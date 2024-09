Identifican al sospechoso del asesinato de la gimnasta Kara Welsh

Chad Richards es el ex luchador universitario de 23 años acusado del asesinato de la gimnasta campeona de la Universidad de Wisconsin-Whitewater, Kara Welsh, escribió la policía de Whitewater en un comunicado de prensa.

“El Departamento de Policía de Whitewater está confirmando la identidad del sospechoso arrestado en este caso como Chad T. Richards, de 23 años, de Loves Park, Illinois. Richards tiene previsto comparecer ante el tribunal hoy, 3 de septiembre, en el juzgado del condado de Walworth”, escribió la policía en la declaración publicada en la página de Facebook del departamento.

Richards compareció ante el tribunal, pero no ha sido acusado, según WTMJ-TV, que informó que se mantuvo su fianza de 1 millón de dólares.

La familia de Kara Welsh compareció ante el tribunal y su hermana Kaeli leyó una declaración que decía: “Mi hermana pequeña, Kara, era la luz de mi vida. Siempre estaba sonriendo, siempre sabía qué decir para hacer reír a la gente y era mi persona favorita en el planeta”, según WTMJ.

Un ex luchador universitario de la UW-Whitewater llamado Chad Richards tiene la misma ciudad natal que el sospechoso, según el sitio web de la universidad; la policía no ha confirmado que sean la misma persona. Sin embargo, el Milwaukee Journal Sentinel informó que el sospechoso es el ex luchador universitario. Fox6 informó que el abogado de Richards confirmó que todavía es estudiante en la universidad.

“El Departamento de Policía de Whitewater envió los siguientes cargos a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Walworth: Homicidio intencional en primer grado (Wis. Stat. 940.01(a)), Poner en peligro la seguridad mediante el uso de un arma peligrosa (Wis. Stat. 941.20(1)(c)) y Conducta desordenada mientras se está armado (Wis. Stat. 947.01). Se observa que este caso no ha sido concluido. A menos que se dicte una sentencia condenatoria, el arrestado/acusado se presume inocente de todos los cargos”, escribió la policía.

El Departamento del Sheriff del Condado de Walworth le dijo a Heavy en un correo electrónico que Richards “está programado para comparecer en el Tribunal del Condado de Walworth hoy a la 1:15 p.m.”, refiriéndose al 3 de septiembre. Sin embargo, no hay cargos enumerados en el sitio web del tribunal.

UW-Whitewater Warhawk Athletics publicó una foto de Kara Welsh en su página de Facebook, junto con una declaración del rector de la universidad. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de una estudiante de la Universidad de Wisconsin-Whitewater. Kara Welsh, de 21 años, de Plainfield, Illinois, murió en un tiroteo fuera del campus el viernes 30 de agosto de 2024”, escribió el rector, Corey King.

“Estamos destrozados por la trágica pérdida de una de las nuestras, Kara Welsh, estudiante de último año de gimnasia de UW-Whitewater Warhawk”, escribió la página de atletismo de Warhawk junto con la publicación.

Esto es lo que necesita saber:

1. Chad T. Richards obtuvo el quinto lugar en una competencia regional de lucha libre

El sitio web de UW-Whitewater dice que Chad Richards era un luchador de la universidad que estuvo en el equipo desde 2020 hasta 2022. Es un estudiante de segundo año de Loves Park, Illinois. Pesa 174 libras y fue a la escuela secundaria Harlem, dice el sitio web.

El comunicado de prensa de la policía no confirma que Richards, el sospechoso, sea Richards, el luchador de UW-Whitewater. Además de una coincidencia de nombres, se menciona la misma ciudad de origen para ambos.

El sitio web brinda estos aspectos destacados de la carrera de Richards:

2021-22: Quinto lugar en la NCAA Upper Midwest Regional (197 libras) … récord de temporada de 17-9 con siete pins y una decisión importante … quedó quinto con un récord de 4-2, incluyendo un pin, en 197 libras en la NCAA Division III Upper Midwest Regional el 25 y 26 de febrero en Eau Claire, Wisconsin. … terminó como subcampeón en 197 libras con un récord de 3-1, incluyendo tres pins, en el Don Parker Open el 5 de febrero en Eau Claire, Wisconsin. … registró una decisión importante de 13-1 en 197 libras para ayudar a UW-Whitewater a una victoria de 23-10 contra UW-Platteville el 19 de enero … acumuló una decisión de 8-2 en 197 libras para ayudar a UW-Whitewater a una victoria de 32-11 contra UW-Oshkosh el 10 de diciembre … récord de 0-2 en 197 libras en el Jim Koch Wisconsin Open el 4 de diciembre en Kenosha, Wisconsin. … se ubicó en segundo lugar en 197 libras con un récord de 3-1, incluido un pin, en el CUW Open el 20 de noviembre en Mequon, Wisconsin. … contribuyó con un récord de 3-1 con un pin en 197 libras para ayudar a los Warhawks a un récord de 4-0 en Adrian Duals el 13 de noviembre en Adrian, Michigan. … registró un pin en 50 segundos en 197 libras para ayudar a los Warhawks a una victoria de 18-17 contra Parkside el 10 de noviembre 2020-21: Récord de 3-3 con tres pins … registró una victoria por caída en 6:32 contra Nolan Paar de UW-La Crosse en 174 libras el 12 de febrero … registró una victoria por caída en 1:20 contra Adam Rients de UW-Eau Claire en 174 libras el 9 de febrero … obtuvo una victoria por caída en 2:50 contra Trystan Altensey de UW-Stevens Point en 174 libras el 5 de febrero

En 2018, el Rockford Register Star presentó a Richards en una historia sobre su carrera de lucha libre en la escuela secundaria, escribiendo: “Chad Richards de Harlem mantuvo intacto su récord perfecto y arrasó en las semifinales del Torneo de Lucha Libre Dvorak el sábado”.

“Eso fue importante”, dijo Richards según el artículo.

2. Chad Richards es estudiante de Finanzas, según la Universidad de Whitewater

El sitio web de la UW-Whitewater dice que Richards, el luchador, es estudiante de finanzas.

“Personal: se especializa en finanzas… sus padres son Paige y Dennis Richards… compitió en lucha libre en la Harlem High School… eligió asistir a la UW-Whitewater para el programa de lucha libre”, se lee.

Richards también aparece en Hudl como jugador de fútbol de primer año en la escuela secundaria.

La universidad no respondió a una solicitud de comentarios sobre el arresto de Richards. Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Kara Welsh.

3. La policía de Whitewater dice que Chad Richards asesinó a Kara Welsh en un apartamento

El 31 de agosto, el Departamento de Policía de Whitewater calificó la muerte de Kara Welsh como un “homicidio” en un comunicado.

“El Departamento de Policía de Whitewater publica la siguiente información para actualizar al público sobre el estado de esta investigación en curso. El incidente ocurrió en el apartamento n.º 203 de 147 W. Whitewater Street. La víctima en este caso ha sido identificada como Kara Welsh, de 21 años, de Plainfield, Illinois. Esta información se retuvo previamente hasta que se notificara formalmente a los familiares más cercanos”, escribió la policía.

“El sospechoso, un hombre de 23 años, ha sido arrestado y confinado en la cárcel del condado de Walworth. “En este momento, se están enviando los siguientes cargos a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Walworth: Homicidio intencional en primer grado (Wis. Stat. 940.01(a)), Poner en peligro la seguridad mediante el uso de un arma peligrosa (Wis. Stat. 941.20(1)(c)) y Conducta desordenada mientras se está armado (Wis. Stat. 947.01)”, escribió la policía.

“Debido al hecho de que se trata de una investigación en curso, no se proporcionarán detalles adicionales en este momento. Cualquier persona que tenga información relevante para esta investigación debe comunicarse con el Departamento de Policía de Whitewater al 262-473-0555, opción n.° 4. También se pueden compartir pistas anónimas mediante P3Tips.com”, concluyó el comunicado de prensa de la policía.

4. Chad Richards estaba saliendo con Kara Welsh, según un informe

WISN-TV informó que los amigos de Welsh dicen que ella estaba saliendo con Richards.

Richards “la estaba ayudando a mudarse a su apartamento”, informó la estación de televisión.

Los amigos también hablaron con entusiasmo sobre Welsh.

“Ella era lo bueno en todos los recuerdos que todos tenemos de nuestra infancia. Así que solo tratamos de recordarla a través de los momentos buenos”, dijo su ex compañera de clase Sarah Torello a CBS News.

5. Kara Welsh fue una gimnasta campeona que ganó un título nacional individual en salto de potro el año pasado, afirma el canciller

La carta del rector dice que Welsh “estaba estudiando administración en nuestra Facultad de Negocios y Economía y fue un miembro destacado del equipo de gimnasia Warhawk, ganando un título nacional individual en salto de caballo en 2023”.

“Sabemos que la noticia de la muerte de Kara es desgarradora para nuestra unida comunidad universitaria. Es un momento en el que todos estamos llamados a apoyarnos unos a otros, a procesar y a llorar”, agregó. “Tenga en cuenta que los servicios de asesoramiento están disponibles para usted. Para los estudiantes, comuníquese con los Servicios de Salud y Asesoramiento de la Universidad. Para los profesores y el personal, comuníquese con Acentra, el Programa de Asistencia al Empleado”.

Según el rector, “desde que se enteraron de esta tragedia, nuestros colegas en Whitewater se han unido para responder y participar en capas de apoyo para nuestros estudiantes, profesores y personal. Nuestra oficina del Decano de Estudiantes está conectada con la familia de Kara y los está ayudando a superar la inimaginable situación de la pérdida de su ser querido”.

