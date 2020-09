Cheques de estímulo COVID-19: Trump apoya cheques de $ 1,200 de proyecto bipartidista

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mostró su apoyo a la nueva propuesta bipartidista de alivio del coronavirus, emitida por el Caucus de solucionadores de problemas de la Camara. El mandatario ofreció específicamente apoyo para más pagos de cheques de estímulo.

Trump hizo sus comentarios el 16 de septiembre, el mismo día en que publicó un tuit en el que llamaba a los demócratas “desalmados” y decía que “no quieren dar PAGOS DE ESTÍMULO a personas que necesitan desesperadamente el dinero”.

Las negociaciones sobre otro paquete de estímulo han sido lentas y han estado estancadas por el costo del proyecto de ley. Los republicanos quieren mantenerlo por debajo de $1,3 billones y los demócratas lo consideran insuficiente y aseguran que el paquete debe ser de al menos $2,2 billones.

https://twitter.com/GMA/status/1306046253390757895https://twitter.com/GMA/status/1306046253390757895

La propuesta del grupo de solucionadores de problemas costaría hasta $2 billones de dólares, pero comienza en $1.5 billones, según Axios.

https://www.instagram.com/p/CE-xZ6zMHQS/

Durante la sesión informativa, Trump mostró su apoyo a la llamada ley de “Avance hacia el marco de estímulo de COVID” del Caucus de solucionadores de problemas. Dentro de los detalles de la ley, que se dio a conocer el 15 de septiembre, se incluiría:

Cheques de estímulo por $ 1,200.

Ayuda para escuelas y el cuidado de niños con $145 mil millones.

Ayuda electoral de $400 mil millones.

Ayuda a los gobiernos locales y estatales por $500 mil millones.

Bonos a los beneficios por desempleo de $450 por 8 semanas y luego $600.

$400 mil millones para ayuda directa a frenar el brote si las métricas del COVID-19 empeoran o reducir el monto a $200 mil millones, si las métricas mejoran.

Cuando un periodista le preguntó a Trump si apoyaba esa propuesta de ley bipartidista dijo: “Sí”. Sin embargo, retrocedió momentos después, cuando se le preguntó si respaldaba la propuesta, diciendo: “Bueno, no esa propuesta, pero nos estamos acercando. Nos estamos acercando”.

El presidente también mencionó que le “gusta la cantidad mayor”, incluso si algunos republicanos no están de acuerdo. Esto es lo que Trump dijo sobre la propuesta:

“Entonces se le ocurrió a los solucionadores de problemas: es un grupo de personas en el Congreso, como saben. Los conocen a todos. Yo los conozco a todos. Son muy buenas personas. Supongo que los considerarían de centro muerto. Pero en muchos casos, no lo son. Tienen razón. Pero se les ocurrió esta idea, y creo que están en camino de sugerir algunas cosas bastante buenas”.

It's encouraging to see that the President is now calling on Republicans to “go for the much higher numbers” after months of Senate GOP efforts to shortchange Americans’ needs. We look forward hearing from his negotiators that they will finally meet us halfway. #FamiliesFirstNow

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 16, 2020