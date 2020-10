Cheques de estímulo: Juez ordena enviar $100 millones en cheques a este grupo: ¿Quiénes califican?

El IRS tiene que proporcionar $100 millones en pagos de estímulo a un grupo específico de personas, según ha determinado recientemente una jueza. Específicamente, la oficina debe enviar cheques de estímulo a cualquier persona encarcelada que sea elegible para la primera ronda de pagos de la Ley CARES en marzo.

Según Forbes, la jueza de distrito de los EE.UU. Phyllis Hamilton emitió esta orden el 24 de septiembre, requiriendo que la oficina dejara de retener cheques sobre la base de su estado de encarcelamiento, que reconsiderara las denegaciones anteriores a las solicitudes de cheques de estímulo, y que “dentro de 45 días, los acusados ​​[IRS y Tesoro] deberán presentar una declaración, confirmando que estos pasos han sido implementados, incluyendo datos sobre el número y monto de los beneficios desembolsados.

Al menos 80,000 personas encarceladas fueron elegibles para cheques de estímulo en la primera ronda, según el Tesoro General.

Mona Tawatao, abogada de Equal Justice Society que representa a los demandantes en este caso, celebró el resultado el 24 de septiembre.

“El robo de la Ley CARES por parte del Departamento del Tesoro con el suplemento que el Congreso pretendía llegar a las personas necesitadas de inmediato, no solo es ilegal, sino cruel con las personas y familias más perjudicadas por el COVID-19 y el encarcelamiento excesivo: personas negras, latinas y nativas y personas con ingresos más bajos”, dijo Tawatao. “La orden del tribunal les brindará un alivio crítico y cierta medida de justicia”.

¿Cuál es el estado actual de una segunda ronda de cheques?

Durante todo el verano y hasta el otoño, el presidente ha indicado repetidamente su deseo de proporcionar al pueblo estadounidense otra ronda de pagos de estímulo. El viernes, el jefe de personal, Mark Meadows, dijo a los periodistas que el presidente todavía tenía en mente un paquete de estímulo, incluso cuando fue al hospital para ser monitoreado luego de su diagnóstico positivo de COVID.

Meadows dijo, en parte, “La primera pregunta (del presidente) esta mañana fue, ‘¿Cómo va la economía? ¿Cómo van las conversaciones de estímulo en el Capitolio?”

En cuanto a Mnuchin y Pelosi, ambos han manifestado repetidamente su optimismo sobre llegar a un acuerdo en un futuro muy próximo. El miércoles 30 de septiembre, Mnuchin confirmó que la idea de una segunda ronda de cheques de estímulo es un hecho, con cualquier paquete próximo. Durante una entrevista con Fox Business, dijo que había “llegado a un acuerdo” con los líderes demócratas sobre el tema de los pagos directos. “Si hay un trato, habrá pagos directos”, dijo.

Después de su reunión con Pelosi el 30 de septiembre, Mnuchin dijo a los reporteros fuera del Capitolio que habían logrado “mucho progreso en los últimos días” y agregó: “Todavía no tenemos un acuerdo, pero tenemos más trabajo por hacer. Y vamos a ver dónde terminamos”.

Según CNBC, Mnuchin dijo que la Casa Blanca se había alineado con los demócratas de la Cámara en temas como pagos directos, préstamos para pequeñas empresas y ayuda de aerolíneas. Sin embargo, todavía no se ponen de acuerdo en temas como la ayuda a los gobiernos estatales y locales y las protecciones de responsabilidad para las empresas, informó el citado canal de noticias.

Mnuchin y Pelosi tuvieron una segunda reunión el jueves. Tuvieron una tercera reunión el viernes, según informó The Times.

Los miembros de la Cámara se fueron el viernes por la tarde para su descanso programado, con órdenes de estar preparados para regresar al Congreso para una posible votación del paquete de estímulo y esperar un aviso de 24 horas si eso sucediera.

Según The Times, Pelosi envió una carta a los demócratas de la Cámara en la que describía las diferencias clave en las que ella y Mnuchin todavía estaban trabajando: la cantidad en dólares del gasto, la cantidad de la ayuda por desempleo, las cantidades de financiación para las escuelas y los gobiernos estatales/locales, los créditos y fondos fiscales por hijos y los fondos para rastreo y pruebas del virus.



En la carta, Pelosi les dijo a sus compañeros demócratas de la Cámara de Representantes: “Encontraremos nuestro punto medio: somos legisladores. Haremos el trabajo”.

