Choque de trenes en Grecia: al menos 36 muertos y decenas de heridos

Una tragedia enluta a Grecia, luego de que durante el día martes 28 de febrero, dos trenes colisionaran de frente en un lugar determinado como Tempe, al norte del país.

El accidente ocurrió cuando pasadas las 11:00 p.m. cuando un tren con 350 pasajeros que hacían la ruta Thessaloniki-Larissa se chocara con un convoy que transportaba mercancías, dejando hasta el momento un saldo de 36 personas fallecidas y decenas de personas heridas, informó la BBC.

🔴 "¡Era el apocalipsis!": más de 30 muertos y 85 heridos al chocar dos trenes en Grecia que iban en la misma vía pic.twitter.com/KUjO8zSqsO — La Razón (@larazon_es) March 1, 2023

Mediante un comunicado de prensa la compañía ferroviaria Hellenic Train informó que se produjo “una colisión frontal entre dos trenes: un tren de carga y tren IC 62 que había salido de Atenas a Salónica. Unos 350 pasajeros estaban a bordo en ese momento de la colisión”, según informó CNN.

Tras el choque, personal de rescate y del cuerpo de bomberos se hizo presente en el lugar, encontrando al menos dos vagones totalmente calcinados por el fuego, uno de estos vagones funcionaba como restaurante, mientras que otros compartimientos habían sufrido volcamiento, y empezaban a desprender humo.

“Los vagones uno y dos ya no existen”, declaró el gobernador de la región de Thessalia, Kostas Agorastos, en declaraciones citadas por el medio El Mundo.

⏯ VÍDEO | Al menos 36 muertos y 130 heridos tras la colisión de dos trenes en Grecia 🔗 https://t.co/yZ4F2O7EHC pic.twitter.com/V6jbjPCpUF — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) March 1, 2023

El portavoz de los bomberos griegos, Vassilis Vathrakogiannis en rueda de prensa también señaló que aunque todavía faltaba por adelantar las operaciones de rescate, “el número de muertos había aumentado a 36, y que la cifra de heridos ascendía hasta el momento a 85 pasajeros, de los cuales 66 permanecían hospitalizados y 6 de ellos en cuidados intensivos”, informó Univisión.

El funcionario describió una escena de horror, indicando que cuando cerca de 150 bomberiles llegaron al lugar se sentía un calor impresionante. De hecho, Vathrakogiannis estableció una temperatura que alcanzó los 1.300 grados.

🇬🇷 | GRECIA: Arrestan al jefe de estación de la ciudad griega de Lárisa tras la colisión frontal entre dos trenes que dejó al menos 36 muertos. Un portavoz del gobierno afirma que los dos trenes llevaban "varios kilómetros" circulando por la misma vía. pic.twitter.com/aDO6tE7gzG — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 1, 2023

Según las primeras hipótesis, todo apunta a que los dos trenes circulaban por la misma vía, y no se percataron para hacer el respectivo cambio de línea ferrovial. Por su posible responsabilidad, el jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larissa, un hombre de 59 años fue detenido por las autoridades griegas. En su declaración el hombre negó cualquier acusación, atribuyendo el accidente a una posible falla técnica.

De acuerdo con RTVE.es, un oficial de policía ha confirmado a la agencia Reuters que el fiscal ha presentado cargos por delitos menores contra él por negligencia.

Lo que vivieron los pasajeros

Algunos de los pasajeros sobrevivientes del accidente, describieron el momento del impacto y cómo escaparon del tren. En declaraciones citadas por la BBC, un hombre identificado como Stergios Minenis dijo a Reuters: “Escuchamos un estruendo fuerte. Fueron 10 segundos de pesadilla. Dimos vueltas en el vagón hasta que caímos de lado y cesó la conmoción. Entonces había pánico. El fuego empezó de inmediato. Mientras nos girábamos nos quemábamos. El fuego estaba a la izquierda y derecha. Fue un caos durante 10, 15 segundos”.

Minenis contó cómo escapó entre el fuego, los cables colgando, las ventanas destrozadas y personas atrapadas y gritando. “Había dos metros de altura desde donde saltamos para salir y debajo había escombros de hierro, pero ¿qué podíamos hacer?”, añadió.

Al menos 36 muertos y decenas de heridos tras la colisión de dos trenes en Grecia. 💬 El gobernador de la región de Tesalia, Konstantinos Agorastos, comentó que los vagones 1 y 2 ya “no existen” y los trabajos de búsqueda se desarrollan a partir del tercer vagón. pic.twitter.com/UUTHivaJlx — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) March 1, 2023

Otro pasajero identificado como Angelos Tsiamoura, explicó a los medios de comunicación locales que: “Fue como un terremoto”, de acuerdo con la BBC.

Otro de los viajeros del tren, llamado Lazos, declaró al periódico Protothema que la experiencia había sido “muy impactante”, informó la BBC. “Yo no me hice daño, pero me manché con la sangre de otras personas que resultaron heridas cerca de mí. Esta es una noche terrible. Es difícil describir la escena”, sentenció.

Las imágenes de horror tras el accidente

Las imágenes que empiezan a circular en las redes sociales y medios de comunicación dejan ver la magnitud de la tragedia. Altas llamaradas, extensas columnas de humo, pertenencias regadas, y cuerpos quemados.

“Es una tragedia indescriptible” dijo el Primer Ministro Griego, Kyriakos Mitsotakis desde el lugar del accidente, de acuerdo con NPR. “Puedo garantizar que averiguaremos las causas de la tragedia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para algo así no vuelva a ocurrir”.

“Nunca he visto nada así en toda mi vida. Es trágico. Cinco horas después, seguimos encontrando cuerpos”, relató un socorrista exhausto al salir de la cavidad de donde él y su equipo extraían los cuerpos de los pasajeros, en declaraciones citadas por InfoBae.

Mientras que el Ministro de Salud griego, Thanos Plevris, indicó en las afueras del hospital en Larissa: “Hemos comenzado el proceso de identificación de los muertos. Como entienden, este es un proceso aterrador para los padres y familiares que están aquí. Ayudaremos ellos tanto como podamos. Hay algunas dificultades en el proceso de identificación… Los heridos están en relativamente buenas condiciones”, informó CNN.

🇬🇷 | ÚLTIMA HORA: Número de muertos por colisión de trenes en Grecia aumenta a 29, según medios locales.

https://t.co/SkZvVlEZ9s pic.twitter.com/XhO5sDawZ7 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 1, 2023

Finalmente, el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, declaró tres días de luto nacional en honor a las víctimas. “Por decisión del primer ministro se declara un luto nacional de tres días del 1 al 3 de marzo de 2023 por los muertos en el accidente ferroviario en Tempe, las banderas en todos los edificios públicos estarán a media asta, los eventos festivos masivos serán cancelados”, señala el comunicado, según Reuters.

