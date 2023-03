Exmilitar mató a sus tres hijos y luego se suicidó: Charles Slacks Jr

Charles Slacks Jr. es un veterano militar de Carolina del Sur de 38 años que está acusado de matar a tiros a tres niños y a un soldado en servicio activo en la casa de su exesposa en Sumter el 23 de marzo de 2023, según una conferencia de prensa. del jefe de policía de Sumter.

En una declaración del 22 de marzo de 2023 en la página de Facebook del Departamento de Policía de Sumter, el departamento escribió que “dos adultos y tres niños murieron luego de lo que parece ser un tiroteo relacionado con el hogar antes de las 10:30 p.m. Martes en Whitetail Circle.

En la conferencia de prensa, el Jefe Russell F. Roark. III dijo que los niños fallecidos eran Aayden Holliday-Slacks, de 5 años, Aason Holliday-Slacks, de 6 años, y su media hermana, Ava Holliday, de 11 años.

La ex esposa de Slacks, Aletha Holliday, escapó del daño. El jefe dijo que los padres compartían la custodia. Su página de Facebook dice que es chef.

“De nuestra familia… gracias por sus oraciones, condolencias y expresiones de amor. Solo queremos compartir bellas imágenes con ustedes de Ava, Aason y Aayden. Los amamos y los mantendremos vivos en nuestros corazones y mentes. Continúen orando por nosotros”, escribió en Facebook.

1. Los tres niños estaban durmiendo “en la comodidad de su propia cama” cuando les dispararon, dice el jefe de policía

Roark describió cómo les dispararon a los niños en sus dormitorios.

El jefe dijo que “los niños pequeños dormían en la comodidad de su propia cama”.

Dijo que es difícil de entender cuando, sin culpa propia, a los niños les “quitan la vida” un padre y un padrastro. Roark agregó que era “difícil para nosotros racionalizar”.

Según el jefe, Slacks le disparó al veterano militar en el patio trasero. Luego ingresó a la casa seguido de su ex esposa, la madre de los tres niños.

Los niños estaban arriba durmiendo, y Slacks comenzó a subir las escaleras de la residencia y le apuntó con un arma de fuego, dijo Roark.

Ella no tenía su teléfono celular para hacer una llamada al 911, así que volvió afuera donde le dispararon a la primera persona en busca del teléfono celular de la víctima, pero no pudo localizarlo, dijo Roark. Dijo que fue entonces cuando ella escuchó varios disparos y volvió arriba.

Slacks se paró en la parte superior de las escaleras, se puso un arma en la cabeza y se quitó la vida en su presencia, según el jefe. Luego subió las escaleras y encontró a los niños muertos por aparentes heridas de bala, dijo el jefe.

Luego, la madre corrió a la casa de un vecino y llamó al 911. El vecino entró en la casa y la desalojó; él está en las fuerzas de seguridad militar, según el jefe.

Todos los niños habían fallecido y la víctima en el patio trasero también recibió un disparo, dijo el jefe.

Según el comunicado de la policía de Sumter, “No existe una amenaza aparente para el público y los oficiales del Departamento de Policía de Sumter continúan investigando”.

La policía escribió: “Tres niños y dos hombres, uno de los cuales se cree que es el tirador, fueron encontrados muertos a tiros. Hay una investigación en curso y los detalles se darán a conocer más adelante”.

2. Charles Slacks Jr. era un veterano militar que trabajaba en la Central del Ejército de EE.UU.

Slacks era un veterano militar, según ABC News. La familia llegó a Sumter “a través del ejército”, dijo el jefe. Agregó que Sumter ha estado asociado con el ejército desde la Segunda Guerra Mundial.

The Associated Press informó que Slacks “Slacks era un civil asignado a la Central del Ejército de EE.UU. en la Base de la Fuerza Aérea Shaw, mientras que el soldado muerto también estaba asignado allí”.

En 2018, Slacks publicó una foto que lo mostraba con un arma de fuego en Facebook. También publicó una foto que lo muestra parado frente a un letrero de West Point.

Sobre los militares, escribió: “Salí el 21 de julio de 2006”.

3. En Facebook, Charles Slacks escribió sobre ‘lo peligrosa que es una persona’

El 3 de marzo, Slacks hizo de su foto de perfil un gráfico que dice: “Lo mejor de los peores momentos de tu vida es que puedes ver los verdaderos colores de todos”.

Escribió en Facebook que “estudió MBA/MIS en UAGC – Campus Global de la Universidad de Arizona” y “estudió Estudios de Terrorismo en la Escuela de Seguridad Estratégica Henley-Putnam”. También escribió que “estudió un asociado en ciencias en Central Texas College” y fue a la escuela secundaria Fitzgerald.

Vivía en Fort Riley, Kansas, escribió Slacks.

En febrero de 2023, compartió un gráfico en Facebook que decía: “Puedes darte cuenta de lo peligrosa que es una persona por la forma en que guarda su ira en silencio”.

4. Charles Slacks escribió que un tirador acusado en la escuela de Michigan era “de hecho, un terrorista doméstico”

En 2021, Slacks escribió en Facebook sobre un tirador acusado en la escuela de Michigan, Ethan Crumbley.

“Los neurocientíficos están confirmando lo que ya descubrieron las empresas de alquiler de automóviles: el cerebro no madura por completo hasta los 25 años. Hasta esta edad, la corteza prefrontal, la parte del cerebro que ayuda a frenar el comportamiento impulsivo, aún no está completamente desarrollada”. Slacks escribió.

“De hecho, es un terrorista doméstico. No discuto eso… discuto el hecho de que este niño durante años mostró signos de inestabilidad y quebrantamiento, pero sus padres no le consiguieron ayuda…”. añadió. “Todos sabemos cómo son los niños de la escuela… acosando… etc. etc. Él soportó un montón de cosas como muchos niños lo hacen todos los días”.

Respondió a una mujer en su hilo de comentarios escribiendo: “¿Sabes que mató a niños blancos, verdad? ¿Por qué te motiva esto racialmente? En segundo lugar… la atención se centró en la crianza de los hijos y notar los signos de inestabilidad…”

5. La víctima adulta fue descrita como una “líder destacada y amiga cariñosa”

La víctima adulta fue nombrada como Command Sgt. El Mayor Carlos Evans, según WIS-TV, que informó que Evans “era el Sargento Mayor de Comando del Cuartel General y el Batallón del Cuartel General, Central del Ejército de los EE. UU. Evans era de Petersburg, Virginia, y se unió al ejército en julio de 2002; sirvió en múltiples puestos de trabajo y ubicaciones en todo el mundo antes de unirse al equipo de la Central del Ejército de EE. UU. en 2021”.

“El sargento al mando. El mayor Carlos Evans fue un líder sobresaliente y un amigo cariñoso que inspiró y animó a todos los que lo rodeaban”, dijo el teniente general Patrick D. Frank, comandante general central del Ejército de los EE. UU., a la estación de televisión. “CSM Evans era bien conocido y respetado por todos, y la influencia y el impacto que tuvo dentro de la unidad nunca se desvanecerán. Lamentamos colectivamente la inmensa pérdida de su presencia en nuestras vidas y nuestros pensamientos y oraciones se extienden a la familia de CSM Evans”.

Según Associated Press, el soldado del ejército Slacks está acusado de matar a la madre de los niños.

Slacks tenía una llave de la casa a pesar de que la pareja estaba divorciada y entró a la casa con ella alrededor de las 10:00 p.m., informó AP.

