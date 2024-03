¿Cuál fue la causa de muerte de la influencer Jessica Pettway?

Jessica Pettway era una influencer de belleza de YouTube que murió a los 36 años.

Su causa de muerte fue cáncer de cuello uterino, según E Online. Esa es una condición sobre la que habló abiertamente en Instagram y escribió que fue diagnosticada erróneamente.

Su hermana Reyni Brown confirmó la muerte de Pettway en una publicación de Instagram el 15 de marzo, según E Online. Su página es privada.

Jessica Pettway tenía más de 220.000 suscriptores en su página de YouTube, donde compartía consejos de belleza y moda.

Esto es lo que necesita saber:

Según E Online, Brown escribió: “Hoy es mi cumpleaños y lo único que podría desear es que Dios te traiga de regreso a esta tierra. Perdí a mi hermosa hermana mayor hace 2 días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este”. Ella compartió una foto que la muestra con Pettway, llamándola “la mujer más increíble, fuerte y segura”, informó E Online.

Añadió: “La vida nunca será la misma sin su risa loca, sus bromas o sus chistes. Perder [sic] a un hermano se siente como si se destruyera una conexión entre nosotros. Te amo con todo mi corazón”, informó E Online.

Jessica Pettway reveló sus problemas de salud en una extensa publicación de Instagram en julio de 2023.

“Tomé estas fotos hace unos días y actualmente es mi foto favorita. Me da mucha alegría ver lo lejos que he llegado, porque hace unos meses recibí una noticia devastadora. Me diagnosticaron cáncer en etapa 3. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quiero compartir por qué me he ausentado durante tanto tiempo, con la esperanza de que al menos una persona se sienta alentada por mi historia. Así que aquí va…”, escribió.

La publicación continuó:

El sangrado finalmente se detuvo, pero fue reemplazado por dolores parecidos al parto. Mi vida se volvió tan limitada. El 31 de diciembre de 2022 volvió a sangrar. Y no pararía. Fui hospitalizado nuevamente el 7 de enero y estuve allí por una semana. Me dijeron que no podía someterme a una cirugía para extirpar este “fibroma” debido a mi falta de suministro de sangre. Mi nivel de hemoglobina estaba en 4. Tuve que recibir 10 transfusiones de sangre durante mi estadía en el hospital. Me recomendaron hacerme una biopsia.

Bueno, el 1 de julio de 2022 a las 4 a. m., mi esposo me encontró en el baño sin responder y sin respirar. Literalmente había fallecido. Llamó a Jesús para que me trajera de regreso y regresé. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me dijeron que la pérdida extrema de sangre se debía a “fibromas”. Mi ginecólogo hizo que pareciera muy normal y común. No le di mucha importancia, sin embargo, estaba expulsando coágulos del tamaño de una placenta, lo cual fue realmente alarmante. Me retuvieron toda la noche y me liberaron al día siguiente. Un avance rápido hasta el 22 de julio, fui hospitalizado nuevamente por lo mismo. Una vez más, los profesionales médicos lo trataron como si no fuera tan alarmante ya que era sólo un “fibroma”.

En junio pasado tuve un sangrado vaginal intenso. Y cuando digo intenso, quiero decir que literalmente me estaba desangrando. Llamé y pregunté a otras mujeres si habían experimentado esto antes y la mayoría dijo que sí. Pensé, bueno, tal vez esto sea algo “normal” por lo que pasan las mujeres. Estaba experimentando fatiga extrema, debilidad y simplemente no me sentía como yo mismo. Pero nuevamente, acepté esto como un síntoma “normal” que atraviesa la mayoría de las mujeres.

En la publicación de Instagram, Pettway explicó que finalmente le diagnosticaron cáncer de cuello uterino.

La publicación dice:

Cuando fui a mi cita, esta doctora me preguntó si podía mirar hacia abajo primero. Ella fue la primera en mostrar cierta preocupación. Le dije que estaba bien comprobarlo. No pasó mucho tiempo antes de que me mirara y dijera que ni siquiera podía ver mi cuello uterino porque estaba bloqueado por una masa enorme. Ella me programó una cita con un oncólogo la semana siguiente. El 8 de febrero de 2023 me realizó una biopsia ambulatoria. Cuando me desperté de la anestesia, me dijo casualmente: “Sí, tienes cáncer de cuello uterino en etapa 3”. Resultó que no era un fibroma, sino cáncer. Me diagnosticaron erróneamente todo este tiempo.

Recuerdo haber escuchado eso e inmediatamente decirme: “Me niego a llegar a un acuerdo con ese diagnóstico”. Y así no lo hice. Que me dijeran que tengo cáncer no me devastó. Fue la reacción de quienes estaban cerca de mí. Sabía que Dios es mi sanador y que ningún arma forjada contra mí, ni siquiera el cáncer, prosperaría. Sabía que soy más que un conquistador y que saldré de esto.

Sin embargo, los síntomas se hicieron más fuertes. El hospital se convirtió en mi segundo hogar. En febrero de 2023, había recibido más de 18 transfusiones de sangre. 18!! Perdí peso, me sentí débil y en general no podía entender por qué. ¿Por qué a mi Dios? ¿Qué hice para merecer esto? Acostada en la cama con un dolor agonizante, clamé a Dios para que me mostrara qué hacer. Porque a veces sentí que la muerte sería una opción más fácil. Pero luego Dios me mostró que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con lo que hice. Me mostró que no estaba sola y que sabía exactamente cómo me sentía. Pero lo más importante es que Él ya me había proporcionado la curación que estaba buscando. Él dijo: ‘Mi Espíritu está en vosotros. Lo que significa que Mi poder está en ti. Descansa en mis promesas y cree que ya estás curado”.

Bueno, eso fue el 13 de abril y no he vuelto al hospital. Desde entonces no he recibido ninguna transfusión de sangre. Recuperé el apetito. Me levanté y salí de la cama. Gané mi movilidad. Mi fe creció significativamente. Y cada vez que sentía que mi fe era atacada, podía escuchar a Dios recordándome que VIViera. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Vivo porque en mí vive Aquel que dio la vida en abundancia.