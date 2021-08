Thomas Hicks: el doctor que vendió 200 bebés en los 50 – ¿cómo murió?

El Dr. Thomas Hicks murió hace más de dos décadas antes de que saliera a la luz su tráfico de bebés en el mercado negro, pero el médico no fue enterrado con sus secretos.

Hicks murió a los 83 años en 1972. Eso fue 25 años antes de que la más joven de los bebés con los que Hicks traficó, Jane Blasio, descubriera la verdad de sus orígenes en 1997. Blasio, quien ahora trabaja como investigadora privada y es considerada una experta en adopciones en el mercado negro. Trató de encontrar la verdad detrás de su adopción durante años antes de dar con una juez que reconoció que Hicks vendió 200 bebés a familias adoptivas en Akron, Ohio. La historia ha aparecido en muchos especiales de televisión, incluido en TLC. “Taken At Birth” se emitió originalmente en 2019.

Hicks murió de leucemia, según Appalachian History. Su tumba, sin embargo, es un misterio.

Esto es lo que necesita saber:

El Dr. Hicks tiene un mausoleo, pero está vacío

Dr Thomas Hicks told Thelma her baby had died. One week later, he sold the newborn for $1000. https://t.co/bsBlEfHd19 — afstandsMoeder (@afstandsMoeder) August 11, 2019

El Dr. Thomas Hicks tiene un gran mausoleo que lleva su nombre en Crest Lawn Cemetery, que se eleva por encima de muchas de las otras parcelas del cementerio marcadas con lápidas. Sin embargo, el mausoleo de Hick no sostiene su cuerpo, según Narratively. Hicks está enterrado junto al mausoleo en una tumba marcada con una lápida.

Durante una investigación sobre las adopciones ilegales, las autoridades abrieron el mausoleo, pensando que podría haber contenido registros relacionados con las adopciones. Pero los oficiales lo encontraron vacío. Uno de los bebés de Hicks estaba presente cuando los oficiales abrieron el mausoleo en su búsqueda.

“Estaba convencida de que había algo allí”, dijo Linda a Narratively. “Es tan extraño que el propio Hicks no esté en el mausoleo. Está enterrado junto a él, pero no en él. Cuando lo abrieron hubo una gran emoción. Pero no había nada en él. No hay nada ahí”.

Varios de los bebés de Hicks visitaron la tumba y descubrieron que parecía haber sido objeto de actos de vandalismo.

Su lápida dice:

THOMAS JUGARTHY HICKS, M.D. OCT. 18 DE MARZO DE 1888 – 5 DE MARZO DE 1972 TE AMAMOS POR TU MENTE ASTUTA PERO TE AMAMOS MEJOR POR UN CORAZÓN QUE FUE SUAVE Y AMABLE. BUENAS NOCHES, PAPÁ MUERTO, BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES

Los bebés y los vecinos del pueblo de Hicks están divididos sobre el legado del médico

El Dr. Thomas J. Hicks murió a los 83 años el 5 de marzo de 1972, después de una batalla contra la leucemia. Los que dejó atrás tienen opiniones diferentes sobre sus acciones.

Las adopciones ilegales se detuvieron en 1964 cuando Hicks fue sorprendido cometiendo un delito diferente: el aborto. Hicks renunció a su licencia médica para escapar del juicio, según Appalachian History.

Muchos vecinos de la ciudad dijeron a Narratively que la historia de los bebés del mercado negro fue sensacionalista en los medios.

“Hicks estaba brindando un servicio”, dijo Ken Rush, director del Ducktown Basin Museum. “Si no hubiera demanda del servicio, Hicks no lo habría hecho. No andaba por ahí golpeando a las jóvenes y reteniéndolas como rehenes en su apartamento hasta que dieran a luz a sus bebés para poder venderlos”.

Doris Abernathy, que conocía personalmente a Hicks y su esposa, le dijo al medio de comunicación que era un hombre bueno, pero imperfecto.

“Era una persona muy generosa. Él y la Sra. Hicks fueron muy amables con mucha gente. Nunca conocí a nadie tan generoso. Hizo mucho por esta ciudad”, dijo. “Lo vi hacer más bien de lo que creo que hizo mal. No digo que fuera perfecto. Estoy diciendo que creo que fue un hombre que fue bueno”.

Sin embargo, algunos de los bebés de Hicks no le perdonan sus acciones.

“Todavía no lo sé”, dijo Melinda a Narratively. “Le debo mi vida, pero también ha sido la causa de mucho dolor y sufrimiento. No sé. Produjo un verdadero caos en este mundo”.

John Stapleton, otro de los bebés de Hicks, le dijo al New York Post que no creía que Hicks ofreciera adopciones en el mercado negro con fines de lucro.

“Sé que el aborto era ilegal en ese momento, y luego creo que se encontró con personas que no podían pagar las adopciones”, dijo. “Creo que, al principio, no lo hacía por dinero y luego vio que había dinero de por medio. Se convirtió en un negocio. No creo que inicialmente comenzara de esa manera”.

Sin embargo, Jane Blasio, la más joven de los bebés de Hicks y la primera en conocer la verdad sobre las adopciones en el mercado negro, publicó fuertes palabras en su sitio web.

“En los años 40, 50 y 60, un médico vendía bebés de la clínica de abortos de su pequeña ciudad en el corazón de McCaysville, Georgia. El doctor Hicks NO era un santo. Causó mucho dolor y simplemente hemos aprendido a soportarlo”, escribió.