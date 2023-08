Mujer fue asesinada por su ex esposo en Oklahoma: Samantha Ainsworth

Chase Ainsworth es un hombre de la ciudad de Oklahoma, Oklahoma, acusado de asesinar a su ex esposa Samantha Ainsworth.

Antes del asesinato, Chase Ainsworth fue acusado de enviar mensajes de texto amenazantes a su esposa, incluido uno que decía: “Voy por ti”, según KFOR-TV. A ella se le otorgó una orden de alejamiento en su contra, pero él fue acusado de violarla, informó el medio.

La policía fue llamada a la casa varias veces antes del homicidio y fue acusado de violar la orden de protección solo cuatro días antes de su muerte, informó la estación de televisión.

Esto es lo que necesita saber:

1. Chase Ainsworth, quien previamente había planteado preocupaciones de seguridad, está acusado de asesinar a su ex esposa, Samantha Ainsworth, dentro de su casa, según los informes

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, Ainsworth, de 34 años, fue arrestada el 29 de julio de 2023.

La policía dice que, el sábado por la tarde, justo antes de las 3 p. m., la policía de la ciudad de Oklahoma “fue citada por un disturbio doméstico en una residencia cerca de SW 104th St. y S. May Ave”.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Samantha Ainsworth, de 31 años, muerta adentro.

“El sospechoso fue identificado rápidamente como el ex cónyuge de la víctima, Chase Ainsworth”, escribió la policía. “Se supo que Ainsworth huyó de la escena en un vehículo con uno de sus hijos pequeños”.

Se emitió una Alerta Amber, “y la policía pudo encontrar a Ainsworth y al niño en una residencia en la cuadra 12000 de Chisholm Rd. La policía de la ciudad de Oklahoma ingresó a la casa donde se encontró al niño ileso y Ainsworth fue detenido”.

Fue fichado por denuncias de asesinato en primer grado y robo de niños, según la policía.

Según KFOR-TV, los documentos judiciales muestran que Chase Ainsworth “supuestamente era una amenaza potencial y enfrentaba cargos por violar una orden de protección presentada por su exesposa semanas antes de que la mataran”.

Fue acusado de “Acoso y posesión de una sustancia controlada”, según KFOR-TV, pero salió de la cárcel bajo fianza.

2. La policía dice que Chase Ainsworth se llevó a Simon Ainsworth, de cinco años, y un vecino descubrió a la hija de siete años de Samantha Ainsworth con su madre herida

La alerta de persona desaparecida dice que el niño secuestrado por Chase Ainsworth es Simon Ainsworth, de 5 años.

Fue llevado por su padre en un Kia Soul negro 2012, según el cartel, que decía que Chase estaba “involucrado en una disputa doméstica y podría estar armado con un cuchillo. También se sabe que Chase Ainsewoth usa drogas”.

“Alrededor de las 2:50 de esta tarde, un vecino fue a la casa a recoger al niño de siete años para jugar y descubrió que la madre estaba herida adentro y el niño de 7 años estaba allí, el El niño de cinco años se había ido”, dijo la capitana del OKCPD, Michelle Henderson, a KOKH-TV. “Obviamente, el niño de 7 años estaba muy molesto; los vecinos que descubrieron esto estaban muy molestos. Solo estamos trabajando con información que es muy traumática para todos los involucrados en este tipo de situaciones”.

Samantha Ainsworth murió en el hospital, según el Oklahoman, que dijo que la policía no ha revelado la causa específica de la muerte de Samantha.

3. Chase Ainsworth escribió que “siempre hay una jerarquía en el hogar” y criticó el movimiento Black Lives Matter

En Facebook, Chase Ainsworth escribió sobre sus actitudes hacia el hogar. “Siempre hay una jerarquía en el hogar y, si no lo crees, consigue un perro y descubrirás rápidamente quién es el alfa”, escribió en 2020.

En otra publicación, escribió,

‘…en algún momento las razas civilizadas del hombre exterminarán y reemplazarán en todo el mundo a las razas salvajes’. Darwin, The Descent of Man, 1871. Darwin no solo predijo esto; pensó que haría avanzar la evolución humana. Su primo Francis Galton, un firme defensor de la eugenesia, estuvo de acuerdo, al igual que la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, unos años más tarde.

Durante muchos años he hablado con quienes afirman que el darwinismo social no es una respuesta lógica a la evolución, pero el propio Darwin avanzó en estas creencias.

Algunos de sus puestos fueron políticos; en uno, criticó el movimiento Black Lives Matter y escribió, en parte, “BLM ✊🏿 eliminó sus declaraciones de creencias de la web sobre el fin del patriarcado, la familia nuclear (también conocida como padres en el hogar) y la destrucción de las normas de género. Aparentemente, no les gustó que se mencionaran sus motivos reales. Y derribarlos solo muestra que estaban siendo subversivos al respecto”.

También escribió: “Le dije a mi encantadora esposa que mi niña no bailaría ni nada de esto antes de que tuviéramos hijos. Solía bailar y me contó cómo se cambiaba de ropa en medio de una rutina, cómo no había habitaciones y muchos padres varones y hombres que ayudaban con el espectáculo podían ver a todas las chicas cambiándose entre los 11 y los 15 años, creo que era la edad en la que ella lo hacía. ”

Samantha respondió: “No recuerdo que haya hombres detrás del escenario, pero podría estar equivocada. Si tienes rutinas consecutivas, a menudo te cambias en una habitación grande o simplemente en un lado del escenario”. Chase respondió a su comentario: “Samantha Ainsworth es mi mal recordada, pero el tipo de rutinas de baile que recuerdo haber visto hacer a las niñas Pom en la escuela todavía no son cosas que me gustaría que hiciera mi hija prácticamente adulta”.

Compartió un video del comentarista conservador Ben Shapiro y escribió: “Él es mi espíritu animal. Una película puede tener un mensaje correcto enviado de manera incorrecta. La película esencialmente se convirtió en lo que se suponía que era en contra. El mensaje es un rechazo de la cultura extremista islámica contra la mujer y un rechazo de nuestra actual cultura secular hipersexual que alienta a las mujeres y niñas a reducir el sexo a un deseo más bajo como el hambre o una picazón que necesita rascarse”.

Muchas de sus fotos en Facebook lo mostraban con su esposa e hijos.

4. La gente ofreció homenajes en línea a Samantha Ainsworth

La gente publicó tributos a Samantha Ainsworth y condenas a Chase Ainsworth en las redes sociales.

“¡Mi corazón está roto por Samantha Rose y su familia! No entiendo cómo alguien puede hacerle esto a alguien a quien ama. Alguien que dio a luz a tus hijos. Alguien como Sam. Rezo por la seguridad de sus hijos y que se pudra en la cárcel por el resto de su vida”, escribió una mujer.

Otra mujer escribió: “Mi corazón está roto en este momento.

Por mi hija perdiendo a su amiga

Por su amiga perdiendo la vida

Por sus hijos perdiendo a su mamá

Por la pérdida de un hijo de sus padres”.

Otra mujer escribió: “En lugar de una cuenta de Gofundme, se ha creado una cuenta de beneficios en BancFirst para Simon y Anastasia Ainsworth. Las donaciones se pueden hacer en cualquier ubicación de BancFirst. Solicite la “cuenta de beneficios para Simon y Anastasia Ainsworth”.

5. Chase Ainsworth, que trabajaba como químico, escribió que “le puso un anillo a eso en 6 meses”

Cuando un amigo comentó en Facebook que Ainsworth tenía una “esposa trofeo”, respondió: “¡Absolutamente! Poner un anillo en eso en seis meses y casarse en ocho. Tuve que bloquear eso. No quería que ella se fuera a ninguna parte.

En Facebook, Samantha Ainsworth publicó principalmente selfies o fotos de sus hijos, aunque indicó que tenía ansiedad en una publicación.

Según su página de LinkedIn, Chase Ainsworth trabajaba como especialista de laboratorio y químico.

