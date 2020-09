Cheques de estímulo COVID-19: ¿La deuda pública es obstáculo en negociaciones?

Desde las elecciones presidenciales del 2020 hasta los argumentos sobre qué partido debería poder ocupar el escaño de la Corte Suprema que dejó vacante la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, el presidente Trump y los demócratas no han coincidido mucho.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Trump están de acuerdo en que quieren proporcionar a los estadounidenses más cheques de estímulo. La estación de televisión de Chicago WGN-9 informó que Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono el 16 de septiembre para discutir el reinicio de las negociaciones y ambas partes consideraron el progreso del marco bipartidista del Caucus de Solucionadores de Problemas.

Sin embargo, los complejos sobre la deuda nacional pueden estar impidiendo que muchos republicanos del Senado respalden un paquete de alivio del coronavirus que incluya más cheques de estímulo.

A principios de septiembre, el vicepresidente Mike Pence señaló que Trump estaba a favor de más pagos. Según la CNBC, Pence dijo: “Nadie quiere dar pagos directos a las familias estadounidenses más que el presidente Donald Trump. Ayudó a la gente a atravesar este momento difícil”.

Trump también mencionó el dinero del fondo de ayuda para el coronavirus para enviar pagos directamente a los estadounidenses, en una sesión informativa en la Casa Blanca. Durante otra conferencia de prensa en la Casa Blanca el 16 de septiembre, Trump dijo: “Quiero que la gente reciba dinero… Me gustaría ver un monto mayor. Sí, me gustaría verlo”.

Los pagos de cheques de estímulo se incluyeron en la Ley HEROES de $3 billones, que ha estado en el escritorio del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, desde que fue aprobada por la Cámara, controlada por los demócratas en mayo. En una declaración conjunta publicada el 8 de septiembre, Schumer y Pelosi también criticaron a McConnell por la falta de cheques de estímulo, apoyo de las aerolíneas, seguridad electoral y otras medidas, en el reciente “proyecto de ley delgado”, que McConnell presentó al Senado y que no pasó.

Tras la aprobación de la Ley Héroes, en mayo, los republicanos introdujeron la Ley HEALS de $1 billón de dólares. Desde entonces, Pelosi se ha ofrecido a recortar el proyecto de ley de los demócratas en $800 mil millones, mientras que los republicanos aumentaron su estimado en $300 mil millones. Desde entonces, ninguna de las partes ha podido cerrar la brecha entre $2.2 billones y $1.3 billones.

Durante una llamada telefónica el 27 de agosto, según Forbes, Pelosi le dijo a Meadows que los demócratas no se moverían de su cifra.

Los republicanos señalan el gasto deficitario para explicar la vacilación en los cheques de estímulo y un proyecto de ley de alivio COVID-19 más caro.

La deuda nacional se ha disparado bajo la administración Trump. Cuando Obama dejó el cargo, la deuda era de $19,9 billones de dólares, según The Balance, y actualmente asciende a $26 billones de dólares con Trump.

The Hill informó que Meadows, cofundador del Republican Freedom Caucus y un conocido halcón fiscal, se ha mostrado inflexible en no aumentar la deuda y McConnell dijo en julio que es probable que 20 de los 53 senadores republicanos voten en contra de un plan del coronavirus, medidas que aumentarían la deuda.

CBS-42 informó que el senador de Kentucky Rand Paul se opuso al proyecto de ley de estímulo menos costoso de los republicanos, un proyecto de ley de $500,000 millones, debido a cómo afectaría la deuda.

En respuesta a las preocupaciones sobre la deuda, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que “la deuda es una gran prioridad en el segundo mandato” para Trump, según The Hill.

Los republicanos también tienen una perspectiva ideológica sobre los cheques de estímulo. El New York Times informó que a los republicanos tradicionalmente no les han gustado los paquetes de estímulo y se negaron a apoyar el paquete de estímulo de $825.000 millones de dólares que propuso el presidente Barack Obama en el 2009, a raíz de la recesión económica.

El Wall Street Journal informó que un grupo de defensa conservador llamado “El Club para el Crecimiento”, ha criticado a los senadores republicanos que expresan su apoyo hacia otro proyecto de ley de estímulos. El presidente del Club, David McIntosh, dijo: “Y estamos diciendo muy públicamente ahora que si McConnell se sale con la suya, los republicanos perderán, que él habrá llevado a los republicanos a la minoría en el Senado… Los votantes dirán: ‘¿Por qué? elegir a los republicanos cuando podemos hacer que los demócratas nos den ayudas?’”.

La combinación de esta resistencia ideológica a las “limosnas” y un déficit creciente, se manifestó en la ambivalencia republicana que sobrepasaba los $600 dólares de los beneficios por desempleo. Por ejemplo, Mnuchin ha sido inflexible al decir que no quiere conceder más beneficios, diciendo: “Simplemente no sería justo usar el dinero de los contribuyentes para pagar a personas para que se sienten en casa, a hacer más de lo que harían trabajando y consiguiendo un trabajo”, según The Hill.

