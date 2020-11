Cheques de estímulo: ¡Biden y los demócratas aceptarían una cantidad más baja para el acuerdo!

El presidente electo Joe Biden y otros miembros del partido demócrata ahora están presionando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que acepte un proyecto de ley más pequeño, según informes de varios medios, incluido The New York Times.

Pelosi, una defensora de que la Ley HEROES reparta $ 2.2 billones, ha sido inflexible con el monto a pesar de la insistencia del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de que solo traerá un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de $ 500,000 al Senado para una votación.

El estancamiento ha dejado a muchos preguntándose si la economía puede mantenerse a flote o más bien se hundirá en otra profunda recesión, ya que se espera que los aplazamientos de préstamos estudiantiles, los beneficios de desempleo adicionales y la moratoria de desalojo expiren antes de principios de 2021.

La Ley HEROES ha sido un quebradero de cabeza para McConnell desde que la Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de ley en mayo. Durante su conferencia de prensa semanal, Pelosi llamó a McConnell el principal obstáculo para un proyecto de ley de ayuda. McConnell luego tuiteó que pensaba que el proyecto de ley de los demócratas era “poco serio”.

Aunque ambas partes han acordado más conversaciones, no está claro cuándo, o incluso si, eso finalmente resultará en un paquete. Sin embargo, a medida que avanzan las negociaciones, algunos demócratas han comenzado a expresar sus dudas de que esperar una administración de Biden dé lugar a un mejor trato.

The Hill informó que el senador demócrata de Delaware, Chris Coons, dio a entender que entiende que es poco probable que los demócratas obtengan los 2,2 billones de dólares que han estado pidiendo de McConnell y, por lo tanto, dijo que está dispuesto a conformarse con menos.

“Para mí, se trata menos de exactamente qué cantidad en dólares que de cuáles son las áreas en las que brindaremos algún alivio”, dijo Coons. “Creo que deberíamos hacer un paquete amplio que brinde apoyo a las pequeñas, a las escuelas y a las agencias de salud pública para prepararse para la distribución de vacunas”.

El senador de Virginia Tim Kaine dijo que las elecciones de segunda vuelta al Senado en Georgia, que podrían confirmar el control de Mitch McConnell sobre el Senado por más años o darle a Biden un Congreso completamente demócrata, son un factor motivador para lograr un acuerdo.

Steny Hoyer, un senador demócrata de Maryland, le dijo a Roll Call que estaría contento con acordar un paquete ahora y continuar trabajando para más cheques durante el próximo año.

