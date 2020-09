Cheques de estímulo COVID-19: Demócratas rechazan proyecto bipartidista con pagos de $1,200

Mientras las negociaciones para otra ronda de alivios del coronavirus se estancaron una vez más, varios líderes demócratas del Congreso están promoviendo la propuesta de un grupo bipartidista que incluye un paquete de aproximadamente $1.5 billones.

El Caucus de solucionadores de problemas de la Cámara (PSC), compuesto por 25 demócratas y 25 republicanos, dio a conocer su proyecto de ley “Marcha hacia un terreno común” el martes 15 de septiembre. La propuesta tiene como objetivo inyectar hasta $2 billones de dólares en ayuda adicional a la economía.

El PSC está aspirando a proporcionar una solución a corto plazo para “apuntalar los programas y proporcionar nuevos fondos, de camino de la posesión presidencial de enero”, informó CNN. Pero un grupo de presidentes de comités demócratas piensa lo contrario.

La propuesta “March to Common Ground” incluye cheques de estímulo de hasta $1,200 para individuos.

El proyecto de ley bipartidista, reutilizaría $ 130 mil millones de la legislación anterior, e impulsa otra ronda de cheques de estímulo que van hasta $1,200 para individuos y $500 adicionales por niño y adulto dependiente, según una versión en línea de la propuesta.

El Programa de Protección de Cheques de Pago, según el proyecto de ley propuesto, se beneficiaría de $95 mil millones adicionales, mientras que los $145 mil millones restantes de la primera ronda se reasignarían.

Los beneficios federales por desempleo también se extenderían y ampliarían a $450 adicionales por semana durante ocho semanas.

Ocho presidentes de comités demócratas de la Cámara de Representantes han denunciado públicamente el proyecto de ley.

Aunque el PSC tenía la intención de reactivar las negociaciones en ambos lados, un grupo de líderes demócratas del Congreso denunció como insuficiente la propuesta, pocas horas después de ser presentada, según The New York Times.

Los líderes de comités demócratas de la Cámara de Representantes emitieron una declaración en línea el 15 de septiembre, afirmando que el plan no cubre “lo que se necesita para salvar vidas e impulsar la economía”.

“Cuando se trata de reforzar el sistema de salud pública, apoyar a los gobiernos estatales y locales y ayudar a las familias con dificultades, la propuesta de los solucionadores de problemas deja demasiadas necesidades insatisfechas”, escribieron los legisladores en el comunicado.

“Con las elecciones generales a solo 49 días y el Servicio Postal saboteado por la administración Trump, su propuesta también abandona nuestra responsabilidad de proteger la vida de nuestra democracia”, aseguraron los líderes demócratas.

Trump está de acuerdo con partes del proyecto de ley bipartidista, pero aún así no lo respaldará tampoco.

El presidente Donald Trump expresó el 16 de septiembre durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que estaba ansioso por entregar alivios económicos por el coronavirus a los millones de estadounidenses que luchan.

“Quiero que la gente obtenga dinero”, dijo el presidente. “Quiero ver – no fue su culpa que esto sucediera. Fue culpa de China, ¿saben? … Así que me gustaría ver un monto más grande. Sí, me gustaría ver eso. Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero estoy seguro de que se pueden negociar”.

