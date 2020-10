Cheques de estímulo: los presos tienen hasta el 4 de noviembre para reclamar fondos

El fallo de un juez sobre la demanda colectiva de dos reclusos en California significa que las personas que están encarceladas ahora podrán reclamar sus cheques de estímulo al Servicio de Impuestos Internos (IRS), informó The Detroit Free Press.

El fallo puso fin a un conjunto de prácticas confusas y cambiantes del IRS y podría significar que las personas encarceladas serían elegibles para la próxima ronda de un paquete de estímulo, según CNET.

Detroit Free Press informó que la demanda podría tener implicaciones para 1,5 millones de personas en todo el país.

La fecha límite para reclamar estos cheques es el próximo 4 de noviembre.

Prisons are confiscating coronavirus stimulus checks, warning prisoners of consequences for parole, and sometimes even threatening them with prosecution if they don’t return the money to the IRS. https://t.co/NvoNJyHc5U

— The Appeal (@theappeal) July 14, 2020