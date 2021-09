¿Cuáles fueron las celebridades que casi mueren en los ataques del 11 de septiembre?

Este año marca el 20 aniversario del 11 de septiembre de 2001. En lo que parecía ser un martes normal, 19 miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones que habían partido de Boston, Washington, D.C. y Newark, Nueva Jersey.

Según la línea de tiempo del Wall Street Journal, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center a las 8:46 a.m., seguido por el vuelo 175 de United Airlines, que impactó contra la Torre Sur a las 9:03 a.m.

34 minutos más tarde, el vuelo 77 de American Airlines voló contra el Pentágono y más de una hora después del primer impacto, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló en un campo de Pennsylvania tras una lucha a bordo entre los secuestradores y los pasajeros.

En total, 2.996 personas perdieron la vida ese día, incluyendo a los secuestradores, de acuerdo a History.com.

Posteriormente, salieron a la luz historias de personas que escaparon de la muerte por poco. Entre ellas se encuentran las de un puñado de celebridades. Esto es lo que necesitas saber:

Rob Lowe

Cuando Rob Lowe apareció en “The View” en 2011 promocionando su libro, “Stories I Only Tell My Friends: An Autobiography” (“Historias que sólo les cuento a mis amigos: una autobiografía”), compartió una de sus revelaciones más sorprendentes.

“Volé con los secuestradores del 11/9 en el ensayo…sin darme cuenta. Estaba filmando ‘The West Wing’ en D.C. en aquel momento y siempre tomaba, creo que era el 93 ó 73, el vuelo que sale de Dulles a Los Ángeles que eventualmente estrellaron contra el Pentágono”, les dijo a las anfitrionas del programa.

El actor continuó: “Era 11 días antes del 9/11 y, ya saben, tomaba mucho ese vuelo y nada me resultó llamativo. Me subí al avión y estaba repleto, avión pequeño. Miré a mi alrededor, no recuerdo nada en particular, nadie se veía atemorizante, nadie se veía como un terrorista…parecía un vuelo totalmente normal”.

Habiendo dormido la mayor parte del vuelo, Lowe reveló que se enteró de la verdad un año más tarde cuando recibió una carta del Fiscal General de Maryland informándole que se encontraba en la lista para declarar contra el líder de Al Qaeda Zacarias Moussaoui. El “solitario actor del 9-1-1” dijo nunca haber tenido que declarar como testigo.

Seth MacFarlane

Una resaca salvó a Seth MacFarlane, quien perdió el vuelo 11 de American Airlines el 11 de septiembre de 2001. Se sinceró acerca de la experiencia durante una entrevista en “Piers Morgan Tonight”, de la CNN.

“Había dado una charla en mi universidad la noche anterior y luego salí con algunos profesores y tomé algunas pintas”, explicó el creador de Family Guy. Y agregó: “Sumado al hecho de que mi agente de viajes había agendado el vuelo en mi itinerario 10 minutos más tarde”.

Continuó contándole al anfitrión Piers Morgan: “Llegué al mostrador y dije, ‘Tengo una reserva para el vuelo número 11, y la mujer detrás del mostrador dijo ‘Llegó demasiado tarde, acaban de cerrar la puerta’, y yo dije, ‘Bueno, ya sabes, tomaré el de las 11:00’”.

Relató que tomó una siesta en la sala de espera del aeropuerto y que se despertó “alrededor de 45 minutos más tarde” en medio de lo que llamó “una conmoción”. Cuando anunciaron qué vuelos se habían estrellado contra las torres, MacFarlane giró hacia el hombre que estaba a su lado y le dijo, “Por Dios, ese era el vuelo que yo debería haber tomado”.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson estaba llegando tarde a una reunión por su organización benéfica, Chances for Children, cuyas oficinas se encontraban en el piso 101 del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, informó ABC News. Según la agencia de noticias, llegó segundos antes del primer impacto y rápidamente sacó al personal que la esperaba en el hall del edificio para recibirla.

Según Mirror, lo que motivó su llegada tarde fue una entrevista con Matt Lauer en los estudios de la NBC.

“La Duquesa de York está terriblemente apenada por todos los que se vieron involucrados en esta espantosa tragedia”, le dijo su vocero a ABC News. “Es increíble, estaba a apenas unos minutos de allí cuando tuvo lugar la explosión”.

La mascota de la entidad benéfica, Little Red, fue encontrada entre los escombros. La Duquesa de York le contó a Hello!: “Little Red cayó 101 pisos enfundada en su vestido, una diminuta muñeca de trapo, y fue encontrada entre los escombros. Y la CNN lo filmó y dijo ‘oh, la muñeca de un niño’, y Larry King dijo, ‘no, es Little Red, y simboliza los derechos de los niños alrededor del mundo’. A partir de Little Red, he reconstruido muchísimas escuelas y enseñado a muchos maestros”.

La firma financiera Cantor Fitzgerald, alquilaba oficinas a la organización de beneficencia en aquel entonces y 700 de sus empleados murieron en los ataques, informó Mirror.

Mark Wahlberg

A pesar de haber estado originalmente programado que viajara en el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles, Mark Wahlberg cambió de parecer a último momento y voló a Toronto a un festival cinematográfico en su lugar, relató The Sun.

En una entrevista con Men’s Health de 2011, habló de cómo se salvó de estar en uno de los vuelos que se estrellaron contra el World Trade Center por poco. Wahlberg le dijo a la publicación, “si hubiese estado en ese avión con mis hijos, todo hubiese sido distinto. Hubiese habido mucha sangre en esa cabina de primera clase y luego les hubiese dicho, ‘Ok, vamos a aterrizar a salvo en alguna parte, no se preocupen’”.

Luego de que sus comentarios atrajeran críticas, incluyendo las de la viuda de una de las víctimas, el actor emitió un pedido de disculpas. En un comunicado publicado por Reuters, dijo: “Especular ante semejante situación es ridículo para empezar, y sugerir que hubiese hecho algo diferente a lo que hicieron los pasajeros en ese avión fue irresponsable de mi parte. Me disculpo sinceramente con los familiares de las víctimas si mi respuesta pareció insensible, ciertamente no fue mi intención”.

Michael Jackson

Michael Jackson tenía reuniones planeadas para el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center pero se quedó dormido, le dijo a Billy Bush su hermano Jermaine en una entrevista con Access en 2011. Jermaine estaba promocionando su libro, “You Are Not Alone: Michael, Through a Brother’s Eyes” (“No estás solo: Michael, a través de los ojos de un hermano”).

El cantante de los Jackson 5 le dijo a Bush que Jackson sufría de privación del sueño. “Mi madre se había quedado con él hasta las cuatro de la mañana y se quedó dormido, se perdió sus citas, lo cual fue genial”, explicó Jermaine. “Mi madre nos dijo que él se encontraba bien”.

A Gwyneth Paltrow se le atribuye haber salvado la vida de una transeúnte

Como una escena sacada de la película de Gwyneth Paltrow “Sliding Doors”, Lara Lundstrom Clarke afirma que la actríz le salvó la vida el 11 de septiembre de 2001, de acuerdo con The Morton Report.

Según informó la agencia de noticias, la mujer de por entonces 24 años estaba intentando no perder el tren para llegar a tiempo a su trabajo en el piso 77 del World Trade Center. Pero fue detenida en seco al cruzar indebidamente.

“Era una de esas mañanas que se sienten bien, iba caminando alegremente”, explicó Clarke. “Qué más da, siempre cruzo la 7ma Avenida por el medio. Cuando de repente vi una camioneta Mercedes plateada dirigiéndose a toda velocidad hacia mí”.

Continuó: “Me detuve y pisaron los frenos. Luego se dio una de las clásicas situaciones de quién pasa primero. Se tornó ridículo. Luego hice contacto visual con el conductor. Dios mío, era Gwyneth Paltrow”.

Por la demora, llegó al tren cuando las puertas se estaban cerrando. Aunque admitió a la publicación que estaba “molesta por todo” lo que había causado que llegara tarde al trabajo, incluyendo a la actríz ganadora del Oscar, terminó emergiendo del subterráneo al tiempo que el primer avión se estrellaba. “El ala del segundo avión atravesó su oficina”, escribió The Morton Report.

“De haber llegado a tiempo para tomar el tren, me hubiese encontrado en mi escritorio del piso 77 del World Trade Center”, agregó Clarke. La publicación informó que de las 170 personas que se encontraban trabajando en su oficina, sólo cuatro murieron en los ataques.

