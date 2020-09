Cheques de estímulo: ¿Habría la posibilidad de recibir un cheque a finales de 2020?

En vista de las dificultades que han tenido tanto demócratas como republicanos para llegar a un acuerdo y aprobar otro proyecto de ley que se centre en el alivio económico debido al coronavirus, no está claro cuándo, o si, los estadounidenses recibirán un nuevo cheque de estímulos.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en entrevista con Jake Tapper en el programa ‘State of the Union’, afirmó que creía que ella y el negociador de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, podrían llegar a un acuerdo. “Cuando tengo una conversación con la Administración, es de buena fe. Confío en que el secretario Mnuchin represente algo que pueda llegar a ser una solución. Creo que podemos llegar a un acuerdo”, dijo.

¿Habría la posibilidad de recibir un cheque para finales de 2020? Con base en múltiples cronogramas, un cheque no solo llegaría antes de 2021, sino que podría llegar el 4 de octubre, dependiendo de que ambas partes en el Congreso lleguen a un acuerdo.

Second stimulus check: Could a deal bring you a payment this year? Nancy Pelosi says she believes so https://t.co/OcLtg8B8Gt

De acuerdo a CNET, aún existe la posibilidad de aprobar un proyecto de ley antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y antes de finalizar el año. Si se llega a un acuerdo en octubre, CNET predijo las siguientes fechas en las que Donald Trump firmaría el proyecto de ley:

• Si el Senado vota el 2 de octubre, la Cámara votaría el 3 de octubre y el presidente firmaría el proyecto de ley el 4 de octubre.

• Si el Senado vota el 9 de octubre, la Cámara votaría el 13 de octubre y el presidente firmaría el proyecto de ley el 14 de octubre.

• Si el Senado vota el 16 de octubre, la Cámara votaría el 19 de octubre y el presidente firmaría el proyecto de ley el 20 de octubre.

• Si el Senado vota el 23 de octubre, la Cámara votaría el 26 de octubre y el presidente firmaría el proyecto de ley el 27 de octubre.

CNET estimó que, suponiendo que el presidente firme un proyecto de ley durante la semana del 4 de octubre, los primeros pagos se distribuirían el 12 de octubre. Las suposiciones sobre si Trump firma un proyecto de ley el 14 de octubre, los cheques se comenzarían a distribuirse lo más rápido posible, el 19 de octubre. Incluso, si el proyecto de ley es firmado por el presidente el 9 de diciembre, significaría que los cheques serían distribuidos antes de terminarse el año.

Congressional negotiators have restarted talks on a stopgap spending bill to avert a government shutdown next week, delaying Dems' plans to vote Tuesday on their own bill but rekindling hopes of a swift bipartisan deal https://t.co/53v2SIMmv0

