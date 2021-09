Cheryl Araujo, la mujer que fue violada por 4 hombres en una mesa de billar en 1983

Uno de los episodios más inquietantes de la serie de Netflix Trial by Media es el episodio titulado “Big Dan’s”, que examina el juicio de los cuatro hombres que violaron a una mujer en una mesa de billar de un bar mientras otros clientes miraban. El juicio fue televisado en vivo por CNN, lo que no le dio a la mujer el anonimato y puso al descubierto la brutal presión que soportó.

Esto es lo que necesita saber sobre Cheryl Araujo y lo que le sucedió después de esa terrible tragedia.

Araujo fue violada en grupo en el bar de Big Dan





Araujo fue violada en grupo en el bar de Big Dan

En 1983, Cheryl Araujo, de 21 años, fue violada en grupo por cuatro hombres en una mesa de billar en el bar de Big Dan en New Bedford, Massachusets, mientras otras tres personas estaban en el bar: el camarero, un borracho dormido en la esquina y un cliente que trató de llamar a la policía, según el New York Times. Finalmente, Araujo pudo escaparse y corrió hacia la calle donde tres estudiantes universitarios que pasaban en automóvil se detuvieron, la recogieron y la llevaron a un hospital cercano.

Seis hombres fueron acusados ​​en relación con la violación: John Cordeiro, Victor Raposo, Daniel Silva y Joseph Vieira fueron acusados ​​de violación agravada, mientras que Virgilio Medeiros y Jose Medeiros fueron acusados ​​de alentar un acto ilegal y no actual.

El relato inicial de Araujo sobre la violación fue que escuchó a la gente vitorear, algo que uno de los acusados ​​admitió más tarde.

Pero la disparidad entre lo que Araujo recordaba y lo que el acusado dijo que sucedió alimentó la idea de que Araujo estaba confundida y en parte era culpable de su ataque. Este juicio se convirtió en un modelo de lo que es “culpar a la víctima”, particularmente después del brutal interrogatorio que tuvo que sufrir, que se transmitió en vivo por televisión.

Los dos grupos de acusados ​​fueron juzgados en diferentes juicios. Los cuatro acusados ​​de violación agravada fueron condenados, aunque ninguno cumplió más de seis años y medio en prisión. Los otros dos acusados ​​fueron absueltos.

Araujo murió dos años después del juicio

Tras el juicio, Araujo huyó de New Bedford a Miami, Florida, con sus dos hijas y su padre. Pero en 1986, cuando tenía solo 25 años, Araujo perdió el control de su automóvil y murió en el accidente. Sus hijas resultaron heridas pero sobrevivieron. Más tarde salió a la luz que estaba borracha en el momento del accidente. Había estado luchando contra el abuso del alcohol desde que terminó el juicio, según el Washington Post.





Video Video related to cheryl araujo, la mujer que fue violada por 4 hombres en una mesa de billar en 1983 2021-09-07T20:03:38-04:00

Dos años después de la muerte de Araujo, Jodie Foster ganó su primer premio de la Academia por su interpretación de en una película basada en su historia. Kelly McGillis interpretó a la fiscal en la película y durante las entrevistas de prensa para la película, reveló que ella también era una superviviente de violación.

McGillis dijo que en realidad le ofrecieron el papel de víctima en la película, pero lo rechazó “porque he sido una víctima en la vida real y no tenía necesidad de recrearlo en la pantalla”, le dijo a People. Explicó que en 1982 había sido violada por dos hombres en Nueva York.

“Esos 20 minutos de mi vida me parecieron 20 años. En un momento de crisis, hay una parte de tu cerebro que toma el control y te vuelves indiferente y desapegada. Nunca supe quién llamó a la policía, pero se lo agradezco a Dios todos los días que lo hicieran porque me salvó la vida”, dijo McGillis.

“Durante mucho tiempo, quise irme del mundo. Seguí yendo a la escuela, pero me volví mucho más solitaria. No podía bajar al metro sin sentir náuseas y arcadas porque el olor me recordaba a los hombres que me habían violado. No quería salir de mi pequeño apartamento. Me abrumaba tanto con la ansiedad y el dolor que me ponía a llorar. Gané alrededor de 30 libras. Tuve pesadillas. Como tenía tanto miedo de irme a dormir por la noche, bebía y empeoraba progresivamente. Era como tener un pequeño demonio adentro comiéndome. Si no hubiera sido por la comprensión de mis amigos y terapeutas en Juilliard, probablemente me hubiera suicidado”.

Los hombres a quienes McGillis identificó como sus violadores fueron arrestados un mes después del crimen. Uno de los dos atacantes era un joven de 15 años que vivía a dos cuadras de McGillis. Estuvo recluido más de tres años. El otro presunto agresor no fue condenado porque las pruebas no lo incriminaron.

Trial By Media está disponible en Netflix.