Segundo paquete de estímulo: la Casa Blanca busca reutilizar $140 mil millones para ayudas

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está presionando para utilizar los fondos sobrantes del Programa de Protección de Cheques de Pago para respaldar la última propuesta sobre un nuevo plan de ayuda de la Casa Blanca para el coronavirus.

La Administración del presidente Donald Trump anunció el martes 8 de diciembre una propuesta de alivio de $916 mil millones para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien complicó aún más los “últimos esfuerzos de los legisladores para elaborar y aprobar un nuevo proyecto de ley de ayuda para el coronavirus antes de fin de año”, según Forbes.

Mnuchin reveló vía Twitter que el plan se financiaría con $140 mil millones de las ayudas sobrantes del Programa de Protección de Cheques de Pago y $429 mil millones del Departamento del Tesoro “(probablemente los fondos de emergencia no utilizados que Mnuchin pidió a la Reserva Federal que regresara el mes pasado)”, dijo Forbes.

Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 8, 2020