Charles Manson: ¿Cómo murió el asesino en serie?

Charles Manson, cuyo culto a la “Familia Manson” aterrorizó a la nación y que fue uno de los asesinos más notorios de los Estados Unidos, murió a los 83 años de edad, según confirmó el sistema penitenciario de California en un comunicado de prensa.

La muerte de Manson, que se esperaba desde hace mucho tiempo ya que se enfermó varias veces desde al menos enero de 2017, hace que mucha gente se pregunte: ¿Cuál fue la causa de la muerte de Manson?, ¿Cómo murió el líder de la secta y asesino? Un comunicado de prensa anunciando su muerte calificó la causa de su muerte como “causas naturales”. Sin embargo, lo que desencadenó específicamente su último aliento sigue siendo un misterio debido a las reglas de la prisión. Al momento de su muerte, él padecía problemas intestinales.

“El recluso Charles Manson, de 83 años, murió por causas naturales a las 8:13 PM del domingo 19 de noviembre de 2017 en un hospital del condado de Kern”, informó el sistema penitenciario. El comunicado de prensa del sistema penitenciario que anunciaba la muerte de Manson incluía la foto más reciente de él, con fecha de agosto de 2017:

TMZ fue el primero en dar la noticia de la muerte de Manson. De acuerdo con TMZ, cuando Manson fue llevado de urgencia al hospital hace varios meses, fue por “sangrado intestinal”. El sitio de entretenimiento informó que la hospitalización condujo a su muerte: “Manson fue llevado recientemente al hospital de Bakersfield y escoltado por 5 policías uniformados. Nuestras fuentes habían dicho en ese momento: “Es solo cuestión de tiempo”. Él estaba cubierto con mantas y lucía pálido en la camilla… Manson fue llevado de la Prisión Estatal de Corcoran al hospital en enero, donde estaba siendo tratado por hemorragia intestinal”.

De acuerdo con Los Angeles Times, cuando Manson fue llevado de regreso al hospital en noviembre de 2017, unos días antes de morir, los funcionarios de la prisión no dijeron mucho sobre su condición. “Los detalles de la enfermedad que lo llevó a un hospital de Bakersfield siguen sin estar claros. Vicky Waters, una portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, solo dijo que Manson aún vivía y que el departamento no podía proporcionar más detalles”, informó The Times, unos días antes de que Manson falleciera.

Su muerte no fue inesperada debido a una enfermedad persistente. Los Angeles Times informó en enero de 2017 que Manson estaba “gravemente enfermo” y Hollywood Reporter lo describió entonces como “gravemente enfermo”, pero los funcionarios de la prisión no fueron más específicos porque la información médica de los reclusos es privada según la ley.

El asesino en serie nació el 12 de noviembre de 1934 en Ohio de una prostituta y alcohólica. Su terrible ola de crímenes, que le quitó la vida a una actriz embarazada, entre otros, inspiró miedo en parte debido a su carismática habilidad para manipular las mentes de sus jóvenes seguidores a fines de la década de 1960.

El hospital al que llevaron a Manson está a una hora de distancia de la prisión. La prisión cuenta con servicios hospitalarios y los reclusos no son llevados al hospital a menos que necesiten cirugía, atención de emergencia o servicios de diagnóstico agudo, informó The Sacramento Bee.

El culto de jóvenes dirigido por Manson asesinó a la actriz embarazada Sharon Tate y a otras ocho personas, incluidas cuatro personas en su casa. Tate, que estaba casada con el famoso director Roman Polanski y estaba embarazada de su hijo, fue apuñalada 16 veces. Una de las víctimas fue una heredera del café llamada Abigail Folger. El día después de la masacre de Tate, la familia Manson mató al tendero Leno LaBianca y a su esposa, Rosemary. Los asesinatos de 1969 convirtieron a Manson en uno de los asesinos más temidos de la historia. Los asesinatos inspiraron el libro Helter Skelter.

El comunicado del sistema penitenciario contenía un resumen de los crímenes de Manson. Se podía leer:

El recluso Manson ingresó en la prisión estatal del condado de Los Ángeles el 22 de abril de 1971 por siete cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato por las muertes en agosto de 1969 de Abigail Ann Folger, Wojciech Frykowski, Steven Earl Parent, Sharon Tate Polanski, embarazada de ocho meses, Jay Sebring, Leno LaBianca y Rosemary LaBianca. El 13 de diciembre de 1971, Manson recibió una condena por asesinato en primer grado del condado de Los Ángeles por la muerte de Gary Hinman durante el 25 de julio de 1969 y otra condena por asesinato en primer grado por la muerte de Donald Shea en agosto de 1969. El recluso Manson fue originalmente sentenciado a muerte. En 1972, el Tribunal Superior de California en el condado de Los Ángeles anuló la pena de muerte de conformidad con People v. Anderson (1972). La decisión hizo que todas las sentencias capitales en California fueran conmutadas por cadena perpetua. La sentencia de muerte de Manson se modificó a cadena perpetua el 2 de febrero de 1977. California no tenía la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional en ese momento. Los reclusos de California que reciben una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tienen derecho a audiencias de consideración de libertad condicional después de cumplir el término mínimo legalmente requerido. Al preso Manson se le había negado la libertad condicional 12 veces entre el 16 de noviembre de 1978 y el 11 de abril de 2012; la última audiencia de libertad condicional a la que asistió fue el 27 de marzo de 1997. No era elegible para tener otra audiencia de libertad condicional hasta 2027. El recluso Manson había estado alojado en la Unidad de Vivienda Protectora en la Prisión Estatal de California-Corcoran desde 1989. La unidad alberga a reclusos cuya seguridad estaría en peligro por la vivienda de la población general. Él también estuvo alojado en la prisión estatal de San Quentin, el centro médico de California, la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de Pelican Bay.

De acuerdo con Los Angeles Times, “los fiscales dijeron que Manson y sus seguidores estaban tratando de incitar una guerra racial que él creía que estaba en la canción Helter Skelter de los Beatles”. Las escenas eran espantosas; Los fiscales del condado de Los Ángeles dicen que la familia Manson “grabó la palabra ‘guerra’ en el estómago de Leno LaBianca y luego escribió ‘Helter Skelter’ con sangre en el refrigerador de la pareja”, informó CBS News. Los miembros de la familia también escribieron con sangre las palabras “muerte a los cerdos”.

Según Brittanica.com, Manson “atrajo a un pequeño pero devoto grupo de seguidores de la cultura juvenil bohemia de la ciudad. Para 1968 se había convertido en el líder de la ‘Familia’, un culto religioso comunal dedicado a estudiar e implementar sus excéntricas enseñanzas religiosas, que se extrajeron de la ciencia ficción, así como de la psicología oculta y marginal”.

La sentencia de muerte de Manson fue anulada cuando se erradicó la pena de muerte en California en 1972. Manson cumplía nueve cadenas perpetuas.

