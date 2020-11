Cheques de estímulo: Pelosi le pide a McConnell reunirse esta semana

A medida que los casos de coronavirus en los Estados Unidos continúan aumentado, los principales demócratas del Congreso instan al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a retomar las conversaciones de sobre el paquete de estímulo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, pidieron el 17 de noviembre al republicano de Kentucky que se uniera a ellos en la mesa de negociaciones y llegara a un acuerdo sobre el paquete de alivio. Ambos enfatizaron en la carta conjunta la necesidad de que el Congreso “actúe de inmediato”, citando los crecientes casos de COVID-19 y la devastadora crisis económica de sufre el país.

“Le escribimos para solicitar que se una a nosotros en la mesa de negociaciones esta semana para que podamos trabajar hacia un acuerdo de ayuda COVID-19 bipartidista para contrarrestar el virus y salvar vidas estadounidenses”, escribieron Schumer y Pelosi.

Communities nationwide are being devastated by the dual public health & economic crises brought about by COVID-19. For the sake of the country, it is time for Leader McConnell to come to the negotiating table & work with Democrats to deliver relief for suffering Americans. pic.twitter.com/EWKKFPuaov

Las conversaciones sobre el alivio económico han vuelto a llegar a un punto muerto mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo general del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales del gobierno estatal y local, mientras que los republicanos están presionando por escudos de responsabilidad de los empleadores, según un artículo de finales de octubre en el Chicago Tribune.

La Casa Blanca y Nancy Pelosi habían estado discutiendo un paquete entre $1.8 billones de dólares y $2.2 billones de dólares, pero las conversaciones fracasaron antes de las elecciones del 3 de noviembre, informó Business Insider. McConnell ahora está encabezando un esfuerzo por una propuesta de estímulo más pequeña, respaldada por el Senado, a medida que la administración se retira de las negociaciones, continuó el medio.

En la carta, Pelosi y el líder de la minoría pidieron a McConnell que reconsiderara su enfoque específico.

“A principios de este año, durante las negociaciones con el secretario Mnuchin y el jefe de gabinete Meadows, acordamos llegar a un compromiso sobre un paquete de ayuda y redujimos nuestra solicitud en $1,2 billones”, dijeron. “Desde entonces, ha bajado su propuesta de $1 billón a $500 mil millones, a pesar del consenso de economistas y expertos de que el país requiere una inyección económica de ayuda mucho mayor”.

Los demócratas afirmaron que se necesita una ayuda sustancial para las escuelas, las pequeñas empresas y las “personas en las que el virus ha afectado comunidades y ha dejado a muchos sin ayuda”. También citaron hospitales y fondos gubernamentales para que los trabajadores esenciales distribuyan vacunas.

“Por el bien del país, les pedimos que se sienten a la mesa y trabajen con nosotros para producir un acuerdo que satisfaga las necesidades de Estados Unidos en este momento crítico”, declararon Pelosi y Schumer.

Esto es lo que necesita saber:

En su carta del 17 de noviembre, Nancy Pelosi y Chuck Schumer señalaron que los “beneficios críticos por desempleo” expirarán a finales de diciembre.

“Nuestras pequeñas empresas y gobiernos estatales, locales y tribales advierten sobre cierres y recortes dramáticos si el Congreso no actúa de inmediato”, dijeron.

Según CNET, millones de estadounidenses desempleados dependen del alivio de la pandemia creado bajo la Ley CARES de marzo, incluidos los cheques más grandes.

“El problema es que el último grupo de beneficios vence el 31 de diciembre de 2020”, informó el medio. “Si bien el presidente electo Joe Biden tiene un plan para abordar la recuperación de la economía de Estados Unidos, no podrá hacer nada hasta la posesión del 20 de enero (todo lo que sabemos sobre eso hasta ahora)”.

Pelosi y Schumer dijeron que quienes corren el riesgo de perder sus beneficios se enfrentarán al desalojo y al hambre, y “demandarán acciones de sus líderes”.

This news confirms what Republicans have said for months:

Our country needs more smart, focused relief that is targeted to schools, healthcare, small businesses, & those who are hurting the most.

Not the absurd multi-trillion-dollar socialist wish-lists Democrats have demanded.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 10, 2020