Choque múltiple entre 150 autos deja varios muertos y heridos en Louisiana

El saldo del choque múltiple ocurrido este lunes 23 de octubre, cerca de las 9:00 de la mañana sobre la autopista interestatal 55 de Luisiana a causa de la “superniebla”, dejó finalmente un saldo de ocho personas fallecidas y a 63 más heridas, algunas con lesiones de gravedad, reportó CNN.

De acuerdo con el medio La Razón, el accidente provocado por una combinación de niebla y de humo emanado de los incendios forestales de la zona, ocasionó un choque inicial, al que seguido le fueron impactando en cadena los demás autos, entre ellos uno con carga de una sustancia peligrosa.

Las impactantes imágenes del accidente quedaron registradas en varios videos tomados por personas involucradas en el siniestro, que ilesas e incrédulas a un lado de la carretera no podían creer la magnitud y fatalidad del accidente.

Autos aplastados, restos de chatarra, hierros retorcidos por las llamas que se generaron y personas gritando pidiendo ser auxiliadas, fue la escena apocalíptica que se vivió a lo largo de los 1.6 kilómetros que abarco el accidente.

Testigos narraron lo vivido

Informa San Diego Tribune, que Lance Scott fue uno de tantos conductores que se vieron involucrados en la interestatal 55 al oeste de Nueva Orleans. El hombre de 51 años llevaba a su hija al aeropuerto la mañana del lunes cuando la niebla se hizo muy densa. Pisó los frenos y apenas evitó a los autos delante de él, mientras que a su espalda escuchó “el más horrendo choque de metal con metal”.

Fue un “‘pum, pum, pum’. Y continuó así… probablemente por 45 segundos”, relató Scott. “Con cada segundo que pasaba, el sonido del choque del metal se hacía más tenue, lo que me indicaba que se iba produciendo cada vez más atrás. Ahí supe que había capa sobre capa de colisiones”.

Scott volteó a ver a su hija de 24 años, una enfermera de cuidados intensivos, y le dijo: “Va a haber mucha gente que necesite ayuda, y necesito que salgas a ver qué puedes hacer”.

En medio del crepitar de las llamas, la niebla se disipó lentamente poco después para revelar la magnitud de los daños. Scott y su hija ayudaron a las personas a salir de sus vehículos, algunos con evidentes fracturas de clavícula. Una de ellas tuvo que esperar a que los paramédicos usaran pinzas hidráulicas, informó Telemundo.

Clarencia Patterson Reed, de 46 años, manejaba hacia Manchac con su esposa y sobrina y vio que otras personas le hacían señas para que frenara. Pero una vez que frenó, otros dos vehículos le chocaron por detrás y del lado, contó la mujer a The Associated Press, de acuerdo con LA Times. Patterson Reed logró salir del vehículo, pero su esposa quedó atrapada con la pierna y torso heridos.

“Vinieron otras personas a ayudarla”, relató. “Solo le agradezco a Dios”, comentó. “Hubo una víctima unos pocos carros más adelante que nosotras”.

Patterson Reed pudo ver la cola de vehículos chocados, y seguía escuchando cuando otros chocaban.

“Era ¡bum, bum! lo único que se escuchaba era un choque tras otro”, dijo Patterson Reed al diario The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Así mismo el conductor Christopher Coll, de 41 años, declaro que “ya estaba pisando los frenos, disminuyendo la velocidad, cuando una camioneta F-250 se subió al remolque con el que trabajo y me llevó a dar un paseo”, le dijo Coll al periódico The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Coll podía oler el humo mientras escuchaba a otros conductores gritar pidiendo ayuda y los sonidos de automóviles que chocaban y neumáticos que reventaban. Pudo abrir a patadas la puerta del lado del pasajero para escapar, y luego ayudó a otras personas, incluida una que extrajo a través de una ventana de un auto.

El reporte actualizado de las autoridades, indicó finalmente que al menos 63 personas resultaron heridas, con lesiones de toda magnitud, mientras que otros buscaron atención médica por su propia cuenta.

Entre tanto, refiriéndose al hecho, el gobernador John Bell Edwards pidió a las personas conducir con precaución cuando se presenten estas condiciones, y además insto a los ciudadanos a donar sangre para atender a las personas heridas.

El funcionario elevó una oración por las personas que perdieron la vida, y por las que resultaron heridas.

El sargento de la policía estatal Kate Stegall, indicó a The Associated Press, si este accidente ha sido el peor choque que haya atendido la Policía Estatal de Louisiana, tomando en cuenta el número de vehículos y personas fallecidas.

“Sin embargo, les puedo decir que este es un incidente extenso y devastador, que resultó en la pérdida de vidas y profundas repercusiones tanto para la comunidad como para el personal de emergencias”, subrayó Stegall.

Alrededor de 168 vehículos estuvieron involucrados en los choques, dijo la Policía Estatal de Louisiana. Para la noche del martes, el número de muertos había aumentado de siete a ocho, y la cantidad de heridos se duplicó con creces, señaló la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado, informó People.

