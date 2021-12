CNN suspendió al presentador Chris Cuomo por ayudar al exgobernador de New York

El último día del mes de noviembre, la cadena más importante de noticias, CNN anunció que uno de sus presentadores estrella, Chris Cuomo, fue despedido después de conocerse detalles de cómo trató de ayudar a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando este se vio enfrentado a cargos de acoso sexual a varias mujeres a principios de año.

La decisión la tomó el medio de comunicación luego de que el lunes 29 de novuembre, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, diera a conocer documentación que involucra al presentador en el caso, al intentar asesorar al entonces gobernador y hermano, ofreciendo consejos y utilizando información obtenida a través de su oficio como periodista.

Según informó NY Times, el presentador ejercicio presión sobre algunas fuentes para que le suministraran información sobre las mujeres que acusaban al ex gobernador, para luego dárselas a su personal. Además, se le acusa al periodista de colaborar de manera activa en la respuesta a los cargos, según correos electrónicos y una transcripción del testimonio que dio a los investigadores de la secretaria de Justicia de Nueva York, la fiscal James.

“Por favor, déjeme ayudar con la preparación”, le envió un mensaje de texto a un asistente principal en marzo, e hizo esfuerzos para rastrear el estado de los artículos pendientes. En otros medios de comunicación, incluidos Político y The New Yorker, que se referían a acusaciones de acoso sexual por parte de Andrew Cuomo.

Cabe señalar que la fiscalía, encontró que Andrew Cuomo acosó sexualmente a por lo menos 11 mujeres. Acerca de la denuncia hecha por la fiscalía al comunicador, CNN dijo que “los documentos, de los que no teníamos conocimiento antes de su divulgación pública, plantean serias dudas. Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente. Pero también apreciamos la posición única en la que se encontraba y comprendimos su necesidad de poner a la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar. Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, en espera de una evaluación adicional”, agregó la cadena CNN.

La familia Cuomo

De acuerdo con InfoBae los Cuomo forman parte de una dinastía política neoyorquina que comenzó con su padre, Mario, que fue gobernador durante tres mandatos, de 1982 a 1996. Andrew estaba en su tercer mandato antes de dimitir a principios de este año, y ardía en deseos de superar el récord de su padre.

Andrew fue el ayudante y protector de mayor confianza de su padre durante la primera campaña de Mario y los primeros años como gobernador, un ejemplo de lealtad con la que Chris creció a pesar de que, a sus 51 años, es más de 13 años menor que su hermano.

A menudo se describen como mejores amigos. “Es mi hermano y le quiero a muerte pase lo que pase”, dijo Chris Cuomo en su testimonio el pasado mes de julio. “Sólo tengo uno”.

Aun así, eran ferozmente competitivos, dijo Michael Shnayerson, autor de “The Contender”, una biografía no autorizada de Andrew Cuomo que se publicó en el año 2015.

“Siempre, bajo la burla y el machismo, hubo un poderoso vínculo: los Cuomos contra el mundo”, dijo Shnayerson. “Puedo imaginar que era demasiado fácil para Chris dejar que ese vínculo nublara su juicio a la hora de informar sobre las noticias, y de seguir pistas sobre los enemigos políticos de Andrew”.

A lo largo de su testimonio, Chris Cuomo vuelve con frecuencia a la familia cuando se le pide que explique su frecuente contacto -a menudo combativo- con los ayudantes de Andrew mientras intentaban encontrar una forma de salvar el puesto del gobernador.

“Se trata de mi hermano, y estoy tratando de ayudar a mi hermano a través de una situación en la que me ha dicho que no hizo nada malo”, testificó Chris. “Y eso es todo para mí. ¿Cómo puedo ayudar a proteger a mi familia? ¿Cómo le protejo a él? Probablemente debería haber pensado más en cómo me protejo a mí mismo, cosa que nunca se me ocurrió”.

Sin embargo, dice este medio que, aunque la gente puede entender que quiere ayudar a un familiar, su principal obligación como periodista es con los espectadores de la cadena CNN, así lo indico Kathleen Culver, directora del Centro de Ética Periodística de la Universidad de Wisconsin.

Estas revelaciones pueden dañar la reputación de CNN, y de todos los periodistas, en un momento en que la gente ya desconfía de la profesión, añadiendo que los periodistas tienen que establecer su independencia respecto a los creadores de noticias. Cuomo “no era independiente de su hermano en ningún sentido del término, y eso es un problema muy, muy grande”, concluyó Culver.

Finalmente, se supo que el conductor Cuomo estuvo presente en su programa de la noche del lunes y habló sobre la situación actual del COVID-19 y sobre política, pero en ningún momento entró en detalle acerca de la situación que estaba atravesando en CNN.





