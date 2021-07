Difunden video inédito del Chapo Guzmán siendo sometido por policías: ¿Qué pasó?

Difunden un video inédito del exlíder narco Joaquín “El Chapo” Guzmán en la cárcel del Altiplano. Las imágenes muestran lo que sería el proceso de ingreso del Chapo al presidio. Los agentes del servicio penitenciario mexicano lo obligan a hacer sentadillas sin ropa.

Se difundió un video inédito de "El Chapo" Guzmán haciendo sentadillas sin ropa dentro de la prisión #AbreLosOjos @FranciscoZea por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/cLMzNFEc3V — imagenzea (@imagenZea) July 14, 2021

Este es el video del Chapo Guzmán haciendo sentadillas sin pantalones en la cárcel, como parte de un protocolo de seguridad en el penal del Altiplano#DePisaYCorreTV con @PamCerdeira @ehiramhurtado pic.twitter.com/jckN5fLLjH — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 14, 2021

Las imágenes muestran cómo dos oficiales le piden al Chapo quitarse los zapatos y el pantalón. Luego le exigen que haga sentadillas. De acuerdo al sitio de noticias mexicano Proceso, el procedimiento compone un claro ejemplo de abuso policial, algo común en los centros penales del país. Sin embargo, no deja de llamar la atención por tratarse de uno de los criminales más peligrosos del mundo.

#Exclusiva: Imágenes inéditas de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Altiplano https://t.co/o1B2IZ8r8H — Dominio Público (@DominioPblico3) July 13, 2021

Las imágenes fueron publicadas en exclusiva por el portal de noticias Dominio Público. A Guzmán se lo ve rapado y sin bigote, se estima que el video fue grabado unas horas después de que las autoridades mexicanas lo presentaran en el penal del Altiplano, en 2016.

El video da cuenta del paso del Chapo por la cárcel mexicana de máxima seguridad antes de que los Estados Unidos lograran extraditarlo en su país. En 2020, el portal Latinus había publicado otro video exclusivo que exhibía el interrogatorio administrativo al que fue sometido el exlíder del Cartel del Sinaloa cuando llegó al presidio.

Exladero del Chapo Guzmán teme al COVID-19 en el presidio

Jesús Alfredo Salazar Ramírez, mejor conocido como “El Muñeco”, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano por liderar operaciones narcos para el Cartel de Sinaloa, presentó una medida cautelar para ser atendido por un brote de COVID-19 desatado en esa cárcel de máxima seguridad.

“El Muñeco” solicita ser trasladado a otro presidio donde esté garantizada su cobertura médica hasta tanto no esté vacunado contra el coronavirus.

Sobre finales de 2020, Salazar ya había conseguido la autorización de un juez para salir del Altiplano con motivo de estudios clínicos. Lo trasladaron a un centro médico para realizarle análisis del vértigo que padece desde hace años.

Héctor Güero Palma es reingresado al Altiplano

El exnarcotraficante Héctor Luis “Güero” Palma, quien fuera mano derecha y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue reingresado este martes al penal de máxima seguridad El Altiplano, de donde el Chapo se fugó en 2016.

La @FGRMexico confirmó y dio a conocer los detalles sobre la orden de reaprehensión en contra del narcotraficante "El Güero" Palma.https://t.co/8q0D4jZ8Hj — Proceso (@proceso) July 14, 2021

Tal como informa el diario El País, Palma fue llevado al Altiplano por efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo al diario El Proceso indica que “El Güero” fue reaprehendido tras la revisión de un dictamen judicial que lo dejó en libertad en mayo. Los jueces habrían reconsiderado su postura y ordenado un revocamiento de la sentencia que decretó la liberad del exnarco.

El pasado 4 de mayo, Palma fue absuelto por el delito de crimen organizado y abandonó el penal del Altiplano. A las pocas horas, la Fiscalía General de la República volvió a apresarlo y lo derivó al Centro Nacional de Arraigos por un plazo de cuarenta días con el propósito de ampliar la investigación en su contra y que el acusado no se diera a la fuga.

“Al parecer la fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo, para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, había aclarado en su momento el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces si se procedería, porque esto es un mandato de ley, a otorgarle la libertad, pero si hay , si existe algo pendiente no se podría, el Poder Judicial tendría que atender este asunto”, indicó aquella vez el mandatario mexicano.

LEER MÁS: Presidente de Cuba acusa a EE. UU. de promover el caos en su país: ¿Qué dijo?

Sigue a AhoraMismo en Instagram