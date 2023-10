Niña de 9 años desaparece de un parque de Nueva York

Charlotte Sena es una niña de 9 años de Greenfield, Nueva York, que es objeto de una Alerta AMBER después de que desapareció mientras andaba en bicicleta en el Parque Estatal Moreau Lake en Gansevoort, Nueva York, el 30 de septiembre de 2023.

En una conferencia de prensa del 1 de octubre de 2023, el teniente coronel Richard Mazzone de la Policía del Estado de Nueva York dijo que es “muy posible que se haya producido un secuestro”. Según Mazzone, la bicicleta de Charlotte fue descubierta a las 6:45 p.m., media hora después de su desaparición.

Hay un esfuerzo de búsqueda masivo para encontrar a la niña, que estaba en el campamento con sus padres, el padre David y la madre Trisha Sena, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien habló en la conferencia de prensa.

Hochul dijo que Charlotte desapareció mientras acampaba con su familia. “Les prometí a sus padres que encontraríamos a su hija. Ella es todas nuestras hijas”, dijo. “Su familia necesita amor. Necesitan oraciones. Y si sabe algo, si ha visto algo o ha oído algo, comuníquese con el 911 para contarnos lo que sabe y qué puede contribuir a la búsqueda de esta pequeña”.

Esto es lo que necesita saber:

Según el gobernador, “no estaba oscuro, era casi la hora de cenar”, cuando Charlotte “hizo un par de vueltas con amigos cercanos que considera sus primos. Y luego decidió que, después de dar la vuelta, dijo que finalmente iba a dar una vuelta más sola. Sea esa niña grande, hágalo sola. Literalmente, 15 minutos después, ella aún no había regresado. Y ahí es realmente cuando comienza la pesadilla”.

Hochul describió la escena caótica que resultó.

Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el niño fue visto por última vez cerca del Loop A, Sitio 18, en Gansevoort, Nueva York, alrededor de las 6:45 p.m. el 30 de septiembre de 2023.

Charlotte E. Sena “es una mujer blanca, de aproximadamente 9 años y 1 mes, con cabello largo, rubio y ojos verdes. Mide aproximadamente 4 pies y 6 pulgadas de alto y pesa alrededor de 90 libras”, dice el centro.

“Charlotte fue vista por última vez con una camiseta Pokémon naranja teñida, pantalones azul oscuro, cocodrilos negros y un casco de bicicleta gris. El niño fue secuestrado en circunstancias que llevan a la policía a creer que está en peligro inminente de sufrir daños graves y/o muerte. Cualquier persona que tenga información sobre este secuestro debe llamar a la Policía del Estado de Nueva York al (518) 457-6811 o marcar el 911 para proporcionar información sobre un informe o avistamiento”.

Hochul describió cómo la familia y los amigos de Charlotte Sena “vinieron aquí simplemente para pasar un rato normal. Los niños podrían tener la oportunidad de estar en la naturaleza, tener la oportunidad de ser niños. Y llegaron a este hermoso y pintoresco parque estatal, el Parque Estatal Moreau”.

Según el gobernador de Nueva York, el “hermoso parque estatal” se encuentra a unos 15 minutos de donde se cría Charlotte con sus dos hermanas. “Vemos que andaban en bicicleta por la carretera circular. Acamparon, cocinaron y están aquí para crear recuerdos, de esos que duran toda la vida”, dijo en un comunicado.

“En cambio, el día se convirtió en la pesadilla de todos los padres”, dijo.

Hochul dijo que acababa de reunirse con los padres de Charlotte, David y Trisha Sena, y los describió como “obviamente angustiados” y dijo que no podía imaginar su dolor.

Los padres compartieron “lo feliz que está su pequeña”, dijo Hochul.

Según Hochul, los padres de Sena la describieron como una estudiante de cuarto grado que recientemente fue elegida oficial de clase.

El gobernador dijo que la niña fue descrita como una “niña realmente agradable” que cuidaba de los demás niños y era el “orgullo de todos los padres”.

Este es un “momento muy difícil para su familia”, dijo.

El gobernador dijo que la policía estatal llegó al lugar a las 7 p.m. y que se están realizando búsquedas masivas con sabuesos, drones, equipos submarinos y más.

Dijo que Sena es sobrina de un bombero local en Schenectady, por lo que el departamento está ayudando en la búsqueda.

Hochul dijo que la familia “necesita amor”.

La madre de Charlotte habló brevemente con el periódico Albany Times-Union la tarde del 1 de octubre de 2023.

Para ese periódico, Trisha Sena describió a Charlotte como una “buena niña” que es “confiada”.

“Sólo quiero recuperar a mi hija”, dijo al periódico, que la describió con “emociones intensas”.

El sindicato local 773 de plomeros, instaladores de tuberías, instaladores de vapor y técnicos de servicio de Queensbury, Nueva York, dijo en Facebook que el padre de Charlotte, David Sena, es miembro de su sindicato.

“Por favor comparta y ayude a encontrar a Charlotte Sena. Ella es la hija de uno de nuestros miembros”, escribió el sindicato en Facebook.

En otra publicación, el sindicato escribió:

Queremos agradecer a estas empresas de South Glens Falls a las que nos comunicamos para ayudarnos a alimentar a quienes estaban en el Parque Estatal Moreau trabajando incansablemente en la búsqueda de Charlotte Sena.

Sorrentino’s, Hannaford, Dollar General y Giavonno’s, todos en South Glens Falls.

¡Sorrentino’s nos hizo un pedido enorme!

Hannaford donó una tonelada de comida y agua.

Dollar General nos dio un montón de hieleras y hielo para todas las bebidas.

Giavonnos se apresuró e hizo 3 pizzas de 24 cortes y un montón de sándwiches.

¡Sin dudarlo, se lanzaron a ayudar y no podemos agradecerles lo suficiente! POR FAVOR, no crea que otras empresas no quisieron ayudar. Estos fueron solo los lugares donde paramos al principio y nos cuidaron.

Continúe atento en su búsqueda de Charlotte. Si tienes cámaras, incluso si crees que no has captado nada, revísalas. Si ves algo, di algo. Continúe compartiendo su foto y difundiendo su rostro por todo el país.

Traigamos a Charlotte a casa.