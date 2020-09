Cheques de estímulo: Hoy 30 de septiembre vence plazo para solicitar pagos de $500 por niños

Hoy, 30 de septiembre, es una fecha crucial para quienes no han podido proporcionar información al IRS y desean recibir pagos de estímulo para sus hijos.

Si recibe beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), beneficios de Jubilación Ferroviaria o beneficios de Compensación y Pensión de Asuntos de Veteranos y no presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019, entonces tiene hasta el final del día de hoy para proporcione información al IRS sobre sus hijos para que pueda recibir $500 por cada niño hasta un máximo de dos niños, como se estipula en la Ley CARES en marzo.

Cómo proporcionar su información al IRS antes de la fecha límite al final del día

Según el IRS, si usó la herramienta de no contribuyentes para proporcionar información sobre sus hijos después del 5 de mayo, no tiene que tomar ninguna otra medida. Debería esperar recibir su pago a mediados de octubre.

Eligible veterans now have until Sept. 30 to apply for the additional stimulus payment for children under 17. Here's how it works and what you need to know. https://t.co/qP45lASYwQ — AARP (@AARP) September 21, 2020

La declaración oficial del IRS dice:

“Para aquellos que recibieron beneficios del Seguro Social, SSI, RRB o VA y no han utilizado la herramienta No declarantes para proporcionar información sobre su hijo, deben registrarse en línea antes del 30 de septiembre, utilizando la herramienta No declarantes: Ingrese la información de pago aquí, disponible exclusivamente en IRS.gov. Recuerde, cualquier persona que presentó o planea presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 debe presentar la declaración de impuestos y no utilizar esta herramienta”.

Quienes no puedan acceder a la herramienta No declarantes, pueden presentar una declaración simplificada en papel siguiendo los procedimientos descritos en estas preguntas frecuentes en IRS.gov.

Si necesita proporcionar información al IRS, los siguientes recursos pueden ayudar:

La herramienta para no declarantes del IRS

La carta que envía el IRS

Requisitos de elegibilidad para cheques de estímulo

La fecha límite para que los no declarantes proporcionen información al IRS y reciban su propio cheque es el 15 de octubre.

Stimulus check eligibility letters from the IRS are going out to thousands in Illinois.​ https://t.co/DpsilNmNrz — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) September 23, 2020

El IRS anunció recientemente que enviaría cartas a aproximadamente 9 millones de estadounidenses que aún no han presentado sus impuestos y, por lo tanto, no han sido elegibles para un cheque de estímulo.

En un comunicado, el comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo:

“El IRS ha realizado un esfuerzo de divulgación sin precedentes para asegurarse de que las personas conozcan su potencial elegibilidad para un Pago de Impacto Económico este año. Millones de personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se han registrado y recibido un pago. Estamos dando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que quizás no sepan que pueden ser elegibles para este pago o que no saben cómo registrarse para recibirlo. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden registrarse rápidamente en IRS.gov y aún así recibir su dinero este año.

El envío por correo comenzó el 24 de septiembre. El aviso se conoce oficialmente como Aviso 1444-A del IRS. Las cartas se enviarán por correo en inglés y español. El IRS confirmó que no todas las personas que reciban una carta serán elegibles para un cheque de estímulo.

Under no circumstances should Congress recess before the election without passing a bill that protects the public from COVID-19 and provides relief to struggling NH families & communities. My statement as the U.S. approaches 200,000 COVID-19 deaths: pic.twitter.com/KN7PEd49uZ — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) September 16, 2020

Por otro lado, aunque ha habido una discusión casi constante sobre el tema de los cheques de estímulo de ambos lados del pasillo político durante los últimos meses, los pagos de estímulo no llegarán a los buzones o cuentas bancarias en el corto plazo.

Según CNN, el Congreso saldrá de Washington tan pronto como esta semana para un receso que durará hasta las elecciones presidenciales, y los cuerpos legislativos podrán tomar una pausa sin haber llegado a un compromiso sobre el próximo paquete de estímulo.



Si esto sucede, el próximo paquete de estímulo no podría aprobarse hasta mediados de noviembre como muy pronto, aunque, por supuesto, con las elecciones presidenciales en juego, es muy posible que el Congreso impulse las negociaciones de estímulo hasta el 2021.

Esta es la versión original de Heavy.com