver, Canadá desde 2013.

También es piloto de helicóptero comercial con licencia de transporte de Canadá y miembro del tribunal de la junta de apelación de evaluación de propiedades, según su página de LinkedIn.

La página dice que Hope también coprodujo una película llamada “Focus”.

También figuraba como ejecutivo, miembro general, del Colegio de Abogados de Vancouver, y como árbitro del tribunal de apelación de infracciones de tarifas de la Ley de Autoridad de Tránsito de South Coast BC”.

2. El papá de Lil Tay se defendió de las acusaciones de que maltrató a Lil Tay

A lo largo de los años, Hope se ha defendido de las acusaciones de que abusó o descuidó a Lil Tay. A The Cut, explicó en 2019 que él y la madre de Lil Tay tenían la custodia compartida de la niña, y se enteró de que ella estaba haciendo videos de rap, a los 9 años, desde su escuela.

Él se preocupó por el contenido y quería que su carrera tomara una dirección más profesional, le dijo a The Cut, y surgió una lucha, con la madre queriendo llevar al niño a Los Ángeles y el padre viviendo en Canadá.

The Cut informó:

Chris quería registrar Lil Tay, comprar un dominio y decidirse por la administración. Y estipuló que un porcentaje de sus ganancias se pusiera en un fideicomiso para su futuro, como lo exigen las leyes de Canadá y California. Dado que su hija podría arruinar su futuro actuando de manera escandalosa en Internet, sería mejor que al menos tuviera algo de dinero ahorrado, pensó. Mientras tanto, quería asegurarse de que ella todavía asistiera a la escuela.

En un momento, las acusaciones contra Hope se atribuyeron a un pirata informático en línea. “Mi hija está herida y está enfadada. Lamento no haber podido evitar que le sucedieran todas las cosas negativas”, dijo Hope a Hollywood Life en 2018. “Estoy desconsolada por lo que le sucedió, no solo a ella, sino también a los demás miembros de mi familia, eventos y ahora, por las mentiras y hostigamientos que se postearon en Instagram. No sé si el Instagram fue pirateado o no; todo lo que sé es que la persona o personas que controlan Instagram hicieron cosas que son delitos en Canadá y en California, y veremos qué sucede con eso”.

“Mi hija quiere dedicarse a la actuación y el canto, y la apoyo al 100 % para que siga sus sueños. Creo que le dieron malos consejos sobre muchas cosas a principios de este año, y varias personas la guiaron en la dirección equivocada”, dijo a Hollywood Life.

“Espero que mi hija pueda seguir un camino que la haga feliz, la mantenga a salvo y le permita crecer y convertirse en la persona increíble que sé que es”, dijo Hope a la publicación.

3. El medio hermano de Lil Tay, Jason Tian, acusó a Chris Hope de abuso y negligencia en una página de GoFundMe

En 2021, Jason Tian llevó las acusaciones contra Chris Hope a una página de GoFundMe que está llena de fotos que muestran a Lil Tay con heridas en la cara.

Se llama “Salva a Tay de una vida de abuso”.

“Lil Tay luchará por su vida, futuro y libertad a partir del 23 de abril de 2021. Tay necesita desesperadamente fondos para apoyar su lucha contra su padre abusivo, como resultado de esta situación ha estado en un estado de depresión. TODOS LOS FONDOS recaudados a través de este GoFundMe se destinarán a los honorarios legales de Tay para darle la oportunidad de pelear en la corte para salvarla de una vida de abuso… Hacia su futuro y libertad”, alegó la página.

Contiene una serie de acusaciones y todavía sigue activa.

4. La madre de Lil Tay, Angela Tian y su padre lucharon en la corte

Según Paper Magazine, un juez canadiense finalmente le otorgó a Hope la custodia total de Lil Tay.

Según The Cut, “Sus padres tienen una historia difícil: numerosas veces desde que nació Claire, han tenido que acudir a los tribunales para resolver sus diferencias”.

Angela Tian concedió una entrevista a Lil Tay en “Good Morning America” durante el apogeo de su popularidad.

“Nadie me está obligando a hacer esto. No es cierto que ella quiera ganar dinero conmigo”, dijo Lil Tay al programa. Angela Tian solía trabajar para una empresa de bienes raíces, dijo el programa. “Mi mamá no maneja las redes sociales”, dijo Lil Tay, con su madre sentada a su lado.

“Ella tiene buenos modales y es una gran niña”, dijo Angela Tian al programa.

5. Las circunstancias de la muerte de Lil Tay y su hermano no están claras

No está claro cómo murieron Lil Tay y su hermano. Tampoco está claro si murieron al mismo tiempo.

“Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible”, escribió la familia en la publicación.

“Este resultado fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados”, dice la declaración de la familia en su página de Instagram. No está claro quién lo publicó.

“La muerte de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor. Durante este tiempo de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación. Claire permanecerá para siempre en nuestros corazones, su ausencia dejará un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y amaron”. La publicación no nombra a su hermano.

