Chile: 24 muertos y 400 mil hectáreas quemadas por incendios forestales – Video

Incendios forestales en la zona centro-sur de Chile están produciendo consecuencias devastadoras. La prensa de ese país sudamericano reporta que ya hay más de 24 muertos como consecuencia de las 400 mil hectáreas que resultaron quemadas.

🚒 Incesante ha sido el trabajo de Bomberos en estos 8 días desde que se desataron los mega incendios que afectan al centro sur de 🇨🇱. Agradecemos el compromiso y vocación de los cerca de 4 mil Bomberos que continúan desplegados a pesar del cansancio. 🎥 @TerceraLautaro pic.twitter.com/lbd5nWg6c8 — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 10, 2023

Chile vive horas de tensión y angustia. La zona de la Ñuble, Biobío y La Araucanía se encuentra en alerta roja. En esta región rige, además, un toque de queda con el propósito de proteger a la ciudadanía.

Los datos aportados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile dan cuenta de la magnitud del desastre ambiental que vive el país presidido por Gabriel Boric. Según el último informe, ya se quemaron 425.921 hectáreas de terrenos como consecuencia de incendios forestales.

Increíble precisión de los helicópteros en los MEGA incendios del sur de Chile #IncendioForestal #CHILE #FuerzaChile pic.twitter.com/880QSyU6jH — Politica2 🇨🇱 (@politica2chile) February 5, 2023

Durante las primeras dos semanas de febrero se mantuvieron activos un total de 302 incendios. La ministra del interior de Chile, Carolina Tohá, precisó que un total de 24 personas murieron en los incendios forestales. Y otras 5980 se han visto damnificadas como resultado de las viviendas que se quemaron.

🇨🇱 INCENDIOS EN CHILE 🇨🇱 pic.twitter.com/PDUS7Co0rL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 4, 2023

Un total de 117 aeronaves fueron destinadas por el gobierno de Chile para sofocar el fuego. Se estima que trabajan más de 10500 personas entre bomberos y voluntarios.

Medidas excepcionales

Días atrás, el presidente Gabriel Boric decretó un estado de excepción que permita al estado chileno requisar bienes con el propósito de ayudar a controlar los incendios forestales. Por esta medida, que vino acompañada de un toque de queda en las regiones afectadas, el presidente del país sudamericano fue duramente criticado.

“Por eso mismo hoy día he autorizado un decreto que, en el marco del estado de excepción, permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlo por las buenas. Esperamos que no sea necesario utilizarlo, pero de ser así lo vamos a hacer”, expresó Boric.

Incendios provocados por factores humanos

Manuel Monsalve, subsecretario del interior de Chile, indicó este martes su preocupación por otros cartorce incendios que se originaron en la comuna de Santa Juana, en la regióndel Bíobío.

Al menos 60 incendios se combaten actualmente en la región sur de Chile, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Así está la situación. https://t.co/PpgGlSu8Ew — CNN en Español (@CNNEE) February 14, 2023

“La emergencia no ha terminado y las condiciones de riesgo para incendios forestales durante el transcurso de esta semana se van a mantener. Los incendios son producidos en un 99% por ciento por factor humano y más que la industria forestal, la víctima es el país porque las 24 personas fallecidas son compatriotas nuestros que son víctimas de los incendios. Las personas que han perdido sus viviendas no son de la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios. Por lo tanto, la principal víctima de los incendios es el país”, indicó Monsalve.

